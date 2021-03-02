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Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас будут суды в смартфоне, - Зеленский. ВИДЕО

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 02

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 03

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 04

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 05

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 06

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 07

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 08

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 09

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 10

Суд в смартфоне, взятки в биткоинах. Судебная диджитализация в ФОТОжабах 11

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Топ комментарии
+30
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6737 Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9888
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02.03.2021 14:22
+17
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6102Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
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02.03.2021 14:22
+12
цырк цырк цырк
а чего ожидать когда выбрали клоуна?
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02.03.2021 14:20
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Правила форума Совет форумчан
только бы пы зду в смартфоне не придумали и обязали к исполнению
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02.03.2021 14:13 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1752
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02.03.2021 14:19 Ответить
Если в ОПе увидят в этом гешефт для себя или Портнова,то обязательно придумают и обяжут всех пользоваться Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5070
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02.03.2021 14:28 Ответить
Ні, вона у нас поза законом: https://censor.net/ru/news/3250942/politsii_ne_ponravilis_intimnye_foto_27letneyi_lvovyanki_otdayut_pod_sud_za_pornografiyu_fotoreportaj
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02.03.2021 14:20 Ответить
ну есть же секс в смартфоне пора типа ПорноХаб открывать Фемида хаб для обычных для геев для быдла для олигархив для евреив...
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02.03.2021 14:36 Ответить
цырк цырк цырк
а чего ожидать когда выбрали клоуна?
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02.03.2021 14:20 Ответить
за твердою впевненістю 73% Зе!баранів- хепі факін енду. Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5961
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02.03.2021 22:55 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6737 Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9888
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02.03.2021 14:22 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6102Телефонное право никуда не исчезало , в годы ссср у кабинетах чиновников была всегда установлена малая "Спецсвязь" ,Харьковский и Одесский юридический университеты подготовили и готовят армию коррупционеров "РЕШАЛ" которые выполняют заказы как от власти так и от криминала, и для отмазки за деньги помогают гражданам Украины...Тут даже и не до смеха.
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02.03.2021 14:22 Ответить
Буде вам суд Лінча, ой буде...
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02.03.2021 14:23 Ответить
в смартфоне?
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02.03.2021 14:32 Ответить
Скорей на улице,или в кабинете. От 3го этажа и выше.
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02.03.2021 16:03 Ответить
Когда-нибудь будет судить искусственный интеллект, для начала - административные дела. И зарплату ему платить не надо будет и огромную пенсию... Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6870
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02.03.2021 14:26 Ответить
грят, в Европе уже давненько прога судит..и сроки назначает...а прогнозы такие, что лет через 50 Интеллект будет править миром. т.е. Матрица..если доживем... Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 173
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02.03.2021 14:38 Ответить
Думаю - до независимого, самообучающегося ИИ очень далеко, а вот программа, которая разберётся в десятках томов дела за доли секунды - вполне реально.
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02.03.2021 14:46 Ответить
кстати сегодня вполне реально сделать суд робот.. занести в него программу те же админ-дела по автомобилям пешеходы когда нет спора и очевидность просто протоколы надо сделать четкими и понятными... я вообще считаю что пора нам вводить в протоколах (и на выборах) отпечаток пальца помимо подписи.... кроме того простые дела алименты при отсутствии проблемных споров.. и кое какие долговые дела долги ЖКХ если человек не согласен с судом роботом или он оспорил вердикт такого робота судьи тогда дело будет рассматривать судья человек или коллегия судей людей...
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02.03.2021 14:44 Ответить
Да, как-то так я и мечтал Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4763
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02.03.2021 14:47 Ответить
Суд в смартфоне - судья в Лексусе, его жена на Канарах, дети в Лондоне, родители на Вилле...
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02.03.2021 14:49 Ответить
Зєля за два роки окрім закриття трьох помийок Медведчука більше нічого корисного для країни не зробив, а лише тільки шкоду. Тому вірогідність, що він за наступні три роки зробить більше однієї більше однієї якоїсь корисної справи фактично є нульовою. Тому треба йому запропонувати зробити другу корисну справу прямо зараз - добровільна відставка.
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02.03.2021 14:51 Ответить
так ти що, не проголосуєш за нього знову? Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9817
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02.03.2021 22:58 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6476

Це шедевр Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9090
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02.03.2021 15:17 Ответить
Предлагаю переплюнуть копростан: К смартфонам прикрепить дубинки и будет ещё и "ОМОН в смартфоне"...
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02.03.2021 15:31 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2850
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02.03.2021 15:35 Ответить
Самое смешное, что скушают все что дадут, до последней крошки. С количеством баранов определились, теперь определяются что с ними делать)
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02.03.2021 15:40 Ответить
дич какая какой суд в смартфоне
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02.03.2021 17:03 Ответить
Після приходу клоунів до влади нічому дивуватися.
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02.03.2021 20:02 Ответить
та чого вже там. давай тюрму в смартфоні
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02.03.2021 21:15 Ответить
ужин в смартфоне ,оплата в биткоинах,предварительная
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02.03.2021 22:07 Ответить
Суд у смартфоні, хабарі в біткоїнах. Судова діджиталізація у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2472
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03.03.2021 08:52 Ответить
шото совсем невесело, когда презом работает оффшорно-дороговалютный, но дешёвый аниматор
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05.03.2021 11:40 Ответить
 
 