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Киев (24552) ремонт (1152) СИЗО (1352) Малюська Денис (292)

"Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Министр юстиции Денис Малюська показал отремонтированную камеру киевского СИЗО, на которую потратили 101 тыс. грн. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.

Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились,
стоимость - 101 205 грн", - говорится в сообщении.

Также глава Минюста напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, лот можно найти на Prozorro: продажи".

Также читайте: В Украине "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей", а если уволим всех, то будет коллапс, - Малюська

Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 01
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 02
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 03
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 04
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 05
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 06
Немного ада: Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Срал в тапки...)
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02.03.2021 17:50
+29
Котейку за что посадили?
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02.03.2021 17:48
+21
"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
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02.03.2021 18:03
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Котейку за что посадили?
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02.03.2021 17:48 Ответить
Срал в тапки...)
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02.03.2021 17:50 Ответить
Украл сосиску со стола
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02.03.2021 17:50 Ответить
смотря какие намерения у зэка к животному ..могут выламать коту зубы и использовать для своих личных нужд
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02.03.2021 18:01 Ответить
такую кичу, ремонтом испоганили!!!! "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 1789
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02.03.2021 18:04 Ответить
так для себя любимого.. да Малюска "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 902
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02.03.2021 18:46 Ответить
Це не по поняттям. Поважні зеки за таке... базарок і пан підслизнувсь, впав і помер. Ніхто-нікому-нічого
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02.03.2021 18:48 Ответить
"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 537
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02.03.2021 18:03 Ответить
він на роботі. мишкує.
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02.03.2021 18:08 Ответить
Хось коней гоняє, він - мишей...
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02.03.2021 18:53 Ответить
не за что а для чего. Животные в тюрьмах - это последняя отдушина, чтобы совсем уж зверьем не стать.
Я понимаю, что там сидят преступники. Но жутко себе представить, во что превращается человек, живя в таких скотских условиях. Понятно теперь, почему часто у зеков нет ничего святого после выхода..
странно другое - что кто-то еще человеком остается. Знавал я и таких.
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02.03.2021 19:12 Ответить
Я понимаю, что там сидят преступники.\\\\\\\\

журналисты настигли в Москве чет 57000 дел, где "понятыми" были одни и те же, часто тоже подсудимые и/или сидящие. так что писать так = ну ооочень глупо. тем более что оправдательных - пара процентов. в Белорашке, тут писало - чет 0.2%.
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02.03.2021 19:20 Ответить
Якщо прийняти до уваги, що в Сізо сидять також не тільки злочинці, а ті, кого тільки підозрюють, то стає вдвічі жахливіше.
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02.03.2021 19:51 Ответить
попрбуй, случайно, наступи на лапку котенку , которій по камере бегает - вібьют зубі смотрящие сразу как увидят
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03.03.2021 11:46 Ответить
у меня умывальник, как в "старом" СИЗО
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02.03.2021 17:54 Ответить
жестяк....
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02.03.2021 17:55 Ответить
Які в біса 20 чоловік в камері? Що ви ремонтуєте, кретини? Нема слів- одні мати!!!!
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02.03.2021 17:56 Ответить
Там всередині, як в маршрутці при 20 чоловіках.
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02.03.2021 18:31 Ответить
Вот это власть...Оказывается у них цель, чтобы "каждый мог купить себе тюрьму под Киевом".
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02.03.2021 17:57 Ответить
нє, для цього треба знати бекграунд: вони розпродують старі корпуса тюрем. то було сказано для вже знаючих. тобто тут про дві різні покупки: про платну камеру і лот-в"язницю.
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02.03.2021 18:10 Ответить
На фоне этого тюрма в США как курорт
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02.03.2021 18:02 Ответить
В тюрьме - лучше чем на воле, лозунг нового министра пенитенциарных заведений о которых он больше всего заботится, пенсионеров нужна туда с пенсией в 1700 грн, там еще кормят бесплатно.
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02.03.2021 18:03 Ответить
Невдовзі кожен зможе замовити собі камеру поліпшеного планування онлайн в додатку "Дія".Що поробиш-діджиталізація... "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 6002
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02.03.2021 19:43 Ответить
Эта тварь, которой выделены огромные ресурсы и сидя на офигенном окладе выполянет работу прораба по ремонту камер...
и в коментах все возмущаются с какой то фотографии сделанной неизвестно где...

страна клоунов-идиотов...
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02.03.2021 18:09 Ответить
Ты с какой страны??? Наслаждайся своей!
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02.03.2021 18:34 Ответить
зебил?
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02.03.2021 18:49 Ответить
не знаю, ка насчет Зе - но то что ты, WiM, тварь конченая - это уже все поняли.
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02.03.2021 19:13 Ответить
кацапу быть быдлом мешаю? ну что ж - мне не нравятся быдляки тупые...
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03.03.2021 10:54 Ответить
А рабов когда начнут продавать на прозорро?
Не затягивайте - нужны здоровые не дорогие рабы, весна на подходе а огород не пахан, и пару автоматчиков бы еще для охраны урожая.
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02.03.2021 18:14 Ответить
одного понять не могу...почему даже в отремонтированном кровати в куче ? зачем придвигать их друг к другу ??? (без скабрезностей пожалуйста))))
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02.03.2021 18:20 Ответить
Ну как я понимаю, чтобы не было кроватей у параши. Там с одной стороны столовая, а с другой параша. Наверно так...хз
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02.03.2021 18:50 Ответить
возможно...ну хоть бы на 10-15 см отставляли (ну не поприколу мужикам, как в пионерском лагере) спать рядышком...
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02.03.2021 18:53 Ответить
ну кагбэ да, можно было меньше кроватей и немного раздвинуть
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02.03.2021 19:05 Ответить
нельзя меньше кроватей. пока что в тюрьмах перенаселенность. Положено столько-то коек - и все. Повезет если вообще койка достанется, часто в СИЗО и на полу спят - мест не хватает.
Плюс там еще все курят, одежда грязная, проветривают редко.. короче адище.
потому места возле окна всегда были самыми козырными.
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02.03.2021 19:15 Ответить
ты дывы...даже коврик под шконкой себе не постелило...спартанец вид народження...
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02.03.2021 18:23 Ответить
Народ! Кому з вас довелось сидіти в 60-ті на гарнізонній гауптвахті м. Ужгород?
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02.03.2021 18:23 Ответить
Я щось не зрозумів хто цей Молюська міністр або прораб?
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02.03.2021 18:29 Ответить
Зрозумієш, коли в камері опинишся!
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02.03.2021 18:35 Ответить
Ні, то такі умови не для мене. Краще зразу на той світ
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02.03.2021 18:39 Ответить
ну таки это всё при совке делалось специально одна из мер воспитания . считалось что отбивает желание снова попасть с этой же целью и параши в виде бадьи . а здесь уже какой то модерн с кафелем на стенках-- готовая мойка - вместо шубы
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02.03.2021 19:33 Ответить
Биде не хватает!
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02.03.2021 18:33 Ответить
Цікаво. Один унітаз на 24 ліжко-місця. І це іще, напевно, не всі ліжка стоять.
Душ і туалет не відокремлені від самої камери. Уявляю собі запахи та вологість в камері.
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02.03.2021 18:36 Ответить
Наскільки я зрозумів, душ і туалет тепер відокремлені перегородочною стінкою і дверима. А може неправильно зрозумів. Ну звісно для 24 "сидільців" то замало одного душу і туалету, тут не посперечаєшся.
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02.03.2021 19:29 Ответить
Норвежці і голандці від заздрощів побіліли "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 7664

"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 7532
А ЦЕ ТЮРМА В ГОЛАНДІЇ :

"Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту - Цензор.НЕТ 9827
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02.03.2021 19:01 Ответить
Але ж краще, як було... Тим паче сізо- там перебувають люди під слідством та в очікуванні суду...
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02.03.2021 19:40 Ответить
Я до чого - робити так вже робити, а не показуху для бугалтерії
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02.03.2021 19:45 Ответить
До Норвегії нам ще як до неба рачки....
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02.03.2021 21:20 Ответить
Одна камера в год не результат!!! Да и сделать можно было цивильней.
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02.03.2021 19:11 Ответить
их делают намного больше чем 1 в год. Это первое.
Второе - цивильней будет, когда все налоги начнут платить. Я лично не плачу, потому и не выпендриваюсь.
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02.03.2021 19:16 Ответить
Прочтите мой пост ниже!!!
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02.03.2021 19:23 Ответить
Средства налогоплательщиков не тратились ....
Источник: https://censor.net/ru/p3251039

Их просрали на много раньше.
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02.03.2021 19:13 Ответить
И что теперь? Те, кто попал в тюрьму (справедливо или нет попал - другой воарос) , должны жить там, как животные? Сколько в бюджетах последние 30 лет закладывалось на ремонт камер для зеков? Бо я не в курсе. Может вы проясните тогда, сколько закладывалось и сколько украли.
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02.03.2021 19:33 Ответить
Так ведь я не против, чтоб из бюджета!!! Гланое, чтоб отчитались за взятое.
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02.03.2021 20:02 Ответить
Ліноліум поклали ?? На півроку ...
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02.03.2021 19:15 Ответить
а что им надо было - паркет положить?
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02.03.2021 19:17 Ответить
На років 5-10 мінімум. Нічого з ним там не буде. Та і лінолеум буває різної якості. А мити його набагато простіше, ніж дерев'яну підлогу.
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02.03.2021 19:35 Ответить
Він ще місцевих кулінарних рецептів не коштував. Декілька років на наших тюрмах без " підігріву" ззовні і ти каліка або мрець.
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02.03.2021 19:26 Ответить
Зеля для себя и своего ОП готовит?)
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02.03.2021 19:44 Ответить
Есть мение, что они для себя это все готовят! Мудро!
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02.03.2021 20:00 Ответить
Из всей зеленых министров Малюська один из самых адекватных министров
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02.03.2021 21:23 Ответить
Мне всегда казалось, что СИЗО - это следственный изолятор, а не общая камера.
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03.03.2021 01:59 Ответить
Тем временем в скрепоносии:

Колония для Навального. Беседа с Дмитрием Дёмушкиным и Владимиром Осечкиным
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03.03.2021 09:02 Ответить
в старые камеры посадить слуг народа, а в новые европейскую солидарность
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03.03.2021 12:35 Ответить
Что важнее: Убрать коррупцию в пенитенциарной системе или ремонтик в камере сделать? Министр он про ремонтики?
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03.03.2021 14:14 Ответить
звичайно, що ремонти давно потрiбнi. i це саме менше, як повинно бути, бо там сидять ще незасудженнi. люди, злочинцi також, повиннi жити в пристойних умовах...
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03.03.2021 17:21 Ответить
Я не спрашивал надо или не надо делать ремонты. Я спросил ЧТО важнее?
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03.03.2021 17:25 Ответить
Все важливо і майже все потрібно робити одночасно, в такому становищі знаходиться Україна, на жаль. До Порошенка, майже 25 років будівництві держави зроблено було зовсім небагато,необхідні реформи робились по принципу крок вперед і два кроки назад.
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03.03.2021 19:02 Ответить
Согласен. ДО Порошенко строилось олигархично-коррупционное государство. ПРИ Порошенко создавалась видимость реформ.
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04.03.2021 09:42 Ответить
 
 