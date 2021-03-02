Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине
Санкции ЕС против РФ останутся в силе до тех пора, пока не будут реализованы Минские соглашения, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.
"Во время моего первого визита на восток Украины с президентом Украины Зеленским я выразил безоговорочную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью",- написал Мишель в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов въезда/выезда.
"Это жизненно важно для поддержания связей между людьми и предоставления услуг через линию соприкосновения", - пояснил Мишель.
Президент Евросовета добавил, что впечатлен важной работой СММ ОБСЕ, поблагодарив партнеров ЕС, вместе с которыми ЕС поддерживает население, пострадавшее от конфликта.
"ЕС работает над новыми пропускными пунктами и разминированием, а также усиливает помощь СММ ОБСЕ, чтобы она полностью выполняла свой мандат", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle
Michelle, ma belle
Sont des mots qui vont très bien ensemble
Très bien ensemble
Emmanuelle (лёгкий фрагмент) (Ноты и Видеоурок для фортепиано) (piano cover)