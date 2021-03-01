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Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Работники магазинов и рынков устроили акцию протеста у горсовета, требуя разрешить им работать. Они перекрывали дорогу и угрожали прекратить платить налоги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

"Мы пришли, потому что нас закрыли на локдаун. Мы в декабре заплатили налоги, нас закрыли на карантин выходного дня. Восемь дней рабочих мы потеряли - нам никто не минусовал налоги. В январе нас снова закрыли - с 6 по 25 января нам опять никто не минусовал налоги! За март мы снова должны платить? Чем мы должны платить? Они нам ничего не дают. Но пусть не запрещают работать, потому что нам надо кормить свои семьи, платить за те же коммунальные услуги", - рассказала участница акции.

Протестующие хотели зайти в городской совет, но их не пустили. Вход перекрыли работники муниципальной стражи, на месте работает полиция диалога. Часть участников акции протеста перекрыли улицу Грушевского.

Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин 01

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К протестующим вышел заместитель городского головы Руслан Гайда. Он пообещал ходатайствовать перед мэром о созыве внеочередной сессии горсовета по возмещению предпринимателям налогов. Ведь налоги не начисляются только предпринимателям первой группы.

"Органы местного самоуправления не принимали никаких решений ни о красной зоне, ни о закрытии магазинов. Это принято постановлением правительства и областной комиссией ТЭБ и ЧС", - подчеркнул Гайда.

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Также он обещал инициировать на сессии обращение к центральной власти об отмене "красной зоны" в Ивано-Франковске.

Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Нужно было митинговать, когда клоун в Буковеле в локдаун кутил. Вы сделали это разом!
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01.03.2021 18:31
+9
Вакцинуйтесь спершу фуфломіцином від стєпанова та зєсцикуна, і потім вам відмінять карантин.
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01.03.2021 18:32
+8
Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин - Цензор.НЕТ 9568
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01.03.2021 18:39
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Нужно было митинговать, когда клоун в Буковеле в локдаун кутил. Вы сделали это разом!
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01.03.2021 18:31 Ответить
Shu Shu - 5 баллов
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01.03.2021 18:39 Ответить
Я бы дал даже 7 баллов, из 5 возможных. Да, что там 7, все 10. Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 6922
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01.03.2021 18:42 Ответить
Так тоді вони бабло загрібали, а тут раз, і обірвалось. Класично - жадність фраєра загубила...
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01.03.2021 18:51 Ответить
Треба вже не мітинргувати, а палити. Для початку - шини.
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01.03.2021 18:57 Ответить
Вакцинуйтесь спершу фуфломіцином від стєпанова та зєсцикуна, і потім вам відмінять карантин.
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01.03.2021 18:32 Ответить
Долой дурантин!
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01.03.2021 18:33 Ответить
Может пустить всё на самотёк?
Выживут сильнейшие.
Естественный отбор, очистка системы, избавляемся от кэша. 😊
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01.03.2021 18:34 Ответить
Понимаете, когда всё пускается на самотёк, то оканчивается это печально и создаёт с течением времени проблемы. Вот например, некий Саша, 44 года тому назад всё пустил на самотёк, вместо того, чтобы взять всё под контроль, и уйти на самоизоляцию, пусть не полностью, а одной частью своего рыхлого тела, а теперь мы с вами имеет проблему из за этого его не контролируемого самотёка.
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01.03.2021 18:41 Ответить
Вылупки и любители зеленой шмаркли. Жрите поцы, то что выбрали. Хоть здохните з голоду. Аминь
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01.03.2021 18:38 Ответить
з ідіотом янєлохом і зєбидлом і зовнішній ворог не потрібен, самі країну обкрадуть і зруйнують.
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01.03.2021 18:39 Ответить
Предприниматели митинговали в Ивано-Франковске, требуя отменить карантин - Цензор.НЕТ 9568
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01.03.2021 18:39 Ответить
Що зовсім з розуму посходили, Буковель аукується, були б десь за кордоном, то вже був би комендантський час, а тут права качають.
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01.03.2021 18:41 Ответить
Та що ж Вам той Буковель спокою не дає? Ви в будь-який умовний АТБ зайдіть в будь-якому обласному центрі. Буковель "відпочиває" в цьому плані.
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02.03.2021 15:56 Ответить
А до чого тут АТБ, якщо на Буковель туристи закордонні могли завезти будь-який різновид коронавірусу, і в червоних зонах деяких областей, суміжних з Буковелем , спостерігається швидке зараження порівняно з попереднім вірусом.
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02.03.2021 19:24 Ответить
А у Вас є данні і докази скільки туристи закордонні завезли різновиду корони в Буковель? Могли завезти...а могли і не завезти. А може то місцеві з умовної Польщі завезли? Дивлячись на статистичні данні по районах, цілком ймовірно. Та й щось я не помітив, щоб в селах поруч з Буковелем прямо епідемія була. Але ж де-кому Буковель поперек горла стоїть.
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15.03.2021 16:45 Ответить
Ольга Мартынюк 8c212b17- зараз на Буковелі аншлаг. Забито все
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01.03.2021 18:48 Ответить
Недоумок покатався на лижах і Бєня підраховує навар. Вони зробили лохів разом.
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01.03.2021 18:51 Ответить
Проти карантину мітингують? А може відразу хай би проти ковіду? А чого? Помітингували і ковід відмінили?
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01.03.2021 18:52 Ответить
Нужно отменять.
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01.03.2021 18:53 Ответить
Є таке Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 6158
Працівники заводу "Електроважмаш" перекривали Московський проспект, вимагаючи зарплатню.

"Про проблеми із зарплатами на заводі "Електроважмаш" повідомлялося влітку 2020 року. Люди збиралися на території підприємства з вимогами погасити борги. Керівництво запевняло, що це питання під контролем Фонду держмайна та Офісу Президента."

Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 3660
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01.03.2021 18:59 Ответить
Смотрите в корень, отменяйте зеленку.
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01.03.2021 18:59 Ответить
так пусть едут все в Киев на майдан к остальным фопам!
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01.03.2021 19:06 Ответить
.. ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 7 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові...
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
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01.03.2021 19:07 Ответить
Снять намордники и хором пиз*ить штрафующих
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01.03.2021 19:13 Ответить
На и-фраковщине реальная катастрофа. Что они там вякают?
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01.03.2021 19:19 Ответить
считаю пострадавшим должен заплатить зеленский вместе с владельцами отелей Буковели
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01.03.2021 19:31 Ответить
Ну вот тоже короны не боятся. Бесстрашный народ живет в Украине Підприємці мітингували в Івано-Франківську, вимагаючи скасувати карантин - Цензор.НЕТ 3243
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01.03.2021 20:08 Ответить
Соблюдать нужно было карантинные меры, а не гулять свадьбы на 500 человек и не гульбасить по кафешках!!!
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01.03.2021 20:10 Ответить
 
 