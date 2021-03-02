"Антиманьячные" кнопки начали устанавливать в парках и скверах Киева. ФОТО

В парках и скверах столицы устаналивают "антиманьячные" кнопки. При нажатии на кнопку будет включаться громкая сирена и мигалка, которые могут отпугнуть насильника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "dtp.kiev.ua".

"Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования - нужно лишь добежать до кнопки", - говорится в сообщении.

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