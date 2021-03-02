На Черниговщине таксист зарезал пассажира, а тело спрятал в лесу, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции в течение суток установили, что таксист убил пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"27 февраля в дежурную часть полиции обратилась жительница Бобровицкой городской общины с просьбой найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но исчез в неизвестном направлении.

Жена описала полицейским, как был одет мужчина в день исчезновения и предоставила его фотографию", - сказано в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Отмечается, что во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции установили, что в половине первого ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный пассажир чуть не задушил таксиста в Одесской области, отнял машину и уехал на ней на Киевщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.



Фото: сайт Нацполиции

Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков.

Следователи Нежинского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.