Иностранец предлагал взятку сотруднику СБУ во Львове за непрепятствование в оформлении документов на ПМЖ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины во Львове разоблачили иностранца на предложения взятки сотруднику Службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, предложил правоохранителю деньги представитель одного из нацменьшинств региона,который занимается нелегальным игорным бизнесом. Он пытался склонить спецслужащего к получения неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине. Сотрудник СБУ в установленном порядке уведомил руководство о противоправном предложении.
Правоохранители задокументировали факт передачи неправомерной выгоды и задержали злоумышленника.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Тобто спецпрацівник, керуючись посадовими обовязками та положенням про службу, має перешкоджати оформленню, а не сприяти/допомагати, як в цивілізованих країнах ?