У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время обысков у злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти миллион долларов.
Среди обнаруженного:
- 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,
- доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,
- многочисленные старинные предметы быта.
По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.
В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников. Изъятые предметы направлены на экспертизу.
Решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.
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Дмитрий@dmitriypaut 10 ч
Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
Загалом гарна колекція, проте на мільйон доларів не тягне.
Кроме мечей - они явно добыты черными археологами.
Колти- куплені у шукачів. Багато що з цього фоторяду я бачив на аукціонах з півмісяця-місяць тому. Все це куплене одним покупцем для перевезення і продажу за кордоном.