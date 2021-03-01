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Луганщина (6247) ООН (3932) Донбасс (26945) гуманитарная помощь (1202) Министерство реинтеграции (248)

22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

11 грузовиков привезли на оккупированные территории гигиенические наборы для больниц и школ, а также стройматериалы. Оккупанты 3 дня не пропускали этот транспорт на подконтрольную им территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

Груз был доставлен через КПВВ Счастье. Получить его должны следующие населенные пункты: Голубовка, Чернухино, Зоринск, Софиевка, Оленевка, Степное, Славяносербск, Луганск, Лутугино, Городище, Роскошное, Сорокино, Перевальск, Ровеньки, Лотиково, Николаевка, Антрацит, Хрустальный, Сорокино, Довжанск, Комиссаровка, Кадиевка, Брянка, Новосветловка, Лиман, Калиново, Фащевка, Вергулевка, Алмазное.

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"Благодаря нашим друзьям и партнерам из ООН сегодня был доставлен первый гуманитарный груз в этом году для людей на временно оккупированных территориях Луганщины. Груз доставлен через новый КПВВ в Счастье, который был построен во исполнение договоренностей лидеров Нормандской четверки в декабре 2019 года. Это первое пересечение через новый КПВВ, и мы надеемся, что оккупационные администрации также разблокируют возможность пересечения линии соприкосновения и для граждан", - отметил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

В Госпогранслужбе отметили, что оккупанты 3 дня не пропускали гуманитарный груз. Гуманитарная помощь прибыла на КПВВ Счастье еще в пятницу, 26 февраля. Но попасть на неподконтрольную Украине территорию смогла только сейчас.

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22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 01
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 02
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
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01.03.2021 17:45
+11
Нахіба...?
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01.03.2021 17:39
+6
Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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01.03.2021 17:43
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Нахіба...?
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01.03.2021 17:39 Ответить
Ну, и кто этим торговать там будет?
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01.03.2021 17:42 Ответить
гереги)
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01.03.2021 17:44 Ответить
Зпалити нафіг. Вбивці українців не варті жодної допомоги.
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01.03.2021 17:43 Ответить
Они, шо, действительно не понимают, шо кормят террористов?
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01.03.2021 17:45 Ответить
На уголек наверное махнули не глядя 22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину - Цензор.НЕТ 8106
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01.03.2021 17:46 Ответить
ото у кацапских боевиков сегодня будет гулянка ..
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01.03.2021 17:55 Ответить
а могли бы оказать помощь жителям Луганской и Донецкой области подконтрольной Украине.Здесь тоже есть разрушенные поселки и города
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01.03.2021 17:55 Ответить
ну молодцы ООН, что еще сказать.
Чаще, больше, разнообразнее.
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01.03.2021 17:59 Ответить
Головне допомога, а то що вона дістається щирим даундасянам, то це не важливо.
Прихильники України, або виїхали, або зашкварені по саме досхочу(
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01.03.2021 18:11 Ответить
Я сам с Донецка.Наши граждане Украины не начинали эту войну,а Россия все организовала, финансирует,снабжает и даже ввела рублевую зону,а это говорит красноречивее всего об их как оккупантах украинской земли.Россиянцы разграбили заводы,шахты,а нестойким ничего не осталось,как идти к ним наемниками на войну!Таких - до 25 %!А остальная сволочь - из Рашки!
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01.03.2021 18:17 Ответить
Та да ви тут ніпричом, просто антимайданили.
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01.03.2021 19:03 Ответить
а четверть миллиона рашистских аусвайсов кто получил? а как в очередях толкались , списки писали на двуглавого бройлера.
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01.03.2021 19:20 Ответить
РФ Луганду окупувала щоб їй ООН допомогала? Якась шизофренія від ООН і нашої влади, яка туди пропускає конвої, що допомагають окупанту.
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01.03.2021 18:29 Ответить
22 тонны отравы от тараканов им!
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01.03.2021 18:31 Ответить
ООН посібник бандформувань.
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01.03.2021 18:55 Ответить
А підписали "Від хунти" чи ні?
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01.03.2021 18:58 Ответить
Может они гуманитарный конвой отправят и в одесскую область?А то с нашими пенсиями да захмарными тарифами и,все время,растущими, издевательскими ценами,нам бы он,ну очень,не помешал.Только,по телевизору и видим,как прекрасно готовить из отличных продуктов.
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01.03.2021 20:15 Ответить
22,5 тонны гуманитарной помощи ООН доставлены на оккупированную Луганщину. ФОТО11 грузовиков привезли на оккупированные территории гигиенические наборы для больниц и школ, а также стройматериалы. Оккупанты 3 дня не пропускали этот транспорт на подконтрольную им территорию. Источник: https://censor.net/ru/p3250799

ЩО КАЦАПИ ПРИПИНИЛИ ГОДУВАТИ ДОНЕЦЬК З ЛУГАНСЬКОМ І

ТЕПЕР ЦЕ ПОВИННІ РОБИТИ МИ ? 22,5 тонни гуманітарної допомоги ООН доставлені на окуповану Луганщину - Цензор.НЕТ 4294
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01.03.2021 23:15 Ответить
 
 