РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15378 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
22 789 68
Госпогранслужба (5409) запрет (1661) актриса (21)

Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Еще одна российская актриса театра и кино получила запрет на въезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного РФ Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба Украины.

"Нарушительницу остановили в аэропорту "Борисполь". В ходе контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда.

Иностранка прилетела в нашу страну рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинском полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, по словам российской актрисы в Украине она планировала принять участие в киносъемках.

Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину 01

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В Госпогранслужбе не называют имя нарушительницы, но скорее всего речь идет об актрисе театра и кино Розе Хайруллиной. На предоставленной ведомством записи узнаваем ее голос, также ГПСУ разместила фото документов актрисы.

Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину 02
Фото: Госпогранслужба

Хайруллина снялась в таких сериалах как "Ольга", "Содержанки", "Зулейха открывает глаза" и "Псих". Также она сыграла в фильме "Кислота" и картине "Каникулы президента", съемки которой проходили в Крыму.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+60
ми їм кажемо "нехай щастить" а вони все рівно лізуть як таргани,чому не сидиться на россії?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:20
+35
Як радує червоний штампик українською мовою на паспорті з двоголовою куркою-мутантом!
показать весь комментарий
02.03.2021 12:22
+17
А зачем лицо скрывать?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми їм кажемо "нехай щастить" а вони все рівно лізуть як таргани,чому не сидиться на россії?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:20 Ответить
Тепер її в расєї зроблять народною артисткою путіна і орден дадуть.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:32 Ответить
ще питання який йух покликав її зараз на територію України на зйомки? що за під@р знімає серіали зі старими кацапськими заслуженими клячами?
показать весь комментарий
02.03.2021 15:16 Ответить
росіяни давно окупували українські кіностудії і знімають тут російські серіали, бо тут в рази дешевше.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:17 Ответить
А наші тваринки - режисери знімають фільми з кацапськими акторами на кацапській мові, а нашим акторам зась. Знімають же не для українців, а для кацапів, але наші режисери - виродки моральні.
показать весь комментарий
03.03.2021 09:59 Ответить
уже дети знают .. ну чего пороги обивать.. прешься.. это чисто кацапское .. а .. так пойдет..
показать весь комментарий
02.03.2021 13:06 Ответить
Ну для ********** своя гордасть, для них "нехйшстать" приравнивается к боевой контузии и дает им право прибавки к пенсиону "За участие в боевых действиях" Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5981
показать весь комментарий
02.03.2021 14:04 Ответить
Як радує червоний штампик українською мовою на паспорті з двоголовою куркою-мутантом!
показать весь комментарий
02.03.2021 12:22 Ответить
Прям на морду двухголовому мутанту)
показать весь комментарий
02.03.2021 14:01 Ответить
А зачем лицо скрывать?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:23 Ответить
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 8587
показать весь комментарий
02.03.2021 12:40 Ответить
ацкая видать Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1639
показать весь комментарий
02.03.2021 12:41 Ответить
Да вывеска там еще та)))) Но страна должна знать кацапских морд,коих послали нах)))
показать весь комментарий
02.03.2021 12:53 Ответить
Лицо прикрыли, потому, что сильно страшная. Играла всяких дур.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:45 Ответить
они ей нарисовали чей крым,в паспортине .
показать весь комментарий
02.03.2021 12:31 Ответить
такие скрепные, а куриц двухглавых, вместо звезд своих понарисовывали...
показать весь комментарий
02.03.2021 12:25 Ответить
эх, кацапи...
показать весь комментарий
02.03.2021 12:26 Ответить
Гнать ватную мразь сцанными тряпками со Священной Земли Великой Украины.. Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 30
показать весь комментарий
02.03.2021 12:26 Ответить
"Зулейха открывает глаза"... м-м-м-м... и как этот шедевр прошел мимо меня...))
показать весь комментарий
02.03.2021 12:26 Ответить
Ага. Ісконно рюзькє актрісса "хабібулліна зулєйха кумаровна".
показать весь комментарий
02.03.2021 12:35 Ответить
Не, она Роза Вакильевна, что еще более забавно.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:38 Ответить
Н так страшны московские воши, как украинские гниды...
- кто то же пригласил ее в Украину, предпочел из множества украинок эту московскую повию как ментально близкую..

Как отметили в Госпогранслужбе, по словам российской актрисы в Украине она планировала принять участие в киносъемках.Источник: https://censor.net/ru/p3250939
показать весь комментарий
02.03.2021 12:29 Ответить
Шо вона за салом приїхала
показать весь комментарий
02.03.2021 12:29 Ответить
БамбаЛейла бабуля Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 8482
показать весь комментарий
02.03.2021 12:30 Ответить
Требу було ще пенделя дати. Нагадять і лізуть сюди, як будьто нічого не було.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:30 Ответить
старая кляча
показать весь комментарий
02.03.2021 12:32 Ответить
А шо ви позамазували у паспорті? його ж можна прочитати, відновиити.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:46 Ответить
Кто это такая?
показать весь комментарий
02.03.2021 12:56 Ответить
Кстати, украинский загранпаспорт содержит изображение контуров Украины и кацапы, пропуская по нему, признают что Крым не их.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:06 Ответить
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 4535
показать весь комментарий
02.03.2021 13:07 Ответить
Что у них за фамилии на па-рашке... Как мтюки...
показать весь комментарий
02.03.2021 13:16 Ответить
Татарське прізвище. Походить від імені Хайрулла, що означає арабською "бог, благо даруючий". Слов'янською це ім'я мало б звучати приблизно, як Божиблаг, Божидобр. Якось так.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:37 Ответить
Братушки-славяне, ёпт...
показать весь комментарий
02.03.2021 13:38 Ответить
"Роза Хайрулліна".
Переклав українською, - Троянда Божедобренко. Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 7783
показать весь комментарий
02.03.2021 13:44 Ответить
А смысл? кацапы от этого не станут не то, что славянами, но, даже, людьми...
показать весь комментарий
02.03.2021 13:46 Ответить
Правильно сделали.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:22 Ответить
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9822Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5537 не понимаю почему закрывать фейс, пускай все видят
показать весь комментарий
02.03.2021 13:38 Ответить
не хотят своих светить ))) Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1130
показать весь комментарий
02.03.2021 14:05 Ответить
А це точно не мужик?))
показать весь комментарий
02.03.2021 16:17 Ответить
это шо мужик?
показать весь комментарий
02.03.2021 19:10 Ответить
Старая вешалка !
показать весь комментарий
02.03.2021 13:41 Ответить
Едут, потому, что "мы любим украинцев". По странной вековечной логике, кого любят, того и бьют. Следовательно, чтобы не любили и не били, надо максимально сократить традиционное украинское гостеприимство. Оно, таки нам боком вылазит.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:46 Ответить
Нет, едут потому, что "украинцы их любят". Кто-то же их приглашает? Не сама же себя она тут снимать собиралась!!! Это малороссийские продюсеры, режиссеры, журналисты никак не могут прожить без "звезд" "аж из самой Москвы".
показать весь комментарий
02.03.2021 14:47 Ответить
"Красноярский край / USSR" у паспорті рф - це задзеркалля нікого не дивує?
показать весь комментарий
02.03.2021 13:55 Ответить
*************
показать весь комментарий
02.03.2021 14:04 Ответить
Фейс плиз
показать весь комментарий
02.03.2021 14:30 Ответить
Трішки примружуєте очі і все видно.
показать весь комментарий
02.03.2021 14:31 Ответить
Господи, кто это вообще такая?!
Меня радует, что за нарушение закона ее не пустили в нашу страну... Но еще больше радует, что я просто не знаю ни одной ее роли и ни одного этого фильма. Значит мне все таки удается вырываться из рашистского мира и совка!
показать весь комментарий
02.03.2021 15:00 Ответить
+100500!!! Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1896 Спасибо Вам, Александр, что так точно передали и мои мысли!
показать весь комментарий
02.03.2021 15:27 Ответить
Вот тут мы движемся потихоньку в правильном направлении.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:28 Ответить
"Ты их в дверь- они в окно..." (с)
показать весь комментарий
02.03.2021 15:05 Ответить
Хайруллина-ну и хай рулит с Украины...
показать весь комментарий
02.03.2021 16:26 Ответить
шо то я её не помню эту самую х.йрулину....
показать весь комментарий
02.03.2021 19:12 Ответить
Да что ж они все лезут в Украину? Медом намазано что ли?
показать весь комментарий
02.03.2021 20:08 Ответить
Х#йло, Х#йрулина это , что такое? Однозначно даже близко не пускать... Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9073
показать весь комментарий
02.03.2021 20:50 Ответить
ибо *****!
показать весь комментарий
02.03.2021 21:14 Ответить
нехай щастить!
показать весь комментарий
02.03.2021 21:41 Ответить
Какой типаж...
Анджелина Джоли в молодости, практически...
показать весь комментарий
02.03.2021 23:16 Ответить
Прикороднники ви молодці.
показать весь комментарий
02.03.2021 23:27 Ответить
Заслужену артистку РФ Хайрулліну не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 3535
показать весь комментарий
03.03.2021 00:09 Ответить
какая потужная переможная перемога.
показать весь комментарий
03.03.2021 03:34 Ответить
 
 