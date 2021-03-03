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В Северодонецке на бойца батальона "Луганск-1" во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня, 3 марта, во время патрулирования Северодонецка на бойца батальона "Луганск-1" было совершено нападение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 01

Около 15.15 патрульный наряд бойцов батальона "Луганск-1" остановили мужчину и женщину, которые вели себя подозрительно. По просьбе полицейских остановиться и предоставить документы, удостоверяющие личность, 29-летний мужчина достал нож и нанес им несколько ударов полицейскому в область грудной клетки.

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 02
В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 03

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Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать. Во время разоружения и задержания нападающий продолжал пытаться наносить удары ножом полицейскому. 

В Северодонецке на бойца батальона Луганск-1 во время патрулирования напали с ножом, - Нацполиция 04

Раненый сотрудник полиции сейчас находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+104
Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
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03.03.2021 17:47
+44
А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
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03.03.2021 17:48
+31
С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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03.03.2021 17:55
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Треба було на місці пристрелити ,як собаку скажену !!)))
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03.03.2021 17:47 Ответить
достатньо прострелити сраку.
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03.03.2021 17:50 Ответить
та коленную чашечку...
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03.03.2021 17:53 Ответить
Желательно две, чтоб больше не бегал
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03.03.2021 21:33 Ответить
Палею,40 мм !!!)))
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03.03.2021 17:55 Ответить
не Спутник 5-й животно-твторящий чудеса творит превращает бесенят в макаку визус кацапску.... У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7891
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03.03.2021 18:39 Ответить
краще в живіт - хай здихає довго і мучено
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03.03.2021 21:52 Ответить
террорист... можно упрятать его на долго в тюрягу
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03.03.2021 17:47 Ответить
Какой надолго, обменяют на таксиста
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03.03.2021 17:53 Ответить
А шо за гуманизм? Вполне можно было валить оленя.
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03.03.2021 17:48 Ответить
Підняли б ґвалт на весь світ каратєлі убівают жітєльов Домбаса.
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03.03.2021 17:59 Ответить
Они и так уже это орут. Так что можно и вальнуть разок.
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03.03.2021 18:07 Ответить
Не валить при таком нападении есть только одна причина - это с его помощью выявление таких же - вдруг раскроют законспирированную группу...
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03.03.2021 18:00 Ответить
Группу анонимных алкоголиков? Или любителей антикварных ножей? Или слесарей-рукожопов (судя по заточке)?
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03.03.2021 18:03 Ответить
А ты на курточку-то обрати внимание. Ничего не напоминает?
Не в такой-ли цветовой гамме оформлена форма "горка" в которой сепары по нашим степям шастают?
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03.03.2021 19:15 Ответить
Ну всё же горка - есть горка. То другое. А тут обычная куртка с секондхенда в бомж-тонах.
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03.03.2021 19:19 Ответить
Наротбамбаса. Весеннее обострение.
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03.03.2021 17:49 Ответить
100% Наркотдаунбаса !!!)))
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03.03.2021 17:52 Ответить
одичали просто..
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03.03.2021 17:54 Ответить
Які ви жорстокі. А де ті тізери, які закупив Аваков?
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03.03.2021 17:51 Ответить
Там саме де Джевеліни та снайперські гвинтівки-на складах ,під надійною охороною !!!)))
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03.03.2021 17:53 Ответить
Только ЗЕ оттуда... вот так совпадение. Ну как обычно)))
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03.03.2021 17:54 Ответить
Це гніздо сепаратизму на Лоханщині.
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03.03.2021 17:55 Ответить
С кинжалом - кавказец, с шаблею - козак, с томагавком - коренной американец. Ну, а с кухонным ножиком - синяк.
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03.03.2021 17:55 Ответить
Такі кухонні у ніщебродів. Якась саморобка сточена на ухналь.
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03.03.2021 18:02 Ответить
Ну так. Нормальный чееловек, если вдруг решит носить нож( в Пеннсилвании вполне легально, не зависимо от размера, главное - шоб был открыто на поясе в ножнах/чехле) то либо покупает, либо заказывает у кузнеца то, шо ему надо. А синяк/наркоман берет то, шо попало под руку и затачивает под заточку.
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03.03.2021 18:07 Ответить
Судя по виду, оно всю свою жизнь точилось об кирпич ногами. Тут вопрос - как оно носило такое доробло? В кармане?
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03.03.2021 18:10 Ответить
Макс. Мой нож зовут "Найфик" (сокращение ласкательное от англ. knife), влазит в ладошку.
Привет Тигре от Кобры (хм. земляки однако). У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1179
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03.03.2021 18:30 Ответить
А это мой любимый ножик. Штык М-7, рукоятка олений рог, сам майстрячил. Судя то всему Тигра и Кобра из одного теста слеплены. Привет передал, передавай такой же в обратку У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6977

У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6754
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03.03.2021 19:01 Ответить
Ok.
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03.03.2021 19:07 Ответить
Не понял, это у вас - У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 989
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5090
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03.03.2021 19:03 Ответить
Австралия. Но у нас и такой тесак можно, если соблюдать закон.
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03.03.2021 19:07 Ответить
Эххх... У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5068 А я такое носил в 90е, с левым студенческим ветеринарки У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8435
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7400
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03.03.2021 19:33 Ответить
Салам алейкум,Мурзо! -----------------------"Меж ног болтаеться,на "х" називаеться?? То что у вас болаеться,у нас стаит!! А то что болтаеться-"хинжал" називаеться !!" !!!)))
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03.03.2021 18:03 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Посмотри, как обозначается пенис на языке жестов в Украине и у русских. Не пожалеешь У Сєвєродонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5160
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03.03.2021 18:08 Ответить
Пошановувач Луганського?)))
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03.03.2021 18:20 Ответить
Mea culpa У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1593
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03.03.2021 18:23 Ответить
На мові жестів "х*йло" будет так...У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7662
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03.03.2021 20:28 Ответить
А ось про те, що ви мали на увазі, має такий вигляд...У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 150
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03.03.2021 20:32 Ответить
закриють років на сім
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03.03.2021 17:59 Ответить
Интересно, он этот антикварный нож в кармане носил? Как? И зачем?
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03.03.2021 18:01 Ответить
закриють років на сім
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03.03.2021 18:01 Ответить
Хороший броник,ножом пробивается.
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03.03.2021 18:07 Ответить
это не новость, кевлар легко ножом пробивается. Но есть специальные броники для полицейских только против холодного оружия. В Германии полицейские такие носят.
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03.03.2021 18:45 Ответить
без мата эту сагу читать не возможно.... для чего вам оружие выдают??? почему не застрелили уйо...бка на месте??? когда не нужно - проявляют жестокость... когда нужна жестокость - жуют сопли.
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03.03.2021 18:24 Ответить
боєць, мабуть, хотів втекти, але не встиг
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03.03.2021 18:46 Ответить
Почему нападавший остался жив, а не пристрелен на месте !?
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03.03.2021 18:51 Ответить
У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6192
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03.03.2021 18:56 Ответить
Дивна зброя в пацика.
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03.03.2021 18:59 Ответить
Нападавшего уже похоронили?
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03.03.2021 19:31 Ответить
Ну и кого там реинтегрировать? Это ж только на подконтрольной территории, а какое зверьё на неподконтрольной?
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03.03.2021 20:14 Ответить
100% какой то терорист
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03.03.2021 20:34 Ответить
узнал гаишника, которій побрил его на стопіцот
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03.03.2021 22:21 Ответить
У меня по этому поводу есть всего один маленький вопрос- почему нападавший сепарский ублюдок еще жив???
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03.03.2021 22:24 Ответить
Вид входной группы-полный треш.Сколько же там разворовывают коммунальных платежей?.Люди привыкли жить в сраче?.
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03.03.2021 23:03 Ответить
ножом пробить брониек у полицейского ? ха ! а когда самооборона то по другому всйо трактуется У Сєверодонецьку на бійця батальйону "Луганськ-1" під час патрулювання напали з ножем, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4089
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03.03.2021 23:11 Ответить
а шо патрулируют не вооруженные полицейские? если не смог дать отпор то зачем таких в полицию берут... хотя понял, там же и в полиции все местные, все из луганды такие же "кормильцы".
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03.03.2021 23:19 Ответить
 
 