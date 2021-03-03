"Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 3 марта, под зданием комитетов Верховной Рады проходит акция протеста против изменений в закон о языке.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Активисты пикетируют здание комитетов Верховной Рады в знак протеста против изменений в закон о языке. Сегодня комитет по гуманитарной и информационной политике рассматривает законопроекты депутатов партии СН №№4638 (Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др.) и 4638-2 (Потураев, Корниенко, Кравчук и др.) об изменениях в закон о государственном языке.
"Слуги народа" начали беспрецедентную атаку на закон о языке, которая управляется непосредственно из Офиса Президента. В случае поддержки любого из этих проектов будет уничтожен механизм защиты прав украинцев на получение услуг на украинском языке. Закон о языке превратится в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать. Уже в первую неделю марта эти законопроекты, а также законопроект "слуг народа" №3717 о возвращении русского языка в высшем образовании могут быть вынесены и на пленарные заседания. Остановить эту "русскую весну" может только наша решимость защитить свой язык в собственном государстве. Наше требование: отозвать и снять с рассмотрения парламента антиязыковые законопроекты", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Пішов восьмий рік війни московії проти відновленої Незалежності Держави Україна!
Але, події семирічної давнини це не випадковий епізод, а чергова ціленаправлена спроба росіян окупувати ці території.
За кількасотлітній період відносин, у тій чи іншій формі, наші держави воювали близько 31 раз ( тричі в століття), починаючи з княжої доби й закінчуючи анексією Криму в 2014 році та війною на Сході України, яка триває зараз.
А ви бачили, чи чули, щоб де-небудь у світі, щоб якийсь НАРОД 8 століть воював сам проти себе?
Події семирічної давнини це не війна Путіна проти України, це війна між нашими народами!
То як ми можемо з північним сусідом називатися ЄДИНИМ народом
А коли взагалі ми були ЄДИНИМИ, чи навіть братніми, або хоча б дружнім народом, хоч в чомусь (окрім періоду вимушеного спільного громадянства часів срср,) але й ніколи не були єдиним народом, чи етносом?
Все наше історичне "співжиття по-сусідськи" - це історія постійних воєн між нашими народами! і це завжди - наша боротьба за власне виживання!
-В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже існувала більше 300 років;
Отже, якою була хронологія українсько-російських воєн?
1. Доба Київської Русі
-1148 - 1154 - боротьба між ростовсько-суздальским князем Юрієм Довгоруким та волинським князем Ізяславом Мстиславичем за Київ.
-1169 - Зруйнування Києва Володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським.
-1173 - Битва під Вишгородом між військом А. Боголюбського та військом Великого князя Київського та інших князів.
2. Період Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського
-Оскільки значна частина українських земель у ті часи входила до складу Великого князівства Литовського, українці воювали на його стороні проти Московського царства, зокрема у Лівонській війні.
-1487-1494 - Московсько-литовсько-руська війна. Війна Московського князівства та Кримського ханства проти Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.
-1493 - спільний похід хана Менґлі-Ґірєя та військ московського князя Івана ІІІ на Київщину.
-1512-1522 - Війна Московського князівства та Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.
-1514 - Перемога русько-литовської армії князя Костянтина Острозького над московським військом під Оршею.
-1561-1583 - Участь українських козаків у Лівонській війні.
3. Період України у складі Речі Посполитої
Українці в цей період воювали на боці Речі Посполитої
-Найзначніша перемога козацьких загонів сталася в битві при Клушино у 1610 році, де 7-тисячне військо гетьмана польного коронного Станіслава Жолкевського знищило 35-тисячну армію росіян.
-1609-1618 - українське козацтво взяло участь у черговій польсько-російській війні.
-1632-1634 - Військо Запорозьке бере участь у Смоленській війні.
3 Період Гетьманщини
Після українсько-польської війни під проводом Хмельницького зпрактично одразу розпочалися конфлікти з Московським царством, що переросли в численні війни, а українські землі стали театром військових дій між Росією та Польщею. Що у підсумку призвело до посилення протистояння між Правобережжям й Лівобережжям та занепаду Гетьманщини.
-Російсько-українська війна (1658-1659) - війна між Козацькою державою гетьмана Івана Виговського та Московським царством, яке послало в Україну війська князів Трубецького та Ромодановського.
-1659 - Битва під Конотопом.
-Російсько-українська війна (1660-1663) - війна Юрія Хмельницького в ході російсько-польської війни 1654-1667 років проти Московського царства.
-23 жовтня 1660 - капітуляція московської армії воєводи Шереметьєва після битві під Чудновим. Відмова воєводи від імені царя від України.
-Серпень 1662 - Бужинська битва.
-Російсько-українська війна (1665-1676) - війна Петра Дорошенка в ході російсько-польської війни 1654-1667 років і російсько-турецької війни 1676-1681
-1668 - похід військ П. Дорошенка на Лівобережну Україну. 8 червня 1668 - проголошення Дорошенка - гетьманом всієї України.
-1676 - 30-тисячна московська армія та полки Самойловича обложили Чигирин. Закінчення військової кампанії проти гетьмана Петра Дорошенка.
-1708-1712 - Північна війна в Україні
-Російсько-українська війна (1708-1709) - війна Івана Мазепи в ході Північної війни
-Оборона Батурина.
-Полтавська битва.
-1711 - похід Пилипа Орлика з татарами на Київщину. Бій під Лисянкою.
4. Україна у складі Російської імперії
Після перемоги у Північній війні Російська імперія взялася за вирішення "українського питання". Було знищено гетьманську столицю Батурин, придушено Гайдамацьке повстання та ліквідовано Запорозьку Січ.
-1768 - Придушення гайдамацького повстання (Коліївщини).
-1775 - Ліквідація Запорозької Січі (1775)
-1855 - Російсько-турецька війна. Київська козаччина.
5. Визввольні замагання Української Народної Республіки (1917-1922 ) так в період срср.
У 1918 році четвертим універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР і одразу ж розпочалась війна з Росією
1917 - 1922 - Українсько-більшовицька війна 1917-1921 та війна проти російської білогвардійської армії генерала Денікіна.
6.Україна у складі СРСР
Навіть у складі СРСР українці продовжували боротись проти окупантів.
Українська Повстанська Армія боролася проти радянської окупації. За даними істориків у лавах УПА воювали до 100 тисяч бійців.
-1941-1954 - війна УПА проти радянської влади.
-2014- понині - війна проти чергової окупації росією наших територій
Щодо релігійної війни з боку росії, якій також немало століть - всім відомо!
Щодо війни росії за приниження та знищення української мови та культури - також!
Фальсифікація історії як росії, так і України - також!
То як ми можемо продовжувати називатися братніми, чи навіть дружніми народами, а головне - для чого?
Але росія, на жаль, частенько знаходила в Україні своїх васалів, ставлячи їх при владі в Україні своїми гауляйтерами... Які й донині лякають нас гіпотетичним нападом на Україну!
Так всі її напади ніколи не були віртуальними, а реальними - з кров'ю та смертями, поневоленнями та пограбуваннями ...
Але нас - не заклякати! Вистояли вісім століть регулярних нападів (див. в коментарях) - вистоїмо і зараз! То вже наша генетична "звичка"...
вам не болить, що атрибут державності зневажають починаючи з парламенту держави ?
Фу
Їхню державу. Принесли туди письмо і культуру.
Колись мій родич з прадідів поїхав головою колгоспу в Сибір. Так вжахнувся місцевій бідоті. Розвів там господарство. Свині, корови, городину. Та дьорьвня тільки кислу капусту їла. Поняття не мали, що зі свинями робити. Отак і побудували українці росію на своїх кістках.
полізеш до мови - в тюремні умови!
Солнышко!
Потеплело!
Чего бы и не попикетировать...
Але чому інші національності, які проживають в Україні, не поважають українців, мову та культуру ?
Може вам краще додому тоді ?
задовбали оці приживали вже...розкомандувались тут
)))))))))) сначала их заставьте.
Тільки на горіхи - вже мало.
Проти мови виступати може лише ворог.
Нет, они подливают масла в огонь, разделяют, изрыгают злобу и ненависть. Больные на голову.
дати вінтовки в руки і на фронт, там захищайте українську мову.А зараз вам в Києві
затишно тому, що в окопах сидять хлопці всіх національностей, говорать на різних
язиках і їм не важно хто звідки і як говорить.А ви засранці мітингуєте.