Канадские военные инструкторы решили убрать листья вокруг госпиталя в Николаеве, - Генштаб. ФОТО

Инструкторы Вооруженных сил Канады из Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР в Украине в свое свободное время приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.





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