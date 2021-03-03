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Розыгрыш не удался: видеоблогер ударил полицейского по лицу тарелкой со сливками и может сесть на 5 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Молодой человек ведет YouTube-канал, который называет "юмористическим". Он пытался убежать от испачканного сливками полицейского, но не смог.

Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Парень подошел к припаркованному на Майдане полицейскому автомобилю и сообщил стражам порядка, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.

"Мы спрашиваем: как это, сейчас произойдет? И в этот момент он из-за спины наносит удар тарелкой с какой-то белой жидкостью - сливками, или я точно не знаю - в лицо. Я протираю глаза, открываю дверь. Он уже бежал. Начал его догонять", - рассказал полицейский.

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Молодого человека доставили в участок. Он говорит, что никого не хотел обидеть.

"Я снимал со своими друзьями пранк на ютуб-канал, чтобы заработать деньги и просмотры. Ну, деньги. Я взял тарелку - тарелку праздничную. Насыпал туда взбитых сливок, и, как на дне рождения, подошел к сотруднику, поздравил с праздником и тарелкой дал ему по лицу. ...Это был розыгрыш. Юмористический у меня канал, никаких злых или там травматического намерений я не имел", - рассказал юноша.

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Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Розыгрыш не удался: видеоблогер ударил полицейского по лицу тарелкой со сливками и может сесть на 5 лет 01
Розыгрыш не удался: видеоблогер ударил полицейского по лицу тарелкой со сливками и может сесть на 5 лет 02
Розыгрыш не удался: видеоблогер ударил полицейского по лицу тарелкой со сливками и может сесть на 5 лет 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+90
Молодец полицейский, подготовка по бегу на отлично.
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03.03.2021 18:05
+82
Тут я повністю підтримую поліцію.Це не жарт взагалі і з поліцією жартів бути не може.За таке в цивілізованих країнах,карають по повній.
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03.03.2021 18:06
+61
Вот такие тупые уроды потом "обсырают" на ютубах полицию Украины!
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03.03.2021 18:06
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Він з 95 кварталу?
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03.03.2021 19:24 Ответить
В штатах такой пранкер-херов,получил пулю от прохожего мимо гражданина с зарегистрированным оружием,гражданина даже не задерживали,а пранкер фсё.Вот так тоже пранк удался! Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 5339
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03.03.2021 19:28 Ответить
линк в студию
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04.03.2021 05:13 Ответить
Ты ж не дебил,правда? Даю ключевые слова для поиска: пранкер,США,застрелили.
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04.03.2021 15:37 Ответить
а что за канал на ютубе??
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03.03.2021 19:35 Ответить
Прикидываю как он будет смеяться в суде,выслушивая приговор.Нужно пригласить какого то блогера,хайпующего на таких темам.Чего уж добру пропадать.
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03.03.2021 19:36 Ответить
А чого фізію замазали? Він публічна особа, на ютубі піариться. Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 3687
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03.03.2021 19:40 Ответить
посадить ****** гребня к бомжам в камеру и попросить чтобы они ему в рот дали и обоссали. пранкеры совсем страх потеряли оборзели. пора растреливать мразей сопливых... дожится офуели совсем уже мрази....((
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03.03.2021 20:09 Ответить
дауниниа)
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03.03.2021 20:16 Ответить
я ничего не понял что это значит...? а от написаного мной поста я сам удивляюсь с улыбкой что так написал.... но то что я увидел то моей реакцией так было написать...потому что по другому не смог среагировать Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 4201
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03.03.2021 20:28 Ответить
надеюсь этого петуха посадят
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03.03.2021 20:24 Ответить
Було б цікаво дізнатись, що йому дадуть, але наші журнашлюшки написали і забули, ніколи продовження не відслідковують.
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03.03.2021 20:41 Ответить
Дебіл кончений, патрульні це єдині нормальні поліцейські в нас.
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03.03.2021 20:44 Ответить
А завтра цей "приколіст" створе чергового "Синього кита".
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03.03.2021 20:52 Ответить
Вроде уже не ребенок, а уровень развития не более пяти лет. И такие же инфантильные идиоты потом все это смотрят в интернете.
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03.03.2021 21:04 Ответить
слабый не только на голову,а и на ноги
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03.03.2021 21:05 Ответить
Теперь регулярно на тюрьме ему суровые расписные ляди будут сливки непосредственно в организм через жопу доставлять.
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03.03.2021 21:36 Ответить
В основном спереди,в жопу во выходным.
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03.03.2021 23:28 Ответить
етого "юмориста" теперь надо в тюрьму-пусть там смешит зеков
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03.03.2021 21:50 Ответить
Навіть важко уявити що в цього недоумка-пранкера в голові... За гроші готовий на будь яку дурість і провокацію. За совка він би заплатив за такі дії відбитими нирками. Нехай радіє дурник що зараз 2021 рік а не 1980...
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03.03.2021 21:55 Ответить
А раньше с таким же остервенением народ ненавидел ментов. Как все поменялось. Ударил мусора сливками, вот же сволочь.
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03.03.2021 21:59 Ответить
А ты и правда разницы не видишь? Какой то дебил подходит к тебе и в морду тарелкой со сливками, ради своего юмористического б....канала. Я бы его просто пристрелил, без беготни.
Ну а дебилу премию Дарвина.
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03.03.2021 22:28 Ответить
В широком смысле не вижу. Это показывает насколько легко управлять мнением толпы.
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03.03.2021 22:42 Ответить
Плевать мне на толпу, Как бы ты расценил поступок этого идиота, если бы он тебе тарелкой в морду зарядил?
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03.03.2021 22:45 Ответить
спасибошонекислота ...
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04.03.2021 00:29 Ответить
Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 6083
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03.03.2021 22:13 Ответить
олигофрен.
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03.03.2021 23:30 Ответить
Це надiя нацii,наше щасливе майбутнэ,поряднi дiти вiддають життя на фронтi,а всяка нечисть з жиру бiситься.На нари,день повинен працювати на громадських роботах,нiч в холоднiй камерi та на дерев,янiй лавкi...
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04.03.2021 03:26 Ответить
Всех этих пранкеров и влогеров жестко гасить. Если он не понимает где проходит грань между хайпом/приколом и дибилизмом - нужно "учить".
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04.03.2021 11:36 Ответить
плохо что не застрелили
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04.03.2021 13:27 Ответить
стендапери, пранкери, тіктокери, дотери...
дегенеративна бидломаса
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04.03.2021 13:57 Ответить
блогер зараз почесна професія, доведено виборами 2019, в тому числі в раду; може за нього бубочка вступиться, або мусора завербують черговий міст мінувати по приколу
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04.03.2021 14:02 Ответить
Автор типа "розыгрыша" полный даун.
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04.03.2021 15:14 Ответить
5 лет не надо, а 2 года надо дать - и от звонка до звонка пусть кирпичи тягает.
Вот и подумает о способе зарабатывания денег.
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04.03.2021 15:18 Ответить
А с чего этот дебил решил, что зарядить тарелкой по морде даже не полицейскому это смешно?
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04.03.2021 15:25 Ответить
Схоже, шо це був черговий "втомлений із кафешки". Йому, млять, захотілося відпочити та урізноманітнити своє сіре життя.
Тепер, якщо отримає 5 років, життя заграє новими барвами. Розіграш не вдався: відеоблогер вдарив поліцейського по обличчю тарілкою з вершками і може сісти на 5 років - Цензор.НЕТ 5805
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04.03.2021 15:28 Ответить
Идиот-паранекроз хренов.
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04.03.2021 16:37 Ответить
в камеру к беспредельщикам и пусть ведет блог на тему развальцовки заднего прохода ссинхронными коментами
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04.03.2021 16:39 Ответить
Прикол втом зачел убегал? А вот бегущего дрыща ставлю Лайк !
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04.03.2021 16:58 Ответить
Ха, шьютник!!!
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04.03.2021 18:13 Ответить
Ну раз "намірів не мав" - то ********* і 7 років подумати над своїм розумовим рівнем як раз вистачить...
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05.03.2021 09:39 Ответить
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