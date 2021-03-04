Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Министерство обороны утверждает, что закупило выстрелы к "Рапире" с запасом ресурса в 10 лет и по самой низкой цене на рынке. Ранее нардеп "ЕС" Бондарь заявил, что Минобороны купило списанные Болгарией старые советские боеприпасы.

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны закупило выстрелы УОФ12 к МТ-12 "Рапира" по самой низкой цене и как фактически новые боеприпасы с запасом ресурса не менее 10 лет хранения. Данные боеприпасы прошли ремонт в 2020 году с разделением всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления. ... Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что поставщика выбрали из двух компаний-кандидатов и что цена в 27 тыс. грн за единицу, по которой закуплены выстрелы, на 35% ниже, чем просил второй продавец.





Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь. ДОКУМЕНТ

"Информация о том, что Александр Миронюк, с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой присутствуют три частные субъекты с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии, является неправдивой (клеветой) и имеющей целью скомпрометировать деятельность руководства Минобороны и негативно повлиять на обеспечение ВС Украины боеприпасами в условиях военной агрессии против государства Украина", - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что потребность в боеприпасах для ВСУ определяет "при всем уважении, не действующий или отставной законодатель, а Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

"Действующая потребность в выстрелах УОФ12 к МТ-12 "Рапира" вполне обоснована и возникла, не в последнюю очередь, из-за ситуации, сложившейся в предыдущие годы после хорошо известных экс чиновникам подрывов и пожаров на арсеналах. Кампания по дезинформации относительно настоящей ситуации по закупкам выстрелов УОФ12 и реального состояния выполнения договорных обязательств предприятий и оборонного ведомства является следствием недобросовестной конкуренции поставщиков и частью сценариев политической борьбы", - заявили в Минобороны.

















Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.