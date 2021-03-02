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Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО
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а чего ожидать когда выбрали клоуна?
Це шедевр