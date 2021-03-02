Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Инструкторы Вооруженных сил Канады из Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР в Украине в свое свободное время приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
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Чим подобається Захід так це рівнем ініциативності і самостійності -
ніхто не чекає поки ЖЕК чи місцева влада прибере листя чи сніг, а
беруть лопату/ граблі в руки і прибирають. Це у вати розрив мізків,
як це люди можуть самостійно прибирати без наказу
...Ну а що, люди не звикли в свинятнику жити. У них позитив - інструктують, навчають, чималі гроші заробляють.
...От завтра Ахметов з Коломойським візьмуть граблі з віниками і підуть сміття вигрібати, а то від них ніякого позитиву, одні збитки і гори сміття. І прізвище у останнього підходяще. Таке як не ту прохвесію обрав...