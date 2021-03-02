Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи Нацполиции отчитались о раскрытии преступления: львовянке, которая распространяла в сети Интернет порнографические фото и видео, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители установили, что в период с марта 2020 по февраль 2021 львовянка создавала и выкладывала в одном из телеграм-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру.
"Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", - говорится в сообщении.
26 февраля следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - до семи лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что на сайте полиции Львовщины данная новость опубликована как "важная" жирным шрифтом.
Также стоит отметить, что правоохранители уже не впервые отчитываются о раскрытии преступлений такого масштаба. Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины, документировали деятельность 32-летней женщины, которая распространяла ролики порнографического характера. Цена таких видео достигала 1,5 тыс. грн.
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но на это не пойдут, то шо это одно из последних форм деятельности (а точнее, имитации бурной) полиции. шо они еще будут делать - неужто бабушек шмонать?
Пропоную статтю в Кримінальний кодекс.
Але поки що за таке будуть тільки ордєна і мєдалі давати. С занєсєнієм в учотну карточку ахєнта Крімля.
Как же вы, такие высоко моральные, идёте в ЕС если там везде порнография?
А так бред, сама себя снимала, причем открыто направо и налево не раздавала.
петля
Все у дусі Рюкзакевича, перднуть в калюжу з мегафона
до любої порнографії і зоофілії; ми мабуть не туди йдемо
ЧОМУ ПОРНО КАНАЛИ НА СУПУТНИКОВОМУ ТБ ЗАКОДОВАНІ І ДОСТУПНІ
ПРИ ПЕРСОНАЛЬНІЙ ПІДПИСЦІ ЗА ГРОЩІ , А ТОЙ ЖЕ КОНТЕНТ З ІНТЕРНЕТУ
ДОСТУПНИЙ НАВІТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ ? Гарне запитання до влади, бо у цього покоління
молоді мізки будуть набікрень скоріш за все.
...
Вау! У меня тоже есть компьютерная техника и банковские карточки! Это что - порнография?*
Може, якраз хтось з тих, хто подивився на її "майстерність" і стукнув ментам, що розводка ?
А то - грошики плати, а там - дурня якась.
Що за дикунство? Нема чим зайнятись за гроші платників податків?
Відповідальність має бути тільки за розповсюдження порнографії з неповнолітніми..
нет на вас Сашка Билого, застреленного хитрожопым вечным ментом
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Укрпошта в серії марок «Її величність - жінка» випускає не просто марку до 8 Березня, а марку у жанрі «ню» або, як напишуть недосвідчені митці та поштовики, «марки з оголеними жінками»,
да уж..
.......идет по коридору , а пЄстолЄт так к полу тянет , шо оно бедное в три погибели согнулось
Пройде 20-35 років і дай ці роботязі пенсію, хоч сама в державу ні копійки не вклала!
Б...ядь, за...бали ці хитрожопі!