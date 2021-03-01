Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Работники магазинов и рынков устроили акцию протеста у горсовета, требуя разрешить им работать. Они перекрывали дорогу и угрожали прекратить платить налоги.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".
"Мы пришли, потому что нас закрыли на локдаун. Мы в декабре заплатили налоги, нас закрыли на карантин выходного дня. Восемь дней рабочих мы потеряли - нам никто не минусовал налоги. В январе нас снова закрыли - с 6 по 25 января нам опять никто не минусовал налоги! За март мы снова должны платить? Чем мы должны платить? Они нам ничего не дают. Но пусть не запрещают работать, потому что нам надо кормить свои семьи, платить за те же коммунальные услуги", - рассказала участница акции.
Протестующие хотели зайти в городской совет, но их не пустили. Вход перекрыли работники муниципальной стражи, на месте работает полиция диалога. Часть участников акции протеста перекрыли улицу Грушевского.
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К протестующим вышел заместитель городского головы Руслан Гайда. Он пообещал ходатайствовать перед мэром о созыве внеочередной сессии горсовета по возмещению предпринимателям налогов. Ведь налоги не начисляются только предпринимателям первой группы.
"Органы местного самоуправления не принимали никаких решений ни о красной зоне, ни о закрытии магазинов. Это принято постановлением правительства и областной комиссией ТЭБ и ЧС", - подчеркнул Гайда.
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Также он обещал инициировать на сессии обращение к центральной власти об отмене "красной зоны" в Ивано-Франковске.
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Выживут сильнейшие.
Естественный отбор, очистка системы, избавляемся от кэша. 😊
Працівники заводу "Електроважмаш" перекривали Московський проспект, вимагаючи зарплатню.
"Про проблеми із зарплатами на заводі "Електроважмаш" повідомлялося влітку 2020 року. Люди збиралися на території підприємства з вимогами погасити борги. Керівництво запевняло, що це питання під контролем Фонду держмайна та Офісу Президента."
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...