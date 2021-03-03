"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 марта, под зданием комитетов Верховной Рады проходит акция протеста против изменений в закон о языке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Активисты пикетируют здание комитетов Верховной Рады в знак протеста против изменений в закон о языке. Сегодня комитет по гуманитарной и информационной политике рассматривает законопроекты депутатов партии СН №№4638 (Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др.) и 4638-2 (Потураев, Корниенко, Кравчук и др.) об изменениях в закон о государственном языке.

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"Слуги народа" начали беспрецедентную атаку на закон о языке, которая управляется непосредственно из Офиса Президента. В случае поддержки любого из этих проектов будет уничтожен механизм защиты прав украинцев на получение услуг на украинском языке. Закон о языке превратится в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать. Уже в первую неделю марта эти законопроекты, а также законопроект "слуг народа" №3717 о возвращении русского языка в высшем образовании могут быть вынесены и на пленарные заседания. Остановить эту "русскую весну" может только наша решимость защитить свой язык в собственном государстве. Наше требование: отозвать и снять с рассмотрения парламента антиязыковые законопроекты", - заявили организаторы акции.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.