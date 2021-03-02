Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции отчитались о раскрытии преступления: львовянке, которая распространяла в сети Интернет порнографические фото и видео, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что в период с марта 2020 по февраль 2021 львовянка создавала и выкладывала в одном из телеграм-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.

Также читайте: Преподаватель "Львовской политехники" Зербино получил выговор за использование порнографии в тестах

26 февраля следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.











Отметим, что на сайте полиции Львовщины данная новость опубликована как "важная" жирным шрифтом.

Также стоит отметить, что правоохранители уже не впервые отчитываются о раскрытии преступлений такого масштаба. Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины, документировали деятельность 32-летней женщины, которая распространяла ролики порнографического характера. Цена таких видео достигала 1,5 тыс. грн.