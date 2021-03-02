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"Антиманьячные" кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В парках и скверах столицы устаналивают "антиманьячные" кнопки. При нажатии на кнопку будет включаться громкая сирена и мигалка, которые могут отпугнуть насильника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".

"Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - говорится в сообщении.

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Антиманьячные кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Для Вас может быть и бред. А для того кто их закупил в 2-3 раза дороже чем они стоят на самом деле через свою фирму-прокладку, совсем не бред... В этой стране чинуши, если не увидят свой профит, палец об палец не ударят. И любой бред выставят как заботу о народе...
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02.03.2021 13:56
+12
Розкурочать за дні.
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02.03.2021 13:44
+12
Лучшая антиманьячная кнопка это спусковой крючок вашего пистолета.
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02.03.2021 14:07
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Розкурочать за дні.
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02.03.2021 13:44 Ответить
Ага. Маньяки.
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02.03.2021 13:45 Ответить
та нет-просто быдло
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02.03.2021 14:23 Ответить
В парке Совки стоят уже больше года и пока целые
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02.03.2021 14:22 Ответить
На Троещине тоже.
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02.03.2021 17:13 Ответить
какой конструктивный комментарий.
Так что - не ставить? как и лавочки? и деревья не сажать? и цветы не садить?
растащат же...
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02.03.2021 14:43 Ответить
А могут и привлечь, что бы жертву не выискивать в темноте.
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02.03.2021 13:44 Ответить
А сумму штрафа за ложный вызов уже утвердили?
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02.03.2021 13:47 Ответить
пацанята будут прикалываться...а в нужный момент - не сработает...
а то маньяк разрешит жертве доползти до кнопки ?
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02.03.2021 14:14 Ответить
Шумно станет в парках и скверах Киева...
Но это не на долго: пока малолетние и не очень дебилы не уничтожат.
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02.03.2021 13:48 Ответить
Бред, прям возле кнопки никто конечно нападать небудет, а вырватся и добежать практически нереально.
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02.03.2021 13:51 Ответить
Для Вас может быть и бред. А для того кто их закупил в 2-3 раза дороже чем они стоят на самом деле через свою фирму-прокладку, совсем не бред... В этой стране чинуши, если не увидят свой профит, палец об палец не ударят. И любой бред выставят как заботу о народе...
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02.03.2021 13:56 Ответить
Если ставить эти дурацкие кнопки через каждые 10 метров (а иначе они не нужны), то можно неслабо на них заработать. Кличку некуда городские деньги девать?
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02.03.2021 14:15 Ответить
А как Вы думаете, их поставили что бы был смысл или что бы заработать?
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02.03.2021 14:26 Ответить
Понятно, что какой-то крендель внушил Кличку большую "важность" этих кнопок. Если учесть, что таких кренделей со своими меркальтильными идеями сотни снуют возле Кличка, не удивительно, что городской бюджет быстро заканчивается.
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02.03.2021 14:34 Ответить
пока ктото добежит на помощь уже все свершится.
И разбой и изнасилование.
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02.03.2021 13:58 Ответить
"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва - Цензор.НЕТ 923
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02.03.2021 13:58 Ответить
Може бути і ось так...

"Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва - Цензор.НЕТ 7593
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02.03.2021 14:34 Ответить
Да там и пугаться так нечего
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02.03.2021 15:00 Ответить
КПД этих SOSok будет как у паровоза
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02.03.2021 14:00 Ответить
Высоковато установили. Нажимать то придется из положения "рак*м".
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02.03.2021 14:03 Ответить
Лучшая антиманьячная кнопка это спусковой крючок вашего пистолета.
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02.03.2021 14:07 Ответить
Это крутой челендж, лайфхак и стартап в одном флаконе. "Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва - Цензор.НЕТ 6006
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02.03.2021 14:08 Ответить
Факап это.
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02.03.2021 14:17 Ответить
Ломка?
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02.03.2021 15:00 Ответить
Рррот закрррой!
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02.03.2021 15:50 Ответить
ну...если хоть одного маньяка и отпугнет....то только своим совковым видом
интересно сколько продержатся? через ночь - задолбают копов, через день - сломают нафиг...
и главное - сколько стоит этот аттракцион ?
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02.03.2021 14:17 Ответить
стоїть бабця та волає-каравул! !згвалтували!-де?коли?- ось там у чагарнику, тридцять років тому.-а чому зараз репетуєте?-приємно згадати!
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02.03.2021 14:19 Ответить
Так по приколу ж натискатимуть.
Я б натиснув. "Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва - Цензор.НЕТ 6742
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02.03.2021 14:27 Ответить
Біле пальто ще в облаву попаде ))
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02.03.2021 14:30 Ответить
Диджибилизация. Зачем их ставить, если они работать не будут и єто не голословный трёп, я не смог вызвать полицию по этой кнопке из центра города.
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02.03.2021 14:29 Ответить
І біля кожної кнопки посадить бабушку-вахтьора в будці. Ну, шоб кнопку охраняла. )))
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02.03.2021 14:42 Ответить
комментарии или умственно отсталых или троллей. или то и другое вместе.
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02.03.2021 14:45 Ответить
Да нет, просто прикалываются.
Если своя жена или дочь, то лучше так, чем совсем никак... это зна...
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02.03.2021 15:04 Ответить
Да да да, была у меня такая цацка лет 20 тому, "мой полицейский" назывался. Выдергиваешь чеку и оно орет свыше 126дб. Аж уши закладывает. Только нападающий от этого не пугается, а еще быстрее делает свое дело. В данном случае, маньяки просто переберутся туда, где нет таких установок)
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02.03.2021 15:44 Ответить
краще шибеницю для тих їб.нутих які чують кайф у злі .
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02.03.2021 16:09 Ответить
сос секас сос)
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02.03.2021 17:15 Ответить
Їх по всій державі потрібно поставити , но хто буде реагувати
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02.03.2021 18:06 Ответить
Геніально! "Антиманіякові" кнопки почали встановлювати в парках і скверах Києва - Цензор.НЕТ 1991
І це замість того, щоб ловити і закривати отих пісюнкових злосників.
А нащо тоді потрібна реФФормована мусорня і, особливо, Тощій Тоша і Чорт А-ффак-офф?
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02.03.2021 21:32 Ответить
Это для маньяков информация?
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03.03.2021 07:46 Ответить
а имя фамилию, год рождения ,адрес, номер мобильного , размер ботинок и размер трусов называть нужно будет етой кнопке?
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03.03.2021 12:05 Ответить
 
 