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Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский, главы дипломатических учреждений Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Словакии, Республики Хорватия, Республики Албания и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Главная цель визита европейских дипломатов в район проведения операции Объединенных сил - поддержка Украины в выполнении мероприятий гуманитарного разминирования и минной безопасности.

Во время визита послы ознакомились с работой одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта Украины из состава ООС, который осуществляет разминирование инфраструктуры и местности на территории Донецкой и Луганской областей.

Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 01

"Мины не спрашивают национальность, возраст или социальный статус. Они несут смерть одинаково военным и гражданским, которые оказались в районе боевых действий. Седьмой год эта тема для Украины чрезвычайно актуальна, поскольку территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - одни из самых загрязненных минами и боеприпасами в мире. Каждый уничтоженный взрывоопасный предмет - это чья-то спасенная жизнь", - отметил Старобинский.

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Также заместитель Министра обороны поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку Украины в сфере гуманитарного разминирования и сообщил, что именно благодаря друзьям Украины удалось имплементировать в отечественное законодательство такое понятие как "гуманитарное разминирование". 

Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 02

Старобинский подчеркнул, что Украина развивает национальные способности по противоминной деятельности и заручается поддержкой партнеров, чтобы освободить украинскую землю от мин и взрывоопасных остатков войны.

Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 03
Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 04
Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 05
Замминистра обороны и послы ряда государств ознакомились с ходом разминирования в районе проведения ООС 06
Фото: сайт Минобороны
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Даже мне, человек далекому от военного дела, понятно, насколько неблагодарное дело разминирование в данных условиях. Если рашисты утилизируют у нас свои мины с помощью дистанционного минирования, то нашим саперам за ними невозможно успеть. К существующим заминированным участкам они ежесуточно добавляют новые. И как составить в таком случае универсальную карту минных полей? Чтобы не подрывались ни военные, ни техника на "неизвестном взрывном устройстве"?
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03.03.2021 10:47 Ответить
Ці пузаті бездарі (генерали і полковники) НІЧОГО не роблять для розчистки і розмінування.Тільки перекидають папірці зі стола-на-стіл і отримують зарплатню. То все показуха, як і все в нашій Армії.Т.з. "розмінування" здійснюється бійцями, ДРГ, БТР-ами, БМП іхоти, вантажівками з особовим складом, цивільними особами шляхом підриву на мінах, що ми спостерігаємо майже щотижня. Так колись Жуков "розміновував" Зеєльовські висоти під Берліном, пустивши туди в атаку піхоту на мінні поля. А протягом всієї Другої світової війни цю задачу в Червоній Армії "успішно виконували" штрафбати...
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03.03.2021 19:31 Ответить
 
 