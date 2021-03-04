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Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Общество

Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Министерство обороны утверждает, что закупило выстрелы к "Рапире" с запасом ресурса в 10 лет и по самой низкой цене на рынке. Ранее нардеп "ЕС" Бондарь заявил, что Минобороны купило списанные Болгарией старые советские боеприпасы.

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны закупило выстрелы УОФ12 к МТ-12 "Рапира" по самой низкой цене и как фактически новые боеприпасы с запасом ресурса не менее 10 лет хранения. Данные боеприпасы прошли ремонт в 2020 году с разделением всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих и укомплектованы взрывателями 2019-2020 годов изготовления. ... Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что поставщика выбрали из двух компаний-кандидатов и что цена в 27 тыс. грн за единицу, по которой закуплены выстрелы, на 35% ниже, чем просил второй продавец.

Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 01
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны закупило в Европе списанные советские боеприпасы 35-летней давности, бюджет потерял 48,25 млн грн, - нардеп "ЕС" Бондарь. ДОКУМЕНТ

"Информация о том, что Александр Миронюк, с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой присутствуют три частные субъекты с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии, является неправдивой (клеветой) и имеющей целью скомпрометировать деятельность руководства Минобороны и негативно повлиять на обеспечение ВС Украины боеприпасами в условиях военной агрессии против государства Украина", - отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что потребность в боеприпасах для ВСУ определяет "при всем уважении, не действующий или отставной законодатель, а Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

"Действующая потребность в выстрелах УОФ12 к МТ-12 "Рапира" вполне обоснована и возникла, не в последнюю очередь, из-за ситуации, сложившейся в предыдущие годы после хорошо известных экс чиновникам подрывов и пожаров на арсеналах. Кампания по дезинформации относительно настоящей ситуации по закупкам выстрелов УОФ12 и реального состояния выполнения договорных обязательств предприятий и оборонного ведомства является следствием недобросовестной конкуренции поставщиков и частью сценариев политической борьбы", - заявили в Минобороны.

Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 03
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 04
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 05
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 06
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 07
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 08
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 09
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны 10

Напомним, накануне нардеп "ЕС" Михаил Бондарь опубликовал адресованное генпрокурору Ирине Венедиктовой сообщение о совершении преступления. Он утверждает, что Минобороны закупило по повышенным ценам списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 гг. производства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3258
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03.03.2021 19:47
+16
Було 295-450 євро,стало 750.По логіці МО це зменшення.Сюрреалізм зашкалює.
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03.03.2021 19:46
+15
Чогось я більше вірю Бондарю, а не Мінйоборони...
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03.03.2021 19:44
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Чогось я більше вірю Бондарю, а не Мінйоборони...
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03.03.2021 19:44 Ответить
А скільки взагалі підбили МТ - 12 танків та БТРів мойшів?
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03.03.2021 19:48 Ответить
брат своєю рапірою жодного. Але, наприклад, найбільше вигатив 98 саме ОФів за день - розвідники, які корегували, були задоволені
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03.03.2021 22:23 Ответить
Офіціозу вірити ,себе не поважати !!!)))
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03.03.2021 20:03 Ответить
Наполеон був правий: " Кожного інтенданта через п'ять років служби можна рострілювати без суду."
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03.03.2021 19:45 Ответить
Ой *****!! Цікаво б почути статистику! А саме кількість пострілів в напрямок ОРДЛО з 2017 року саме з МТ-12
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03.03.2021 19:45 Ответить
Було 295-450 євро,стало 750.По логіці МО це зменшення.Сюрреалізм зашкалює.
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03.03.2021 19:46 Ответить
Выстрелы УОФ12 закупили после ремонта и по самой низкой цене, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3258
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03.03.2021 19:47 Ответить
І які такі стратегічні цілі були саме спрямовані на використання і закупівлю саме цих ***********??
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03.03.2021 19:48 Ответить
Интересно, как это 760 евро за выстрел, за которое купило ЗЕ-МО, стало дешевле, чем 450 евро, которое оно стоило.
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03.03.2021 19:50 Ответить
Почитайте Оруела 1984 там епізод про норми шоколаду-одразу зрозумієте.
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03.03.2021 20:06 Ответить
Хорошо, что мы закупили снаряды для такой важной пушки.
Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9392
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03.03.2021 19:51 Ответить
Зеленій плісняві звіздіти ,що дихати !!!)))
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03.03.2021 20:02 Ответить
В Минобороны утверждают, что поставщика выбрали из двух компаний-кандидатов и что цена в 27 тыс. грн за единицу, по которой закуплены выстрелы, на 35% ниже, чем просил второй продавец.

Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони - Цензор.НЕТ 839
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03.03.2021 20:17 Ответить
Какой-то сумбур... Такие вещи теоретически делают, а практически нет. Подобные операции производятся на арсеналах с соответствующим оборудованием. На каком арсенале и где?
На фото выстрелы в окончательном снаряжении. После такого рода закупок выстрелы идут без взрывателей. И кому это не угодили прежние взрыватели В-429Е? И где это они взяли новые взрыватели? У кого? На складах даже у них почти все боеприпасы в неок. снар.
А капсюльные втулки тоже меняли? А порох зачем меняли? Пороха меняются только после заключения ФХИ - физико-химических испытаний. Да ничего никто не делал - бумага стерпит.
Вот в тару новую перекласть - это поверю, так как скорее всего хранение было так себе.
А на бумаге сформировали новую партию после "ремонта" понарошку.
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03.03.2021 20:18 Ответить
И в боеприпасах термина "запас ресурса" - нет. Ну просто нет. Выстрел может храниться и 50 лет. И больше, я такие примеры знаю - 76 мм к ЗИС-3 и танк хранились у меня и периодически проходили ТО и ФХИ.
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03.03.2021 20:24 Ответить
И почему это вдруг они ремонтом стали заниматься, а не утилизировали просто. Для каких таких надобностей? А мы вдруг обнаружили предложение, чудеса...На каких мощностях? У них что, станки и оборудование для баз и арсеналов сохранилось?
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03.03.2021 20:35 Ответить
Нуууу, Болгария имеет достаточно оружейных заводов, и самое главное, это, пожалуй единственная на сегодня страна (рашку не считаем), которая ещё изготавливает боеприпасы советских калибров. Думаю и ремонтом боеприпасов они могут заниматься тоже.
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03.03.2021 21:14 Ответить
А чистку,фарбування,молдінги-шмолдінги,ніхто не рахував ? Може вони в гарних коробочках лежать....

Мільйон євро,як з куста,зняли... За металолом.Тільки за цим контрактом.
З якою сумою Бігуси-шмігуси за Гладковськими ганялись ? 20-30 тис. ? Зруйнувавши канали доставки,й те не довели....
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03.03.2021 20:37 Ответить
Ну, б/у машины иной раз крепче новых машин.
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03.03.2021 20:37 Ответить
Білецького та його жон ніхто не бачив зі свинками, банерами, слоганами про "Свинарчуків Зеленського"?
Чи бабломойський- аваков команди не давали?
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03.03.2021 20:47 Ответить
Ну і до чого цей .....? Алергія на Білецького чи по темі нічого додати?
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03.03.2021 20:50 Ответить
Верить толстожопым генералам - себя не уважать.
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03.03.2021 20:57 Ответить
Видать савушкина культивирует военных экспертов, что их по отмашке Бондаря столько к венедиктовой на раз набежало. И все уже ознакомились с состоянием боеприпасов. У нас в войсках хоть один нероссиянин есть?
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03.03.2021 21:04 Ответить
Хотелось бы увидеть, как ремонтируется порох?
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03.03.2021 21:18 Ответить
Ой і дурять нашого брата.
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03.03.2021 21:22 Ответить
На самом деле, если военную помощь нам оказывает и США, то самое правильное пригласить к расследованию и специалистов из ФБР. Просто убедиться - действительно ли наши ожиревшие генералы не умудрились еще спи..дить еще и деньги американских налогоплательщиков.
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03.03.2021 21:25 Ответить
це з потрібно вміти так впарювати мізки лохам. Оце так стратегічно важливі **********. Так само як і пушечка. колись такі ж горе контруктори. щоб не викидати танкову пушку з т 54 (і гори ***********) зробили з неї ПТ. Ефективність -ноль.Снаряд танк супротивника не бере ( в советів завжди була вкрай низька якість пороху). Цей прохвост одночасно хотів втридорога придбати дану, там не вдалося а тут проскочило. А укупорку замінили, бо на старій написи ще радянського заводу. Ремонт паперовий, бо в болгарії нема спорядної артилерійської бази, там нема дурнів, щоб проводити "ремонт снарядів". скоріш за все згодом закуплять в болгарії бронзові пушки часів російсько-турецьких воєн з "відремонтованими ядрами". А ось картина - привезли на полігон верховного, побачив він палатки артикулу 1956 року, в кожній палатці по дві ПТ, 1963 року, а поряд ********** 1952 року випуску, і сказав тоді верховний - дякую товариші генерали за укріплення боєздатності рідної української армії. До речі, сказав же цей прохвост, що снаряди замовляв хромчак. Се ля ві.
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03.03.2021 23:05 Ответить
ну и хорошо.
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03.03.2021 23:31 Ответить
Украине самостоятельно войну не профинансировать. Пора странам НАТО перестать прятаться в кустах и взять такое финансирование на себя в качестве безвозмездной военной помощи. Тогда подобные закупки, цены, коррупция, качество были бы их проблемой. Нам таких проблем и без армии хватает.
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04.03.2021 23:57 Ответить
 
 