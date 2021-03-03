С погибшим от пули вражеского снайпера воином 36-й ОБрМП Сергеем Моисеенко простились в Херсоне. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Сегодня, 3 марта, в городе Херсон состоялась церемония прощания с Сергеем Александровичем Моисеенко, 17.12.1988 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 1-го взвода 1-й роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 28 февраля в 22.50 в районе поселка Павлополь Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Об этом говорится на официальном сайте Херсонской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Церемония прощания с погибшим 32-летним херсонцем Сергеем Моисеенко состоялась в областном центре. Почтить память героя, который погиб за независимость и территориальную целостность пришли родственники, боевые побратимы, неравнодушные граждане, а также представители власти.
Сергей Моисеенко был младшим сержантом 1 взвода, 1 роты в / ч А2777 морской пехоты. Выполняя боевую задачу в районе проведения ООС, он стал жертвой вражеского обстрела. Военный до последних минут своей жизни оставался верным своей присяге и украинскому народу.
Вечная память защитнику! Герои не умирают!" - отмечается в сообщении.
Сергей Моисеенко прошел несколько ротаций в АТО / ООС, у него осталась дочь.
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