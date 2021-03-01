РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Взяточники
4 948 6
взятка (5958) Днепропетровщина (2891) Нацполиция (15746) чиновник (1551)

На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепропетровской области правоохранители задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей объединенных территориальных общин, председателя РГА и главного архитектора. Общая сумма взяток, которую требовали злоумышленники, составляет почти 300 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА 01

Одного из голов объединенной территориальной общины задержали во время получения им 20 тыс. гривен, которые перечислили на банковскую карточку. Общая сумма, которую требовал фигурант за предоставление разрешения на полеты воздушных шаров на территории общины - 2500 долларов.

На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА 02

Председатель другой ОТО Днепропетровщины за 50 тыс. гривен обещал предпринимателю положительное решение о предоставлении в аренду земли под размещение на территории сельсовета внешних рекламных носителей. Успел получить только первый "транш". После перечисления на его карту 3 000 гривен мужчину задержали.

На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА 03

Третий фигурант - главный архитектор одной из райгосадминистраций в области. Он требовал 40 000 гривен взятки за решение вопроса с разрешениями на размещение рекламных конструкций на территории одной из ОТГ. Задержали злоумышленника после получения им на карточный счет 16 000 гривен.

На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА 04

Последний из злоумышленников - председатель той же РГА. Чиновница требовала 5 тыс. долларов взятки. За эту ​​сумму она обещала помочь с изменением целевого назначения 2 га земельного участка с "ведение личного крестьянского хозяйства" на "индивидуальное садоводство". Задержали злоумышленница после того, как она получила 5000 гривен на топливную карточку одной из сетевых АЗС.

Сейчас всем четырем злоумышленникам следователи сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
капля в море На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА - Цензор.НЕТ 6169
показать весь комментарий
01.03.2021 20:57 Ответить
Потрібно було медалі ше дати
показать весь комментарий
02.03.2021 13:08 Ответить
Взятка? обычное дело. А за что их задержали то? На Днепропетровщине полиция задержала на взятке 4 чиновников: двух председателей теробщин, председателя и главного архитектора РГА - Цензор.НЕТ 9295
показать весь комментарий
01.03.2021 20:58 Ответить
не повезло
показать весь комментарий
01.03.2021 23:23 Ответить
Доки у чиновника не будуть забирати все, що він придбав, побудував, відписав, подарував.. за весь час знаходження його на займаній посаді- справа з місця не зрушиться!
показать весь комментарий
02.03.2021 00:16 Ответить
Каждый день таких новостей хватает,но никто из этих бобиков никогда не сидит.
показать весь комментарий
02.03.2021 00:31 Ответить
 
 