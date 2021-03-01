Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Фигурант предлагал организацию готового интернет-бизнеса, однако получив оплату от клиентов - исчезал. Таким образом он обманул более 500 граждан. Ему грозит до восьми лет за решеткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что 25-летний киевлянин создал веб-сайт, где предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ" с гарантированным ежедневным доходом. На сайте было несколько пакетов услуг, стоимостью от 12 до 60 тыс. гривен. При этом правонарушитель обещал вернуть клиентам всю сумму вложенных денег в случае невыполнения обязательств. Однако, получив деньги, фигурант исчезал.
От мошеннических действий пострадали более 500 граждан. Общая сумма убытков составляет более 8 млн грн.
В октябре прошлого года во время проведения санкционированного обыска злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в сотрудника киберполиции.
По факту нападения на полицейского было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.
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