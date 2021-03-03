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"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 3 марта, под зданием комитетов Верховной Рады проходит акция протеста против изменений в закон о языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты пикетируют здание комитетов Верховной Рады в знак протеста против изменений в закон о языке. Сегодня комитет по гуманитарной и информационной политике рассматривает законопроекты депутатов партии СН №№4638 (Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др.) и 4638-2 (Потураев, Корниенко, Кравчук и др.) об изменениях в закон о государственном языке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если можно, я пару слов на восточно-украинском", - депутат Днепропетровского облсовета отказался говорить на украинском языке и придумал для русского новое название. ВИДЕО

"Слуги народа" начали беспрецедентную атаку на закон о языке, которая управляется непосредственно из Офиса Президента. В случае поддержки любого из этих проектов будет уничтожен механизм защиты прав украинцев на получение услуг на украинском языке. Закон о языке превратится в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать. Уже в первую неделю марта эти законопроекты, а также законопроект "слуг народа" №3717 о возвращении русского языка в высшем образовании могут быть вынесены и на пленарные заседания. Остановить эту "русскую весну" может только наша решимость защитить свой язык в собственном государстве. Наше требование: отозвать и снять с рассмотрения парламента антиязыковые законопроекты", - заявили организаторы акции.

Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 01
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 02
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 03
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 04
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 05
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 06
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 07
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 08
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 09
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 10
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 11
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 12
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 13
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 14
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 15
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 16
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 17
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 18
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 19
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 20
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 21
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 22
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 23
Полізеш до мови - отримаєш на горіхи: активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+19
Украинцы в Украине защищают от народных депутатов Украины "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 4379 Украинский язык. Назовите мне хоть еще одну страну мира где возможен подобный абсурд
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03.03.2021 16:11
+16
"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 7874
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03.03.2021 16:15
+14
"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 9911
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03.03.2021 16:17
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Правила форума Совет форумчан
Сам не говорю на украинском , но только на нём и думаю . Полностью поддерживаю .
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03.03.2021 16:06 Ответить
Це ж треба в голові постійно перекладати, щоб щось сказати чи написати!
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03.03.2021 16:09 Ответить
Какой дурак на Плюке правду думает? "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 4228
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03.03.2021 16:11 Ответить
мафоноzиdивська влада у которой шелепа заклинивает от украинского языка тот самый Вавка ..продукт порванного презервативу.. стараться как могут ....а может пора zиdомасонов просто ВБЫВАТЫ???
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03.03.2021 16:12 Ответить
Реально є такі люди, які говорять лише російською і при тому вимагають заборону російської мови. Тобто якщо йому заборонять говорити російською, то він буде зовсім не проти.
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03.03.2021 16:15 Ответить
Не надо прикидываться патриотом . На Донбассе половина говорила на украинском . Дело в том , что Украина должна быть в голове , а не на языке . Я уверен , что армяне , грузины , евреи , азербайджанцы , татары ... , которые живут в Украине , тоже патриоты . И в этом патриотизме им не мешает незнание украинского .
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03.03.2021 16:16 Ответить
Національність вигадали комуністи! Немає ніякої національності! Є нація! Мова української нації-українська. Крапка.
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03.03.2021 16:18 Ответить
Націона́льність - те саме, що нація. Приналежність людини до тієї чи іншої етнічної спільноти - нації або народності, сукупність осіб однієї національної належності. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо. - Гугл...
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03.03.2021 16:21 Ответить
Можна цитувати що і кого завгодно-це не доказ.
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03.03.2021 16:27 Ответить
Не згоден. Амерiканци - нацiя?
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03.03.2021 17:19 Ответить
Американська нація -- апачі. А все решта -- приблуди з усього світу.
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03.03.2021 18:18 Ответить
Нація -- це у своїй етнічній країні, а в чужій -- національність. Тобто вірмен у Вірменії -- нація, а вірмен в Україні -- це національність, як і грек, грузин, росіянин, болгарин, молдаван, тощо.
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03.03.2021 18:29 Ответить
Только на Донбассе в окопах половина воинов не говорит на украинском . Но это им не мешает защищать и любить Украину .
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03.03.2021 16:22 Ответить
Так, вони ******* Україну, тільки кожен по-своєму. Захищають разом країну європейську і незалежну. А потім, можливо, воюватимуть між собою -- руськоязичні за Україну російську, а україномовні за свою етнічну.
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03.03.2021 18:12 Ответить
Так ці військові на фронті захищають і українську мову також. Нічого, що вони розмовляють російською. Але вони не захищають мову країни-агресора. Не маніпулюйте.
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03.03.2021 21:59 Ответить
Маніпулюєте ви, бо російський язик -- це могутня зброя окупанта, не слабша за їхні ракети, і окупанти нею користуються для зросійщення і окупації України. Тому так запекло відстоюють його, хоч чудово знають українську. І кажуть, що "...где русский язик, там Россия".
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04.03.2021 06:37 Ответить
А нацию кто "вигадав"?
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03.03.2021 16:25 Ответить
БОГ
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03.03.2021 18:14 Ответить
Не надо прикидываться? Вы определитесь для начала - вы "думаете на украинском", но не пользуетесь или вы его не знаете, но это не мешает вашему патриотизму? А вообще это чушь! Люди говорят на том языке, на котором думают...если вы не Штирлиц
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03.03.2021 16:27 Ответить
Месяц назад мне звонили старые знакомые из Луганска . Интересовались пенсией . Говорили почти на украинском , только в голове у них раша .
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03.03.2021 16:33 Ответить
Нехай говорять хоч французькою, але обслуговують українців українською, щоб кожного разу не просити москворотих: "Будь ласка, українською..." Може, в магазині ще й на коліна ставати перед окупантами, щоб не доводили до інфаркту?!
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03.03.2021 18:54 Ответить
Яке ще незнання української? Що значить: "Украина должна быть в голове , а не на языке"??? Тобто, по твоєму, в Україні не повинно бути української мови? Ти ідіот чи пропагандон кремлівський? Це ж головна теза кремлівської пропаганди! Я ось грек, але, на відміну від тебе, морда ти кацапська, пишу тут українською. Якого хрена ти тут пишеш, що: "армяне , грузины , евреи , азербайджанцы , татары ... , которые живут в Украине , тоже патриоты . И в этом патриотизме им не мешает незнание украинского ." Звідки ти, тварина москворота, взяло, що усі тобою перераховані не знають української??? Та я за все своє життя в центральній Україні ще не бачив жодного уродженця України з нацменшин, які би не знали української! Зато я бачив цілі купи таких як ти москворотих "патріотів", які слова українською не здатні пробекати, але страшенно горді, що вони "чістокровньіє украінцьі" і постійно гавкають, що : "Украина должна быть в голове , а не на языке", от слово в слово як ти, запроданецю.
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03.03.2021 17:15 Ответить
Чтобы так говорить много думать не надо. "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову - Цензор.НЕТ 7213
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03.03.2021 16:24 Ответить
еще ты в голову ешь...)
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03.03.2021 16:40 Ответить
Критика заяложеної російської тези щодо "єдиного, братнього православно-слов'янського" народу...

Пішов восьмий рік війни московії проти відновленої Незалежності Держави Україна!

Але, події семирічної давнини це не випадковий епізод, а чергова ціленаправлена спроба росіян окупувати ці території.

За кількасотлітній період відносин, у тій чи іншій формі, наші держави воювали близько 31 раз ( тричі в століття), починаючи з княжої доби й закінчуючи анексією Криму в 2014 році та війною на Сході України, яка триває зараз.

А ви бачили, чи чули, щоб де-небудь у світі, щоб якийсь НАРОД 8 століть воював сам проти себе?

Події семирічної давнини це не війна Путіна проти України, це війна між нашими народами!

То як ми можемо з північним сусідом називатися ЄДИНИМ народом

А коли взагалі ми були ЄДИНИМИ, чи навіть братніми, або хоча б дружнім народом, хоч в чомусь (окрім періоду вимушеного спільного громадянства часів срср,) але й ніколи не були єдиним народом, чи етносом?

Все наше історичне "співжиття по-сусідськи" - це історія постійних воєн між нашими народами! і це завжди - наша боротьба за власне виживання!

-В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;

Отже, якою була хронологія українсько-російських воєн?

1. Доба Київської Русі

-1148 - 1154 - боротьба між ростовсько-суздальским князем Юрієм Довгоруким та волинським князем Ізяславом Мстиславичем за Київ.

-1169 - Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським.

-1173 - Битва під Вишгородом між військом А. Боголюбського та військом Великого князя Київського та інших князів.

2. Період Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського

-Оскільки значна частина українських земель у ті часи входила до складу Великого князівства Литовського, українці воювали на його стороні проти Московського царства, зокрема у Лівонській війні.

-1487-1494 - Московсько-литовсько-руська війна. Війна Московського князівства та Кримського ханства проти Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

-1493 - спільний похід хана Менґлі-Ґірєя та військ московського князя Івана ІІІ на Київщину.

-1512-1522 - Війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

-1514 - Перемога русько-литовської армії князя Костянтина Острозького над московським військом під Оршею.

-1561-1583 - Участь українських козаків у Лівонській війні.

3. Період України у складі Речі Посполитої

Українці в цей період воювали на боці Речі Посполитої

-Найзначніша перемога козацьких загонів сталася в битві при Клушино у 1610 році, де 7-тисячне військо гетьмана польного коронного Станіслава Жолкевського знищило 35-тисячну армію росіян.

-1609-1618 - українське козацтво взяло участь у черговій польсько-російській війні.

-1632-1634 - Військо Запорозьке бере участь у Смоленській війні.

3 Період Гетьманщини

Після українсько-польської війни під проводом Хмельницького зпрактично одразу розпочалися конфлікти з Московським царством, що переросли в численні війни, а українські землі стали театром військових дій між Росією та Польщею. Що у підсумку призвело до посилення протистояння між Правобережжям й Лівобережжям та занепаду Гетьманщини.

-Російсько-українська війна (1658-1659) - війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.

-1659 - Битва під Конотопом.

-Російсько-українська війна (1660-1663) - війна Юрія Хмельницького в ході російсько-польської війни 1654-1667 років проти Московського царства.

-23 жовтня 1660 - капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва після битві під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України.

-Серпень 1662 - Бужинська битва.

-Російсько-українська війна (1665-1676) - війна Петра Дорошенка в ході російсько-польської війни 1654-1667 років і російсько-турецької війни 1676-1681

-1668 - похід військ П. Дорошенка на Лівобережну Україну. 8 червня 1668 - проголошення Дорошенка - гетьманом всієї України.

-1676 - 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти гетьмана Петра Дорошенка.

-1708-1712 - Північна війна в Україні

-Російсько-українська війна (1708-1709) - війна Івана Мазепи в ході Північної війни

-Оборона Батурина.

-Полтавська битва.

-1711 - похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.

4. Україна у складі Російської імперії

Після перемоги у Північній війні Російська імперія взялася за вирішення "українського питання". Було знищено гетьманську столицю Батурин, придушено Гайдамацьке повстання та ліквідовано Запорозьку Січ.
-1768 - Придушення гайдамацького повстання (Коліївщини).

-1775 - Ліквідація Запорозької Січі (1775)

-1855 - Російсько-турецька війна. Київська козаччина.

5. Визввольні замагання Української Народної Республіки (1917-1922 ) так в період срср.

У 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР і одразу ж розпочалась війна з Росією

1917 - 1922 - Українсько-більшовицька війна 1917-1921 та війна проти російської білогвардійської армії генерала Денікіна.

6.Україна у складі СРСР

Навіть у складі СРСР українці продовжували боротись проти окупантів.

Українська Повстанська Армія боролася проти радянської окупації. За даними істориків у лавах УПА воювали до 100 тисяч бійців.

-1941-1954 - війна УПА проти радянської влади.

-2014- понині - війна проти чергової окупації росією наших територій

Щодо релігійної війни з боку росії, якій також немало століть - всім відомо!

Щодо війни росії за приниження та знищення української мови та культури - також!

Фальсифікація історії як росії, так і України - також!

То як ми можемо продовжувати називатися братніми, чи навіть дружніми народами, а головне - для чого?

Але росія, на жаль, частенько знаходила в Україні своїх васалів, ставлячи їх при владі в Україні своїми гауляйтерами... Які й донині лякають нас гіпотетичним нападом на Україну!

Так всі її напади ніколи не були віртуальними, а реальними - з кров'ю та смертями, поневоленнями та пограбуваннями ...

Але нас - не заклякати! Вистояли вісім століть регулярних нападів (див. в коментарях) - вистоїмо і зараз! То вже наша генетична "звичка"...
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03.03.2021 21:32 Ответить
Вау! Українські силовики, захищають українську державну установу, від протестувальників за українську мову в Україні! Факінг вау!
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03.03.2021 16:09 Ответить
Вспомните слова, усли не ошибаюсь, Колчака: "Полицейских, проституток, извозчиков и дворников не трогать - они служат любой власти!"
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03.03.2021 16:14 Ответить
Неправильно, Колчак сказав: "Артистов, проституток и извозчиков ..."
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03.03.2021 18:41 Ответить
Украинцы в Украине защищают от народных депутатов Украины "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 4379 Украинский язык. Назовите мне хоть еще одну страну мира где возможен подобный абсурд
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03.03.2021 16:11 Ответить
Можно было бы вспомнить Беларусь, но нет... Там не защищают...
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03.03.2021 16:25 Ответить
Спеціально на українскому кажу- полізете до мови-отримаєте по яям!!!
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03.03.2021 16:12 Ответить
Не на горіхи - а ПО горішкам отримаєте московські посіпаки ! "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 180
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03.03.2021 16:13 Ответить
Жалюгідне видовище цей мітинг.
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03.03.2021 16:14 Ответить
Ідіть у дупу, пане Юджине.
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03.03.2021 16:16 Ответить
Ти вже розчистило місце поряд з собою? )))
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03.03.2021 16:23 Ответить
Не хаміть, Юджине.
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03.03.2021 16:26 Ответить
Ну то чисти, не відволікайся.
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03.03.2021 16:27 Ответить
Зай гєзунд, брудний патц.
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03.03.2021 16:28 Ответить
а чому ви не прийшли ?
вам не болить, що атрибут державності зневажають починаючи з парламенту держави ?
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03.03.2021 16:18 Ответить
Пан Єугеній шліфує іврит.
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03.03.2021 16:19 Ответить
Бо я не розганяю крокодилів оплесками на вулиці.
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03.03.2021 16:22 Ответить
и заодне з крокодилами.
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03.03.2021 16:23 Ответить
Як можна бути "заодно" з фантомом?
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03.03.2021 16:25 Ответить
Ksenia VB
Фу
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03.03.2021 16:26 Ответить
Я ж не собачкам вам. Тому не фукайте.
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03.03.2021 16:41 Ответить
Так, винен- собаки то ссавці. Не комашня. Тому "Киш!".
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03.03.2021 16:47 Ответить
Судячи з усього, ви зассявець. "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активісти пікетують ВР на знак протесту проти змін до закону про державну мову - Цензор.НЕТ 3020
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03.03.2021 16:49 Ответить
Мета кремлівських шовіністів перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу ,яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!!)))
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03.03.2021 16:56 Ответить
Так це вже давно вони перетворенням займаються
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03.03.2021 17:16 Ответить
Понад 360 р. ,з часів Хмеля ,московити наполеглево та завзято нищит Україну-українців та українство-мову,історію,культуру та церкву !!!Це мільони закатованих,замордованих та розпорошених по всьому світу українців !!!)))
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03.03.2021 17:21 Ответить
На жаль, так. Але ми самі створили собі цього ворога.
Їхню державу. Принесли туди письмо і культуру.
Колись мій родич з прадідів поїхав головою колгоспу в Сибір. Так вжахнувся місцевій бідоті. Розвів там господарство. Свині, корови, городину. Та дьорьвня тільки кислу капусту їла. Поняття не мали, що зі свинями робити. Отак і побудували українці росію на своїх кістках.
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03.03.2021 18:03 Ответить
Мовне питання , це зброя кремлівських великодержавних шовіністів , проти України ,як сувереній держави та українців,як націі !!!)))
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03.03.2021 16:58 Ответить
Жалюгідні ті, хто сам здеградував до русскаязичія та своїм русскаязичієм деградує інших.
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03.03.2021 16:19 Ответить
"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 7874
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03.03.2021 16:15 Ответить
"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке - Цензор.НЕТ 9911
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03.03.2021 16:17 Ответить
полізеш до мови - поїдеш до Вови!
полізеш до мови - в тюремні умови!
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03.03.2021 16:19 Ответить
Красота!
Солнышко!
Потеплело!
Чего бы и не попикетировать...
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03.03.2021 16:28 Ответить
Знову мова їм заважає. Було ж "какая разница". Як немає різниці, то тоді українською.
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03.03.2021 17:15 Ответить
Тому що мова ,це наріжний камінь націі та держави !!!)))
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03.03.2021 17:22 Ответить
Ваша нация не единственная в стране, так, на минуточку.
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03.03.2021 23:54 Ответить
Ви про що??)))
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04.03.2021 00:44 Ответить
Украину по праву называют многонациональной страной, ведь, по данным последней всеукраинской переписи населения, у нас проживают представители более 130 национальностей и народностей. Сегодня в северных областях Украины обитает много белорусов, в западных - венгров, румын, поляков, в восточных - русских, армян, татар, в южных и центральных регионах - крымских татар, болгар и молдаван.
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04.03.2021 01:37 Ответить
На зїзді малоросів цю херню будешь тюхать. Украіна - держава розвитку украінської націі. В нашій деклараціі незалежності написано: "Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу."
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04.03.2021 16:53 Ответить
Конституция- основной ЗАКОН страны! Читай на ночь, может поумнеешь.
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04.03.2021 18:59 Ответить
О, бачиш. Розумієш по нашому. Звикнеш до українського в Україні. Зеленський звик. Рабінович звик. Бужанський звик. І ти звикнеш.
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04.03.2021 20:36 Ответить
Так будь-яку країну можна визнати багатонаціональною.
Але чому інші національності, які проживають в Україні, не поважають українців, мову та культуру ?
Може вам краще додому тоді ?
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04.03.2021 19:04 Ответить
Єврейка штолє? До речі, ваша нація теж.
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04.03.2021 19:12 Ответить
оця розмова про багатонаціональність зводиться до того, що інші національності мають право на русскій ізик, плюючи на українську мову.
задовбали оці приживали вже...розкомандувались тут
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04.03.2021 19:17 Ответить
Це ватка нам розповідає за фсю Одесу: їх - мульони, *****! Повбивала би цю рускагаварящую бавовну.
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04.03.2021 19:27 Ответить
І знову по колу, щоб ви у цій петлі і зависли.
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03.03.2021 17:35 Ответить
И,еще необходимо немедленно всех русскоязычных солдат и офицеров с позором изгнать из ВСУ,и срочно заменить их на украинско говорящих патриотов.В первую очередь стоящих в пикетах.
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03.03.2021 18:04 Ответить
пока силовики и армия не будут говорить по-украински, никто не будет.

)))))))))) сначала их заставьте.
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03.03.2021 18:40 Ответить
Москворотого сабакова геть!
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03.03.2021 19:19 Ответить
Дякую, люди.

Тільки на горіхи - вже мало.
Проти мови виступати може лише ворог.
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03.03.2021 19:06 Ответить
За нами останній бастіон -- наша мова! Ніякої поблажливості і жалю до ворогів!
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03.03.2021 19:21 Ответить
Какой нахрен "бастион"? Кто вороги? Дон-Кихот и ветряная мельница! Какого лешего войну внутри страны устраивать? Идиоты
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03.03.2021 23:52 Ответить
иезуитски отвлекается внимание от по-настоящему важных вещей - аудиовизуальный продукт на телеканалах должен быть на украинском языке (по факту - нет), украинское книгопечатание должно быть освобождено от налогообложения (по факту - нет, Кобзарь стоит как шесть Playboy), компьютерные игры не украинизируются вообще, не установлено законом, что на любой айпи на территории Украины автоматом должна подгружаться украиноязычная версия интерфейса, и много тому подобных вещей.
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03.03.2021 22:31 Ответить
Во время "чумы" в стране, когда она умирает, ограбленная, нищая, главное, конечно, мова. Не борьба с теми, кто её убивает и грабит, кто не борется с наркоманией, туберкулёзом, СПИДом, не медицина, не лекарства, не наличие коек и врачей, способных лечить.
Нет, они подливают масла в огонь, разделяют, изрыгают злобу и ненависть. Больные на голову.
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03.03.2021 23:49 Ответить
Для україномовних громадян України мовної проблеми в Україні не існує !!!! Це росєянє припхались "русскоязичних" невідомо від кого чи чого захищати !!!)))
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04.03.2021 00:51 Ответить
Мягко скажу русским языком - идите в задницу!Вы живете в Украине?Русский - это иностранный язык, нехрен им пользоваться !Треба підтримувати Українську в усіх сферах життя! Русскоговорящий Украинец.
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04.03.2021 12:34 Ответить
Скажу мягче , так как женщин не привык посылать - пользуйтесь чем хотите и как хотите , я ,лично, пользуюсь русским , так как всю жизнь в Киеве и русскую школу закончил и институты тоже были русские! Но и Украинский язык знаю очень неплохо , просто жизнь так сложилась. Но уверен ,что в Украине должен быт Украинский ! Вы же не поедите во Францию и не будете требовать русский? Если вы против Украинского , то пожалуйте к ПТНПНХ и там попробуйте поговорить на Украинском языке , а потом уже учите нас на каком нам говорить и какой делать государственным.У себя дома - хоть Китайский , а в учреждениях и организациях - Украинский! И насчет обезьян - у вас что ,дома зеркал нет!?
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04.03.2021 18:01 Ответить
Вас одиниці! Тому вчи мову, або на історичну батьківщину збирайся, будеш там рузкой єврейкою.
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04.03.2021 19:29 Ответить
Як гарно ви всі кричете. На місті призедента я б дав команду зібрати вас у взвод
дати вінтовки в руки і на фронт, там захищайте українську мову.А зараз вам в Києві
затишно тому, що в окопах сидять хлопці всіх національностей, говорать на різних
язиках і їм не важно хто звідки і як говорить.А ви засранці мітингуєте.
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04.03.2021 12:57 Ответить
Твій президент тільки і може, що дати у руки вінтовкі. Гвинтівки до речі. Мосіна напевно роздавати будете? Зразка 1891 року. Де наші ракети розробки часів Кривавого Пастора? Чому не закуплені? Де передані у війська танкові батальони? Гонятелі. Сам де воював? З ким волонтерів? Ні з кім і ніде. Бо у військах з 14 року мова є беззаперечним маяком свій-чужий, бо в украінських селах ніхто не виходив з лозунгами "Путін прийди". Бо ті, хто знають украінську мову, знають і украінську історію. І знають, що немає більшого ворогу, ніж москаль. А найвеличніший два роки в очі ворогу заглядав. Мир вишукував. Тому що не украінець.
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04.03.2021 16:46 Ответить
 
 