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Генштаб ВС (4304) Канада (1892) Николаев (2009) ВСУ (5163)

Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Инструкторы Вооруженных сил Канады из Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР в Украине в свое свободное время приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб 01
Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб 02

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Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб 03

Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+50
Дякую. Та сором, реальний.
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02.03.2021 19:16
+45
канадцы думают шо комусь станэ соромно...ну шо дети...
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02.03.2021 19:14
+28
Если вы не уберете листья, это сделают солдаты НАТО. Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8825
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02.03.2021 19:21
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Страница 3 из 3
Да уж, "обмен опытом". Канадцы учат воевать, а наши - бордюры красить и листья прибирать.
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03.03.2021 12:53 Ответить
В том то и беда, что они тратят свое время не на подготовку, а на решение бытовых проблем. Цена за такой дибилизм измеряется количеством смертей на поле боя. Потому что солдаты умеют красить бордюры, а не выживать на поле боя. Каждый должен заниматься своим делом.
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03.03.2021 13:01 Ответить
грязно на Намиві вулиця ніколи віника не бачила листя різного сміття .. і де комунальники з віниками хоч би повигоібали....
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03.03.2021 13:43 Ответить
Не стыдно? Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7056
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03.03.2021 14:08 Ответить
Что творять оні уже наши лістья воруют Рабінович і Ківа срочно должни стать на защіту рускоязічних лістьєв.
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03.03.2021 17:29 Ответить
Инструкторы Вооруженных сил Канады из Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР в Украине в свое свободное время приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве. Источник: https://censor.net/ru/p3251057

Чим подобається Захід так це рівнем ініциативності і самостійності -

ніхто не чекає поки ЖЕК чи місцева влада прибере листя чи сніг, а
беруть лопату/ граблі в руки і прибирають. Це у вати розрив мізків,
як це люди можуть самостійно прибирати без наказу Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб - Цензор.НЕТ 757 Канадські військові інструктори вирішили прибрати листя навколо госпіталю в Миколаєві, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5088
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03.03.2021 18:08 Ответить
Вот ребята показали, как нужно строить свою страну! А ******* могут все, о том о сьом, а сам в жопе по макушку. Достаточно просто взять лопату в руки (или метлу) Все начинается с малого. Если каждый подумает, о том что с него одного пользы мало, так все и развалится.
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03.03.2021 18:34 Ответить
Ще скажіть їм, щоб дерева підрізали, переасфальтували дорогу рівненько, як по стандарту, а не аби як, викопали бур ян і посадили газони, ну і г. собаче вивезли, і так кожного дня. І не лише біля госпіталя.
...Ну а що, люди не звикли в свинятнику жити. У них позитив - інструктують, навчають, чималі гроші заробляють.
...От завтра Ахметов з Коломойським візьмуть граблі з віниками і підуть сміття вигрібати, а то від них ніякого позитиву, одні збитки і гори сміття. І прізвище у останнього підходяще. Таке як не ту прохвесію обрав...
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03.03.2021 21:10 Ответить
А наши ток бухают.
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03.03.2021 22:53 Ответить
Сразу видно, что иностранци.
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03.03.2021 22:55 Ответить
Все вокруг общее - все вокруг ничье. Убейте в себе совкового дракона, братья-украинцы.
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04.03.2021 00:57 Ответить
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