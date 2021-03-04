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Кернес (1286) местное самоуправление (243) местные выборы (2145) мэр (1632) Харьков (6542) Качура (168)

Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - "слуга народа" Качура. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковская городская власть предоставила парламенту все необходимые документы для назначения внеочередных выборов городского головы.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "Слуги народа", заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение. Ожидаем рассмотрения вопроса на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления", - отметил Качура.

Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - слуга народа Качура 01
Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - слуга народа Качура 02

Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

Также читайте: Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
А Кернес участвовать в выборах будет?
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03.03.2021 23:04
+1
Є кандидат Добкін. Навіть два😂
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03.03.2021 23:01
+1
Дата смерти гепы с Аваковым согласована? А то вдруг вылезут неизвестно откуда неожиданности разные. Оно надо?
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03.03.2021 23:02
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03.03.2021 22:59 Ответить
А нахрена тут портрет трупа гепы, идиоты.
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03.03.2021 22:59 Ответить
Є кандидат Добкін. Навіть два😂
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03.03.2021 23:01 Ответить
А за кого голосовать бедным харьковчанам, если среди кандидатов не будет никого похожего на крысу?
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03.03.2021 23:01 Ответить
Вже є кандидат.Харьков передал ВР документы, необходимые для назначения выборов мэра, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8108
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03.03.2021 23:05 Ответить
Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 2281
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03.03.2021 23:27 Ответить
Дата смерти гепы с Аваковым согласована? А то вдруг вылезут неизвестно откуда неожиданности разные. Оно надо?
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03.03.2021 23:02 Ответить
А Кернес участвовать в выборах будет?
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03.03.2021 23:04 Ответить
А Генка выйдет ??? Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5851
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03.03.2021 23:25 Ответить
Та зачем так рано, хай бы ещё Кернес побыл
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03.03.2021 23:50 Ответить
ще трішки поцарювати... Але награбованого на той світ не перетягнути...
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03.03.2021 23:52 Ответить
КЕРНЕС уМЕР!
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03.03.2021 23:51 Ответить
 
 