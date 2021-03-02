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"Антиманьячные" кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В парках и скверах столицы устаналивают "антиманьячные" кнопки. При нажатии на кнопку будет включаться громкая сирена и мигалка, которые могут отпугнуть насильника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".
"Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Fly Flyiovich
показать весь комментарий02.03.2021 13:56
+12 Mike Hrabovsky
показать весь комментарий02.03.2021 13:44
+12 Николай Морозов 5bd628b6
показать весь комментарий02.03.2021 14:07
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Пожалуйста, подождите...
Так что - не ставить? как и лавочки? и деревья не сажать? и цветы не садить?
растащат же...
а то маньяк разрешит жертве доползти до кнопки ?
Но это не на долго: пока малолетние и не очень дебилы не уничтожат.
И разбой и изнасилование.
интересно сколько продержатся? через ночь - задолбают копов, через день - сломают нафиг...
и главное - сколько стоит этот аттракцион ?
Я б натиснув.
Если своя жена или дочь, то лучше так, чем совсем никак... это зна...
І це замість того, щоб ловити і закривати отих пісюнкових злосників.
А нащо тоді потрібна реФФормована мусорня і, особливо, Тощій Тоша і Чорт А-ффак-офф?