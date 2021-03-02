На Черниговщине таксист зарезал пассажира, а тело спрятал в лесу, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции в течение суток установили, что таксист убил пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.
"27 февраля в дежурную часть полиции обратилась жительница Бобровицкой городской общины с просьбой найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, но исчез в неизвестном направлении.
Жена описала полицейским, как был одет мужчина в день исчезновения и предоставила его фотографию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области и Нежинского районного отдела полиции установили, что в половине первого ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. Водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил.
"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - сказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.
Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Подозреваемый ранее был судим за убийство, а также за выращивание и хранение наркотиков.
Следователи Нежинского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
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кто же там? а может это Байден?
Может заставить фирмы по перевозке людей вести какую то нормальную кадровую политику ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ? Берут водить такси кого попало
Как быть тут ? Проверять - так всех !
Давайте сначала не будем рисковать пассажирами , которых возят идиоты и даже убийцы
Потому уголовное дело надо открывать и против компании перевозчиков , ибо преступление произошло на ИХ ТЕРРИТОРИИ
Вообще телефонов много
назови хоть одну фирму с лицензией и собственным таксопарком в Украине..
Таким чином, уже не просто вбивця, а сторона конфлікту.
Убивство: "виник конфлікт".
Згвалтування: "виник конфлікт".
В такое время суток я звоню только ЗНАКОМЫМ водителям такси.
Ще одна жертва COVIDa.