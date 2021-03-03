РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12789 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Взяточники
2 622 11
взятка (5958) иностранец (459) Львов (4433) СБУ (18701) ПМЖ (8)

Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ во Львове за непрепятствование в оформлении документов на ПМЖ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины во Львове разоблачили иностранца на предложения взятки сотруднику Службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, предложил правоохранителю деньги представитель одного из нацменьшинств региона,который занимается нелегальным игорным бизнесом. Он пытался склонить спецслужащего к получения неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине. Сотрудник СБУ в установленном порядке уведомил руководство о противоправном предложении.

Правоохранители задокументировали факт передачи неправомерной выгоды и задержали злоумышленника.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: В феврале разоблачены 8 наемников РФ: четверо объявлены в розыск, двое - уже приговорены к лишению свободы, - контрразведка СБУ

Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ во Львове за непрепятствование в оформлении документов на ПМЖ 01
Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ во Львове за непрепятствование в оформлении документов на ПМЖ 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто цей іностранец? Напевно знов брат з Кавказу прієхал.
показать весь комментарий
03.03.2021 14:54 Ответить
А хто ж?
показать весь комментарий
03.03.2021 15:27 Ответить
вірменин
показать весь комментарий
03.03.2021 16:13 Ответить
" Так это такой, понимаешь, древний закавказский обычай. Тут мы имеем дело с несчастным случаем на производстве."
показать весь комментарий
03.03.2021 17:06 Ответить
А представник яких саме нацменшинств, тих, що в Верховній Раді вже нацбільшість?
показать весь комментарий
03.03.2021 14:57 Ответить
Мало предлагал...
показать весь комментарий
03.03.2021 15:02 Ответить
Иностранцы бывают разные. Смотря какой страны и какая мотивация.
показать весь комментарий
03.03.2021 15:06 Ответить
Мотивація одна - бабки!
показать весь комментарий
03.03.2021 15:28 Ответить
сума хабаря у 700-800 эвро просто вражаюча
показать весь комментарий
03.03.2021 15:33 Ответить
Хтось зрозумів суть правопорушення: "пытался склонить спецслужащего к получения неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине".
Тобто спецпрацівник, керуючись посадовими обовязками та положенням про службу, має перешкоджати оформленню, а не сприяти/допомагати, як в цивілізованих країнах ?
показать весь комментарий
04.03.2021 08:43 Ответить
 
 