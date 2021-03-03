Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины раскрыла деятельность межрегиональной преступной группировки, которая создала схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. За прошлый год только некоторым из выявленных фиктивных фирм были перечислены десятки миллионов гривен без фактического предоставления услуг.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и по местам проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали схему должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковщины.
Следователями СБУ решается вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности правоохранителей и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" противоправную деятельность.
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о! не зря черти када туде зеля приезжал. Вишь как через года аукнулось