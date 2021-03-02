"Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Денис Малюська показал отремонтированную камеру киевского СИЗО, на которую потратили 101 тыс. грн. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.

Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились,

стоимость - 101 205 грн", - говорится в сообщении.

Также глава Минюста напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, лот можно найти на Prozorro: продажи".

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