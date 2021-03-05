За 2020 год рекордно выросло число "несвободных" стран, - Freedom House. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году.
К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Число стран с присвоенным статусом "несвободные" находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе, опубликованном 3 марта. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Кыргызстан и Беларусь. В то же время Северная Македония, недавно вошедшая в состав НАТО, оказалась среди государств, продемонстрировавших наибольшие успехи.
Оккупированный Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, находящиеся под контролем РФ, также отмечены как "несвободные", что ниже рейтинга самой Украины.
На данный момент несвободными, по оценке организации, являются 54 страны. К ним отнесена и Россия, которая понизилась в рейтинге на 20 пунктов. На долю этих стран приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году. В свободных странах проживает менее пятой части населения мира. Указано, что карантинные меры в ряде случаев оказались чрезмерными и сопровождались жестокостью.
Согласно докладу, Украина понизилась на два пункта. Однако, отмечает Freedom House, это не касается оккупированных территорий, где ситуация значительно хуже.
Пожалуйста, подождите...
Серйозно ?
В статті чітко йдеться про свободу і права людей, які насправді було значно обмежено і в тих країнах, які ніби-то вважаються демократичними.
Та й демократія - теж помахала ручкою у тих же =світочах=.
1. про розповсюдження вірусів не йшлося
2. Білорусь не вимерла.
3. "Дуракі і ідіоти" в Штатах (поки що в окремих) вже скасовують примусові маски і відкривають бізнеси.
От-от, скажіть собі, а тоді ідіть і напишіть на фейсбучику чи твітері =All Lives Matter= на якомусь американському ресурсі і побачите.
А тоді, якби довелося до тих же Штатів доїхати і вам би довелося бути десь присутньою та не прихилити коліно через чорних, як половина Штатів колінкувала, теж подивитесь.
+ решта подібної "свободи".
Про ситуацію в Україні у них на сайті однією фразою:
In Ukraine, President Volodymyr Zelenskyy's reform campaign faltered in the face of the pandemic and political corruption, culminating in a constitutional crisis.
В Україні реформаторська кампанія президента Володимира Зеленського похитнулася перед лицем пандемії та політичної корупції, що призвело до конституційної кризи.