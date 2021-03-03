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лес (604) правоохранительные органы (2944) СБУ (18701) Харьковщина (4140)

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность межрегиональной преступной группировки, которая создала схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. За прошлый год только некоторым из выявленных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен без фактического предоставления услуг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 01

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан руководитель лесхоза на Львовщине, требовавший взятки за беспрепятственный отпуск древесины, - Нацполиция. ФОТО

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 03

Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.

Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ 04

Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Незаконно в Украине за год вырубили леса на более чем 400 млн грн, - Гослесагентство

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
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03.03.2021 23:15
+5
а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
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03.03.2021 23:32
+3
Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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03.03.2021 23:28
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а если с 19(ну хотя бі )95 го посчитать ?
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03.03.2021 23:08 Ответить
Новость открыли ! Так работает даже самое маленькое государственное предприятие!
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03.03.2021 23:15 Ответить
К стенке нах.., сейчас военное время.
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03.03.2021 23:20 Ответить
Імітація бурхливої боротьби триває !!!)))
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03.03.2021 23:28 Ответить
Та гидоту такого масштаба , мають пакувати сотню щоденно,без вихідних та святкових днів !!!)))
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03.03.2021 23:30 Ответить
Как там в сериале «саджати» будемо...... Лучше сразу в ямку .... как в Китае
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04.03.2021 00:27 Ответить
а-ха-ха!!!..там десятки млрд. долларов у этих ху.в лесничих на карманах....поставьте задачу по всей Украине аудит срубов провести деловых деревьев дуба, бука, сосны, ясеня, береста, и др.твердых пород, людей опросите, на лесничих этих десятилетиями вкалывающих за копейки ..и вы охренеете!!!)))...самый последний пропойца лесничий, долларовый как минимум много сотнетысячник!!!!..а они аж пару млн. гр. нашли..))...там мафия работает и вся в воротничках накрахмаленных на кончах жирующая... Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426 Виявлено корупційні схеми в лісгоспах на десятки мільйонів гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 9426...и не только в карпатах лысеющих такое, но и в каждой обл, р-не, селе...,.эта лесничая саранча оголит скоро всю Украину...
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03.03.2021 23:32 Ответить
В Тетеревском лесхозе начальство живёт как цари. "Санитарные рубки" круглый год идут.
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03.03.2021 23:32 Ответить
Побывал на родине ,в лесах Харьковщины.В некоторых лесах не осталось ни одного дуба.На Юге области лесополосы вырезаны в 0.На дрова и другие нужды.Но это не беда,они быстро отрастут,но более худшими породами.Беда не в том,что вырезают,а в том ,что не засаживают вырубленное и не прибавляют посадок, вырубленных при савке.Временщики.После нас -хоть потоп.Мышление у мафии -типичное уголовное.
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03.03.2021 23:35 Ответить
Ну, во-первых, не гривен - а долларов, во-вторых, не десятки миллионов, а миллиарды...
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04.03.2021 00:08 Ответить
Бред сивой кобылы. Хищение гос денег, а они уклонение от уплаты налогов шьют. Каких налогов? А ст.191 где? То есть, если бы они уплатили какой-то налог с украденных денег, то было бы все нормально. Высший СБУшный пилотаж
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04.03.2021 00:12 Ответить
Нужно понимать, что лес - пренадлежит не НАРОДУ, а гослесхозам, то есть чиновникам))
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04.03.2021 07:58 Ответить
Если бы лес пренадлежал "народу", то собственниками были мы местные громады и частные лица!
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04.03.2021 07:59 Ответить
СБУ, НАБУ, НАЗК, ОПУ, ДБР, ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА, КМУ і інші корупційні структури так і не замітили як в Україні знищено ліси які садили ще при товаришеві Сталіну. Чомусь у панів олігархів і у владарів клепки не має щоб посадити лісозахисні смуги з дубів, чи просто тупо відкрити супутникові карти в Гуглі, і запитати, а де зникли цілі поля лісів, чомусь клепки не хватило зупинити потік колод в ЄС чи ініші країни світу? Це влада відвертих мерзотників фарисеїв , які окупували Україну грабують країну все знищуючи до пеньків. У них жадоба пожади затьмарила мізки. Всім цим високим чинам від СБУ великими хабарями заткнули пельки. Правоохоронці не тільки зрадили Україну в 2014 році , вони її добили остаточно!
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04.03.2021 08:14 Ответить
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о! не зря черти када туде зеля приезжал. Вишь как через года аукнулось
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04.03.2021 22:36 Ответить
 
 