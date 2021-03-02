РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5521 посетитель онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Санкции против России
1 705 13
Россия (91316) санкции (10623) Евросоюз (15900) минские соглашения (3221) Шарль Мишель (212)

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Санкции ЕС против РФ останутся в силе до тех пора, пока не будут реализованы Минские соглашения, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"Во время моего первого визита на восток Украины с президентом Украины Зеленским я выразил безоговорочную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны. Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью",- написал Мишель в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Луганской области они призвали к полному открытию всех пунктов въезда/выезда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине - условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации, - президент Евросовета Мишель

"Это жизненно важно для поддержания связей между людьми и предоставления услуг через линию соприкосновения", - пояснил Мишель.

Президент Евросовета добавил, что впечатлен важной работой СММ ОБСЕ, поблагодарив партнеров ЕС, вместе с которыми ЕС поддерживает население, пострадавшее от конфликта.

"ЕС работает над новыми пропускными пунктами и разминированием, а также усиливает помощь СММ ОБСЕ, чтобы она полностью выполняла свой мандат", - подчеркнул он.

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 01
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 02
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle

Michelle, ma belle
Sont des mots qui vont très bien ensemble
Très bien ensemble
показать весь комментарий
02.03.2021 15:32
+5
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
показать весь комментарий
02.03.2021 15:30
+4
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
показать весь комментарий
02.03.2021 15:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 506
показать весь комментарий
02.03.2021 15:30 Ответить
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 5916
Michelle, ma belle
These are words that go together well
My Michelle

Michelle, ma belle
Sont des mots qui vont très bien ensemble
Très bien ensemble
показать весь комментарий
02.03.2021 15:32 Ответить
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 1223
показать весь комментарий
02.03.2021 15:32 Ответить
Заявив Дєніс-Мішель Шарль-Шмигаль Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения, - президент Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 8677
показать весь комментарий
02.03.2021 15:35 Ответить
Красиво про мішель... А про еммануель фуйловну можна?)
показать весь комментарий
02.03.2021 15:36 Ответить
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 6057
показать весь комментарий
02.03.2021 15:40 Ответить
Дякую. Стісняююсь цю шикарну мелодію возпроізвєзті!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 15:44 Ответить
Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2371
показать весь комментарий
02.03.2021 16:03 Ответить
Специально для исполнения на пианино тремя пальцами левой руки и одним не пальцем (выделено зелёным) :

Emmanuelle (лёгкий фрагмент) (Ноты и Видеоурок для фортепиано) (piano cover)
показать весь комментарий
02.03.2021 16:10 Ответить
Ну , нє фіга собі , ту 'Еманюель' Ви під бубу з роялєм адоптували!)))
показать весь комментарий
02.03.2021 16:24 Ответить
Надо говорить конкретно, пока Московия не выведет свои войска из ДНР и ЛНР.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:39 Ответить
Хочу напомнить Всем что первым пунктом стоит - Полное прекращение огня !!! И следующие пункты уже можно не читать, и тут не нужно быть Вангой чтобы понять что санкции кацапам будут продлены. Санкції ЄС проти РФ залишаться в силі, поки не будуть реалізовані Мінські угоди, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 718
показать весь комментарий
02.03.2021 15:41 Ответить
 
 