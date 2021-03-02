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Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи Нацполиции отчитались о раскрытии преступления: львовянке, которая распространяла в сети Интернет порнографические фото и видео, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что в период с марта 2020 по февраль 2021 львовянка создавала и выкладывала в одном из телеграм-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.

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26 февраля следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию 01
Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию 02
Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию 03

Отметим, что на сайте полиции Львовщины данная новость опубликована как "важная" жирным шрифтом.

Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию 04

Также стоит отметить, что правоохранители уже не впервые отчитываются о раскрытии преступлений такого масштаба. Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины, документировали деятельность 32-летней женщины, которая распространяла ролики порнографического характера. Цена таких видео достигала 1,5 тыс. грн.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+107
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Барышня сфоткалась ню - мусорам срочно надо повязать страшнейшего преступника
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02.03.2021 12:34
+92
Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию - Цензор.НЕТ 88
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02.03.2021 12:34
+83
Фотки где? Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию - Цензор.НЕТ 8860
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02.03.2021 12:30
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давно пора легализовать прон и секс.услуги.
но на это не пойдут, то шо это одно из последних форм деятельности (а точнее, имитации бурной) полиции. шо они еще будут делать - неужто бабушек шмонать?
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02.03.2021 16:48 Ответить
"Публічна демонстрація фальшивой любві к Родінє в особо ізвращьонной формє ЗЕ-цинізма с іспользованієм общєствєнно значімих СМІ, что прівєло к тяжолим послєдствіям".
Пропоную статтю в Кримінальний кодекс. Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 9529
Але поки що за таке будуть тільки ордєна і мєдалі давати. С занєсєнієм в учотну карточку ахєнта Крімля.
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02.03.2021 17:08 Ответить
Імітація діяльності жалюгідними мусорами.Аваков чорт.
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02.03.2021 16:57 Ответить
паранджу на авакова
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02.03.2021 17:03 Ответить
Вокруг снуют враги Украины, коллаборанты, воры, убийцы и никто их не трогает, а эти "высокоморальные" поймали девочку которая зарабатывала фотографиями своего тела. вроде в Украине нет доступа к порнографии, которой переполнен всемирный интернет, это просто вопиющее лицемерие!
Как же вы, такие высоко моральные, идёте в ЕС если там везде порнография?
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02.03.2021 17:05 Ответить
а скільки людино-годин потрачено на цю херомантію? І вартість однієї години цікавить для платників податків. Бо в нас не хвата ні оперів ні слідчих ні, як виявилось, суддів. А роботи з надзору за тілами в інтернеті непочатий край. Піпісько поток до Наташ з Туретчини ми також кожен випадок рееструвати будемо ?
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02.03.2021 17:06 Ответить
С ментами не делилась, вот и сделали сенсацию.
А так бред, сама себя снимала, причем открыто направо и налево не раздавала.
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02.03.2021 17:08 Ответить
чуваки. ві отстали от жизни
петля
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02.03.2021 17:18 Ответить
Аваков просто насмехается над народом. В чём виновата эта женщина?
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02.03.2021 18:11 Ответить
Це сенсація - затримали дівчину супер кримінальну авторитетку Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 1333
Все у дусі Рюкзакевича, перднуть в калюжу з мегафона
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02.03.2021 18:39 Ответить
Зараз в Україні 10 річні малолєткі зі смартфона можуть мати свободний доступ

до любої порнографії і зоофілії; ми мабуть не туди йдемо Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 9910

ЧОМУ ПОРНО КАНАЛИ НА СУПУТНИКОВОМУ ТБ ЗАКОДОВАНІ І ДОСТУПНІ
ПРИ ПЕРСОНАЛЬНІЙ ПІДПИСЦІ ЗА ГРОЩІ , А ТОЙ ЖЕ КОНТЕНТ З ІНТЕРНЕТУ
ДОСТУПНИЙ НАВІТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ? Гарне запитання до влади, бо у цього покоління
молоді мізки будуть набікрень скоріш за все.
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02.03.2021 18:48 Ответить
аваківські пси відчули конкуренцію.
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02.03.2021 19:01 Ответить
Заплати налоги и порнографируй на здоровье Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 5611 ...дурдом, если серьёзно.
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02.03.2021 19:25 Ответить
конкурирующая фирма Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 8207
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02.03.2021 19:52 Ответить
а эти ролевые игры? всем нравятся? ))))
Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 7430

...
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02.03.2021 21:08 Ответить
Порнография с элементами садомазохизма
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02.03.2021 21:15 Ответить
...а також наявний деякий фетишизм.
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02.03.2021 21:45 Ответить
срамота
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02.03.2021 23:18 Ответить
или эксгибиционизм ))))
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03.03.2021 13:28 Ответить
Гадаю, якщо навмання відкрити підручник із психіатрії, то практично будь-яке збоченьство буде актуальним для даного конкретного випадку.
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03.03.2021 16:31 Ответить
та навіть ще шось і бракуватиме ))))
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03.03.2021 16:54 Ответить
Направду між одним та іншим часто існує міцний зв'язок.
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03.03.2021 18:08 Ответить
беззаперечно!
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03.03.2021 18:17 Ответить
Це ж не геморой, що ні самому подивитися ні людям показати.
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02.03.2021 21:38 Ответить
По всему миру девченки зарабатывают на этом много лет уже на специализированных сайтах. Нашли к чему додолбаться
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02.03.2021 22:12 Ответить
А кому она мешала??? Она это навязывала? пропагандировала? Куда авакян лезет?
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02.03.2021 23:00 Ответить
Получала прибыль, а делиться не хотела
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03.03.2021 00:23 Ответить
Оказывается у нас есть киберполиция.Вот только она ****** занимается
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02.03.2021 23:21 Ответить
Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.


Вау! У меня тоже есть компьютерная техника и банковские карточки! Это что - порнография?*
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03.03.2021 00:13 Ответить
І що, знаходилися ті, хто платив по 1,5 тис, щоб подивитися на чергову *** ?
Може, якраз хтось з тих, хто подивився на її "майстерність" і стукнув ментам, що розводка ?
А то - грошики плати, а там - дурня якась.
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03.03.2021 00:53 Ответить
1,5 тис. за перегляд ??
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03.03.2021 19:00 Ответить
В країні вже все пороблено, що ці придурки займаються такими приватними справами?
Що за дикунство? Нема чим зайнятись за гроші платників податків?

Відповідальність має бути тільки за розповсюдження порнографії з неповнолітніми..
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03.03.2021 07:34 Ответить
ханжество, жлобство авак-овцев и их фюрера - это что-то..
нет на вас Сашка Билого, застреленного хитрожопым вечным ментом
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03.03.2021 07:34 Ответить
Понравилась - захотели поиметь - не дала - вот и уголловное дело....По другому это не работает....
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03.03.2021 08:35 Ответить
як до пі.ди доберется податкова ,то ніяка пі.да не витримає!
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03.03.2021 08:51 Ответить
Ви чому тут хай підняли,ви що,не розумієте,вона ж не на тій мові фоткалась....
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03.03.2021 08:54 Ответить
Звоню в ментовку даю два номера телефона и номер банковской карты мошенника с OLX говорю работает мошенник с тюрьмы (мошенник сам признался в блатной душевной беседе что 3 дня все соскакивают и сидеть ему долго и каждый лот по 3000гр и работает под мента даже фото удостоверение высылает) сделайте что-нибудь : а мне в ответ : А как мы его поймаем??? Вот и делайте выводы.....?
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03.03.2021 09:06 Ответить
а если бы понравились?
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03.03.2021 09:28 Ответить
Да какая же это порнография? Это ведь искусство!
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03.03.2021 10:38 Ответить
Компанія-оператор «Укрпошта»Поліції не сподобалися інтимні фото 27-річної львів'янки: віддають під суд за порнографію - Цензор.НЕТ 526«Укрпошта» увійшла до 30 кращих пошт світу до 8 Березня випустить марки та конверти в стилі «ню» - на них будуть зображені репродукції картин відомих художників із оголеними тілами.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Укрпошта в серії марок «Її величність - жінка» випускає не просто марку до 8 Березня, а марку у жанрі «ню» або, як напишуть недосвідчені митці та поштовики, «марки з оголеними жінками»,
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03.03.2021 10:58 Ответить
"Также стоит отметить, что правоохранители уже не впервые отчитываются о раскрытии преступлений такого масштаба...."

да уж..
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03.03.2021 11:46 Ответить
звонки с угрозами убить всю семью за кредит которого я не брал, єто нормально , но поганіе мусора говорят ...ну поменяйте номер, ну а что мі можем сделать?
.......идет по коридору , а пЄстолЄт так к полу тянет , шо оно бедное в три погибели согнулось
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03.03.2021 11:51 Ответить
Не оказалось у девчонки тарифа на откуп...
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03.03.2021 12:00 Ответить
Когда сабаке делать нехер, вона яйця лижет.
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03.03.2021 12:01 Ответить
Её тело - её дело.
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03.03.2021 12:59 Ответить
Навпаки, так сподобались, що вони сприйняли як порнографію.
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03.03.2021 13:11 Ответить
Заплати податки і показуй хоч спереду, хоч ззаду, а просто так зароблять бабло ні-ні, менти праві!
Пройде 20-35 років і дай ці роботязі пенсію, хоч сама в державу ні копійки не вклала!
Б...ядь, за...бали ці хитрожопі!
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11.07.2021 14:55 Ответить
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