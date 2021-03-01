РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15778 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
9 500 14
Киев (24551) мошенничество (1129) Нацполиция (15746)

Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Фигурант предлагал организацию готового интернет-бизнеса, однако получив оплату от клиентов - исчезал. Таким образом он обманул более 500 граждан. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 25-летний киевлянин создал веб-сайт, где предлагал организацию интернет-бизнеса "под ключ" с гарантированным ежедневным доходом. На сайте было несколько пакетов услуг, стоимостью от 12 до 60 тыс. гривен. При этом правонарушитель обещал вернуть клиентам всю сумму вложенных денег в случае невыполнения обязательств. Однако, получив деньги, фигурант исчезал.

От мошеннических действий пострадали более 500 граждан. Общая сумма убытков составляет более 8 млн грн.

В октябре прошлого года во время проведения санкционированного обыска злоумышленник выстрелил из травматического пистолета в сотрудника киберполиции.

По факту нападения на полицейского было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресечена деятельность мошеннической финансовой пирамиды на Днепропетровщине. Предварительная сумма убытков достигает миллиона гривен, - киберполиция

Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция 01
Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция 02
Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Пока живут на свете дураки - обманом жить нам, стало біть, с руки (с)
показать весь комментарий
01.03.2021 16:47
+2
Интересно было бы узнать-сколько из этих обманутых людей пользуются ТикТоком и тому подобными гадостями.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:50
+2
Таких надо в другое место сажать . Талант надо использовать .
показать весь комментарий
01.03.2021 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рабинович? Мураев? Новинский ? А может шлюха шарий?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:46 Ответить
Майбутній кандидат в депутати. Столичный интернет-аферист обманул более 500 человек на 8 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7601
показать весь комментарий
01.03.2021 16:46 Ответить
Пока живут на свете дураки - обманом жить нам, стало біть, с руки (с)
показать весь комментарий
01.03.2021 16:47 Ответить
Интересно было бы узнать-сколько из этих обманутых людей пользуются ТикТоком и тому подобными гадостями.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:50 Ответить
все))
показать весь комментарий
01.03.2021 16:52 Ответить
я так и не понял..
шо за бизнес?))
показать весь комментарий
01.03.2021 16:51 Ответить
член увеличивал...дистанционно
показать весь комментарий
01.03.2021 16:56 Ответить
озабоченное??
показать весь комментарий
01.03.2021 17:46 Ответить
хаха иногда жгут...
показать весь комментарий
01.03.2021 17:50 Ответить
Таких надо в другое место сажать . Талант надо использовать .
показать весь комментарий
01.03.2021 16:52 Ответить
шта это? Спички? Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3641
показать весь комментарий
01.03.2021 17:14 Ответить
Бедный Ёрик. Оно ещё и стреляет. Плохо что не отстрелили ему там же, возле кассы, яйца по самые не балуйся. Как говаривала таранка из мавзолея "Промедление смерти подобно". С такими надо разговаривать загнав патрон в патронник.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:16 Ответить
он гений как такое возможно что таких лохов найти..тут на олх не продашь какашку он гений..таким надо памятники ставить
показать весь комментарий
01.03.2021 17:32 Ответить
Такое сладкое слово - ХАЛЯВА. Столичний інтернет-аферист обдурив понад 500 людей на 8 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7401
показать весь комментарий
01.03.2021 17:58 Ответить
 
 