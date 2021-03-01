РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15601 посетитель онлайн
Новости Фото Происшествия Коронавирус и карантин
2 893 6
карантин (16730) Киев (24551) подделка (415) Нацполиция (15746) фальсификации (1336) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

В Киеве иностранка с сожителем торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники подыскивали клиентов через объявления на одном из интернет-сайтов. За 550 гривен заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В полицию обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляет поддельные медицинские справки. Следователи по данному факту открыли уголовное производство и для проведения соответствующих следственных действий привлекли работников Департамента киберполиции.

Во время проверки полицейские установили, что нарушители при помощи мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили какие-либо лабораторные исследования, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на "подставную" банковскую карточку.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. По месту жительства фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте: Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве иностранка с сожителем торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция 01
В Киеве иностранка с сожителем торговала поддельными справками об отсутствии COVID-19, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В полицию обратилось руководство одного из медицинских центров с сообщением о том, что "неизвестная"(знакомая главврача) уборщица печатает медицинские справки на своем принтере и не делится за єто кешем.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:26 Ответить
Иностранка md ?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:34 Ответить
Явно немка или американка, только они на такое способны😁😁😁😁
показать весь комментарий
01.03.2021 16:38 Ответить
Конечно! 1500 в "медицинском центре" и 550 тут. А самое главное - точность определения наличия вируса - одинаковая.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:07 Ответить
У Києві іноземка зі співмешканцем торгувала підробленими довідками про відсутність COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1621
показать весь комментарий
01.03.2021 20:49 Ответить
наказать со всей строгостью- в деле мошеничества у государства не может быть конкурентов
показать весь комментарий
01.03.2021 17:16 Ответить
 
 