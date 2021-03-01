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У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 01

Во время обысков у злоумышленников изъята подготовленная к нелегальной переправке коллекция предметов старины на сумму почти миллион долларов.

Среди обнаруженного:

  • 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного,
  • доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов,
  • многочисленные старинные предметы быта.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 05

В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

У группировки контрабандистов антиквариата изъяты культурные ценности на 1 млн долл., - СБУ 06

Также смотрите: СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Хорошая коллекция
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01.03.2021 19:40
+4
мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
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01.03.2021 19:42
+4
Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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01.03.2021 20:05
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01.03.2021 19:39 Ответить
С Кавказа.
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01.03.2021 20:05 Ответить
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01.03.2021 21:19 Ответить
Там один только СЕЯТЕЛЬ, если конечно это монета 1923 года, чего стоит+ царские золотые червонцы.
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01.03.2021 19:40 Ответить
Саме ця монета 1978 року.
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01.03.2021 19:54 Ответить
Хорошая коллекция
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01.03.2021 19:40 Ответить
Скоро ці атефакти будуть на Віоліті. Хлопці, що "конфіскували" виставляти будуть. Ось так копати потрібно....
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01.03.2021 20:05 Ответить
Взагалі-то шолом з Віоліті (як і шаблі та мушкети). Про металопластику КР і ЧК не скажу, як і про нумізматику.
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01.03.2021 20:09 Ответить
Ось цей шолом.
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01.03.2021 20:12 Ответить
мародерство, зведене у принцип "кожен під себе греби - одна курка від себе"








Дмитрий@dmitriypaut 10 ч

Во время урока вождения катались около стадиона (Кривой Рог).
Стадион почти снесен, фасад, показаный Чму в прошлом году, разрушен.
На стадион выделены 750 млн грн.
Курирует Йузик.
А как вы можете заработать деньги? Учитесь блдь!
Но барыга Порошенко
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01.03.2021 19:42 Ответить
Тибетський шолом 18500 грн, шаблі козацькі, мушкети того ж часу, пристрій для відливання куль... Колекція озброєння 17-18стт.. А от колти київської русі та черняхівські ароматниці вибиваються з колекційного ряду)))
Загалом гарна колекція, проте на мільйон доларів не тягне.
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01.03.2021 19:48 Ответить
колты видимо ворованные. Остальное из частных коллекций.
Кроме мечей - они явно добыты черными археологами.
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01.03.2021 19:55 Ответить
Мечі та шаблі копані. Бебут, кортик та штик-ніж - ідеального стану.
Колти- куплені у шукачів. Багато що з цього фоторяду я бачив на аукціонах з півмісяця-місяць тому. Все це куплене одним покупцем для перевезення і продажу за кордоном.
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01.03.2021 20:02 Ответить
рюкзакову в испанском поместье как раз к месту будет такая коллекция...
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01.03.2021 20:02 Ответить
Оце так антикваріат... В угруповання контрабандистів антикваріату вилучено культурних цінностей на 1 млн дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 2553 Особливо маузерівський багнет і кортік 80-х. Хоча це поцікавіше,ніж рештки мг-42,що фанцузу прямували. А монети та прикраси ще у 90 -х навчились виготовляти. З «лєніних».Та що там 90-ті. Ще у 70-х радянська гебня втрапила у скандал з фуфловими луїдорами. Хоча-для звіту придатне.
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01.03.2021 20:05 Ответить
вау монеты серьезные
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01.03.2021 20:34 Ответить
А почему пшеница, лес кругляк, янтарь-- экспорт, а антиквар --контрабанда?
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01.03.2021 21:50 Ответить
А Коболев, Витренко, Бойко... уже задержаны? А там ведь дела не на один миллион долларов США, а на СОТНИ миллионов долларов США!!!
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02.03.2021 17:54 Ответить
 
 