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Джемилев получил чешскую медаль "За заслуги в дипломатии". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Республика Чехия наградила лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафу Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел Чехии в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"От имени министра Томаша Петржичека посол в Украине Р. Матула вручил медаль "За заслуги в дипломатии" лидеру крымских татар и неутомимому диссиденту М. Джемилеву, пожизненному правозащитнику, который в течение многих лет подвергался гонениям со стороны советского режима", - отмечается в сообщении.

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Джемилев получил чешскую медаль За заслуги в дипломатии 01

Автор: Ольга Лузан
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Джемилев срок получил в 1968 когда протестовал против подавления мятежа в Чехословакии .Поэтому получил награду.
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01.03.2021 19:51 Ответить
 
 