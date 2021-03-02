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Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Общество

В прошлом году Украину посетили более 3,3 миллиона человек, а в 2019-м - более 13,7 миллиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ).

"Количество иностранцев, которые въехали на территорию страны, в прошлом году составило 3 382 097 человек. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13 709 562 человека, произошел спад в четыре раза", - говорится в сообщении.

По данным ГАРТ, больше иностранных посетителей прибыли из Молдовы - свыше 930 тысяч человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее; Беларуси - около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году; России - более 390 тысяч, их количество упало в 5,4 раза; Румынии - 229 тысяч, что в три раза меньше чем годом ранее; Турции - 149 тысяч, количество посетителей уменьшилось в два раза.

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В частности, в 2020 году через пропуски на участках государственной границы в Украину сухопутным путем прибыли свыше 2,5 миллиона человек, морским - по меньшей мере 122 тысячи человек, воздушным - около 703 тысяч.

Кроме этого, объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллиона пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

"В связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами существенно снизились международные перелеты", - подчеркнули в агентстве.

Так, в прошлом году международными перелетами воспользовались только 7,6 миллиона человек, из них 39% путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время чартерные перевозки - менее чем в два раза.

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По данным АО "Укрзализныця", на которые ссылается Гостуризм, железнодорожным транспортом в целом воспользовались 16,7 миллиона человек, что почти в три раза меньше, чем в 2019 году.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 в начале 2020 года в мире были введены жесткие карантинные ограничения.

Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 01
Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 02
Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 03
Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 04

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Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 05
Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 06
Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм 07

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Автор: Анна Судак
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Норм. В Крыму еще меньше Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 4411
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02.03.2021 21:25 Ответить
наверстаем....чы сами будем возить на показ бубу в клетке..
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02.03.2021 21:28 Ответить
Так естественно, что во время пандемии стали меньше ездить . Это общемировая тенденция. Тоже мне, Америку открыли
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02.03.2021 21:33 Ответить
Из-за ковита страдает туристический бизнес во всём мире .
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02.03.2021 21:35 Ответить
боятся... зебилов Україну в 2020-му відвідали в чотири рази менше іноземців, ніж роком раніше, - Держтуризмкурорт - Цензор.НЕТ 7097
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02.03.2021 21:50 Ответить
чернобыльтур на грани банкротства?)
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02.03.2021 23:25 Ответить
Тю.... так карантин же был
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03.03.2021 00:32 Ответить
 
 