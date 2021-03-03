Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский, главы дипломатических учреждений Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Словакии, Республики Хорватия, Республики Албания и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Главная цель визита европейских дипломатов в район проведения операции Объединенных сил - поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.

Во время визита послы ознакомились с работой одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Украины из состава ООС, который осуществляет разминирование инфраструктуры и местности на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мины не спрашивают национальность, возраст или социальный статус. Они несут смерть одинаково военным и гражданским, которые оказались в районе боевых действий. Седьмой год эта тема для Украины чрезвычайно актуальна, поскольку территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - одни из самых загрязненных минами и боеприпасами в мире. Каждый уничтоженный взрывоопасный предмет - это чья-то спасенная жизнь", - отметил Старобинский.

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Также заместитель Министра обороны поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку Украины в сфере гуманитарного разминирования и сообщил, что именно благодаря друзьям Украины удалось имплементировать в отечественное законодательство такое понятие как "гуманитарное разминирование".

Старобинский подчеркнул, что Украина развивает национальные способности по противоминной деятельности и заручается поддержкой партнеров, чтобы освободить украинскую землю от мин и взрывоопасных остатков войны.









Фото: сайт Минобороны