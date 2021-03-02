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На Черниговщине таксист зарезал пассажира, а тело спрятал в лесу, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции в течение суток установили, что таксист убил пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

"27 февраля в дежурную часть полиции обратилась жительница Бобровицкой городской общины с просьбой найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но исчез в неизвестном направлении.

Жена описала полицейским, как был одет мужчина в день исчезновения и предоставила его фотографию", - сказано в сообщении.

На Черниговщине таксист зарезал пассажира, а тело спрятал в лесу, - полиция 01

Отмечается, что во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции установили, что в половине первого ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил.

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"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

На Черниговщине таксист зарезал пассажира, а тело спрятал в лесу, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков.

Следователи Нежинского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
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Топ комментарии
+29
Які 15 років?! Вже був судими за вбивство!!! Знову вбив - МАЄ БУТИ 25 РОКІВ МІНІМУМ АБО ПОЖИТТЕВО!!! Хто писав ці "закони" ???!!!
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02.03.2021 09:39
+20
смысл показывать замазанную морду?
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02.03.2021 09:43
+12
И зачем опять это яйцо вместо головы...
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02.03.2021 09:43
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В таксисты, понимаю берут всех подряд на работу(
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02.03.2021 09:32 Ответить
Для чего мне показали воротник его куртки и кусочек свитера?
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02.03.2021 10:44 Ответить
А окрім таксистів більше ніхто не вбиває? Міністр закордонних справ кожара застрелив людину.Міністрами теж беруть всіх уряд ?
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02.03.2021 10:51 Ответить
А хто туди піде
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02.03.2021 12:23 Ответить
мабуть здачі не було...
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02.03.2021 09:32 Ответить
Я таксист, какая сдача (с) На Чернігівщині таксист зарізав пасажира, а тіло сховав у лісі, - поліція - Цензор.НЕТ 6447
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02.03.2021 09:55 Ответить
Які 15 років?! Вже був судими за вбивство!!! Знову вбив - МАЄ БУТИ 25 РОКІВ МІНІМУМ АБО ПОЖИТТЕВО!!! Хто писав ці "закони" ???!!!
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02.03.2021 09:39 Ответить
так не 15,а 7 лет. читайте внимательно
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02.03.2021 13:40 Ответить
Що? Що за свиноособачий язик 🤮??! Пиши мені нормальною- Українською мовою!
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02.03.2021 22:35 Ответить
смысл показывать замазанную морду?
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02.03.2021 09:43 Ответить
меня больше интересует что он выращивал - коку или каннабис.
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02.03.2021 09:49 Ответить
интрига ))
кто же там? а может это Байден?
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02.03.2021 09:59 Ответить
Это на случай если откупится, чтобы не тыкали пальцем,что убийца.
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02.03.2021 10:30 Ответить
И зачем опять это яйцо вместо головы...
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02.03.2021 09:43 Ответить
Ліцо как яйцо.
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02.03.2021 09:44 Ответить
это "человек без лица" из Х.Мураками "Убийство Командора" ..
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02.03.2021 21:10 Ответить
«Подозреваемый ранее был судим за убийство,Источник: https://censor.net/ru/p3250894»
Может заставить фирмы по перевозке людей вести какую то нормальную кадровую политику ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ? Берут водить такси кого попало
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02.03.2021 09:45 Ответить
Взяли нормального (без судимости) водителя, а к нему сел судимый за убийство пассажир...
Как быть тут ? Проверять - так всех !
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02.03.2021 10:01 Ответить
« шаг за шагом»
Давайте сначала не будем рисковать пассажирами , которых возят идиоты и даже убийцы
Потому уголовное дело надо открывать и против компании перевозчиков , ибо преступление произошло на ИХ ТЕРРИТОРИИ
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02.03.2021 10:05 Ответить
ты в какой стране живёшь ? ..80% данного рынка услуг в тени -даже не в тени, а в темноте, ...70 % частники -купылы "шашечки" на базарі и бомбят в тупую..
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02.03.2021 13:29 Ответить
Если фирма занимается извозом - то должна отвечать за свои кадры . Вам это не ясно ?
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02.03.2021 13:33 Ответить
ещё раз спрашиваю : ты в какой стране живёшь ?
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02.03.2021 13:47 Ответить
назови хоть одну фирму с лицензией и собственным таксопарком в Украине..
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02.03.2021 13:51 Ответить
Болт, Убер был вроде
Вообще телефонов много
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02.03.2021 13:53 Ответить
Bolt, Uber или Uklon и прочие - это онлайн-приложения сервисов такси ...Ты у них счётчик в салоне видела , - хоть у одной машины ??

назови хоть одну фирму с лицензией и собственным таксопарком в Украине..
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02.03.2021 14:59 Ответить
В офісі президента працює підозрюваний татаров. То може змусити президента змінити кадрову політику?
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02.03.2021 10:55 Ответить
Треба заборонити таксі
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02.03.2021 10:00 Ответить
Сурово,але справедливо.І супермаркети,давайте не будемо зупинятись ну хоть поржем.
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02.03.2021 10:26 Ответить
Нихера ссе съездил на такси... Ехал домой - приехал на тот свет. В такси больше не ездить?
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02.03.2021 10:21 Ответить
Шикарне ментовське формулювання, що переходить із справи у справу десятиліттями: "виник конфлікт". Отак узяв і виник.
Таким чином, уже не просто вбивця, а сторона конфлікту.
Убивство: "виник конфлікт".
Згвалтування: "виник конфлікт".
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02.03.2021 10:23 Ответить
А вообще - я удивляюсь некоторым.
В такое время суток я звоню только ЗНАКОМЫМ водителям такси.
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02.03.2021 10:45 Ответить
а у них еще снег
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02.03.2021 10:57 Ответить
виделка жорстка. аюбо йти п'яним від друга та змерзнути або викликати таксі і тебе вбьють. Пийте по скайпу або вайберу.
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02.03.2021 11:28 Ответить
Пасажир не дотримувався карантинних обмежень, - був без маски і дихав перегаром на водія.
Ще одна жертва COVIDa.
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02.03.2021 13:09 Ответить
таких таксистов 70% в службах и частниках... шансона переслушаются и "блатных" из себя корчат...
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02.03.2021 13:24 Ответить
тупой добло дятел, не знающий что такое билинг
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02.03.2021 19:19 Ответить
 
 