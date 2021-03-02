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"Немного ада": Малюська показал камеру киевского СИЗО до и после ремонта. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Министр юстиции Денис Малюська показал отремонтированную камеру киевского СИЗО, на которую потратили 101 тыс. грн. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же СИЗО.
Об этом Малюська сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились,
стоимость - 101 205 грн", - говорится в сообщении.
Также глава Минюста напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, лот можно найти на Prozorro: продажи".
Топ комментарии
+34 Valeriy Wrx
показать весь комментарий02.03.2021 17:50
+29 Evgeniy Tube
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+21 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий02.03.2021 18:03
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Я понимаю, что там сидят преступники. Но жутко себе представить, во что превращается человек, живя в таких скотских условиях. Понятно теперь, почему часто у зеков нет ничего святого после выхода..
странно другое - что кто-то еще человеком остается. Знавал я и таких.
журналисты настигли в Москве чет 57000 дел, где "понятыми" были одни и те же, часто тоже подсудимые и/или сидящие. так что писать так = ну ооочень глупо. тем более что оправдательных - пара процентов. в Белорашке, тут писало - чет 0.2%.
и в коментах все возмущаются с какой то фотографии сделанной неизвестно где...
страна клоунов-идиотов...
Не затягивайте - нужны здоровые не дорогие рабы, весна на подходе а огород не пахан, и пару автоматчиков бы еще для охраны урожая.
Плюс там еще все курят, одежда грязная, проветривают редко.. короче адище.
потому места возле окна всегда были самыми козырными.
Душ і туалет не відокремлені від самої камери. Уявляю собі запахи та вологість в камері.
А ЦЕ ТЮРМА В ГОЛАНДІЇ :
Второе - цивильней будет, когда все налоги начнут платить. Я лично не плачу, потому и не выпендриваюсь.
Источник: https://censor.net/ru/p3251039
Их просрали на много раньше.
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