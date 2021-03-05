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Freedom House (152) рейтинг (1617) свобода слова (1160) свобода собраний (50)

За 2020 год рекордно выросло число "несвободных" стран, - Freedom House. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году.

К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Число стран с присвоенным статусом "несвободные" находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе, опубликованном 3 марта. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Кыргызстан и Беларусь. В то же время Северная Македония, недавно вошедшая в состав НАТО, оказалась среди государств, продемонстрировавших наибольшие успехи.

За 2020 год рекордно выросло число несвободных стран, - Freedom House 01

Оккупированный Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, находящиеся под контролем РФ, также отмечены как "несвободные", что ниже рейтинга самой Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Freedom House: Демократический рейтинг Украины вырос несмотря на коронавирус и структурные реформы

На данный момент несвободными, по оценке организации, являются 54 страны. К ним отнесена и Россия, которая понизилась в рейтинге на 20 пунктов. На долю этих стран приходится 38 процентов населения мира, что является самым высоким показателем с момента начала спада уровня глобальной свободы в 2006 году. В свободных странах проживает менее пятой части населения мира. Указано, что карантинные меры в ряде случаев оказались чрезмерными и сопровождались жестокостью.

За 2020 год рекордно выросло число несвободных стран, - Freedom House 02

Согласно докладу, Украина понизилась на два пункта. Однако, отмечает Freedom House, это не касается оккупированных территорий, где ситуация значительно хуже.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Свобода это как воздух. Пока он есть, воспринимаешь это как должное. Замечаешь только когда кислород перекрывают. Вот тогда и ощущаешь острую потребность в свободе.
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04.03.2021 04:25
+8
А, що - десь є свобода ?
Серйозно ?
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04.03.2021 02:01
+8
Два мировых центра зла Рашка да Чайна. Демократии всегда трудно противостоять тоталитаризму. Украина - яркий пример. На Расеи посадить любого врага Путлера нет проблем, а в Украине даже арестовать предателя, годы пройдут в судах и апелляциях
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04.03.2021 06:36
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А, що - десь є свобода ?
Серйозно ?
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04.03.2021 02:01 Ответить
Свобода есть, в данном смысле она тождественна демократии. А в том смысле, что "делаю, что хочу, наплевав на закон" нет,это анархия. Абсолютно разные понятия.
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04.03.2021 04:22 Ответить
Я ваших =пояснень= не потребую.
В статті чітко йдеться про свободу і права людей, які насправді було значно обмежено і в тих країнах, які ніби-то вважаються демократичними.
Та й демократія - теж помахала ручкою у тих же =світочах=.
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04.03.2021 05:19 Ответить
Это прямо по методичке любого диктатора написано. А если нет, то приводите аргументы.
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04.03.2021 05:44 Ответить
Приезжайте к нам в Беларусь, у нас тут диктатор вирусы не признаёт, маски только пару месяцев назад и то рекомендации и никакого карантина. Всё для дураков-самоубийц. А в нормальных странах вирусы распространять никто не даст. Правильно называют. Дураки и идиоты они и есть.
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04.03.2021 06:24 Ответить
Для тих, хто не розуміє написаного - в інше місце.
1. про розповсюдження вірусів не йшлося
2. Білорусь не вимерла.
3. "Дуракі і ідіоти" в Штатах (поки що в окремих) вже скасовують примусові маски і відкривають бізнеси.
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04.03.2021 07:17 Ответить
Аргументы я уже ниже прочёл. Трамповско-реднековские сказки. Благо, что этот дурак проиграл.
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04.03.2021 05:50 Ответить
Ага, правильная точка зрения только трампистов, остальные враги. Благо вся элита республиканцев против Трампа, двухпартийный консенсус против дураков.
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04.03.2021 06:17 Ответить
За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 3949
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04.03.2021 09:01 Ответить
Самое важное, свобода должна появиться в головах граждан, которой они поделятся с соседями, со знакомыми, с родными. Скажи себе: "Я СВОБОДЕН". Начни с себя...
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04.03.2021 05:38 Ответить
Ще одна =толмачка=.
От-от, скажіть собі, а тоді ідіть і напишіть на фейсбучику чи твітері =All Lives Matter= на якомусь американському ресурсі і побачите.
А тоді, якби довелося до тих же Штатів доїхати і вам би довелося бути десь присутньою та не прихилити коліно через чорних, як половина Штатів колінкувала, теж подивитесь.
+ решта подібної "свободи".
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04.03.2021 05:43 Ответить
Да нам как-то на...ть на такую мелочь в демократических США. У кого жемчуг мелкий, а есть страны где щи своболы пусты.
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04.03.2021 05:46 Ответить
Велике починається з малого. І в Штатах уже говорять про диктатуру однієї думки - демівської.
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04.03.2021 05:49 Ответить
Бачив кумедне відео в мережі, - на паркані висів плакат з написом "BLM", до нього підійшов негр середнього віку і почав знімати. Аж тут до негра підскочив білий хлопчина-прихильник BLM і став на нього істерично кричати. Що саме кричав, я не розібрав, - певно, обзивав негра білим расистом. За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 8212
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04.03.2021 16:22 Ответить
Понятие "Свобода" у каждого своя. Кому и в Штатах воздуха не хватает, а кому и в северной Корее вольно дышится.
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04.03.2021 06:30 Ответить
Свобода это как воздух. Пока он есть, воспринимаешь это как должное. Замечаешь только когда кислород перекрывают. Вот тогда и ощущаешь острую потребность в свободе.
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04.03.2021 04:25 Ответить
За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 6811
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04.03.2021 16:29 Ответить
Два мировых центра зла Рашка да Чайна. Демократии всегда трудно противостоять тоталитаризму. Украина - яркий пример. На Расеи посадить любого врага Путлера нет проблем, а в Украине даже арестовать предателя, годы пройдут в судах и апелляциях
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04.03.2021 06:36 Ответить
Поширення авторитаризму в світі є трендом. Взагалі враження таке, як наче ми повернулися в в кінець 20-х років минулого століттяколи почали набирати оберти ідеї комуно-фашизму та націонал-соціалізму. Найбільш насторожує позиція Давоса та Шваба.
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04.03.2021 09:07 Ответить
Спасибі придуркам Обамі , Трампу, бабі Меркеля, який спільно вилизував дупу фюреру Путіну (Шаломову). Тож і маємо в очах світу Україну - таку собі корумпованоу дурочку, яка здала з дуру (за індульгенцію від підписантів грабувати вільно народ елітами) ядерну зброю масонам, здала без спротиву і Крим, а у відповідь отримала волохату ковидну дулю і 90 млрд доларів державного боргу. Потрібно внести зміни у виборче законодавство щоб ідіоти не проходили у вищі щаблі влади. Завдяки нашим недоелітам в Україні знищено (це смертність і вигнано злиднями за кордони) 15 млн.населення, тож влада вже боїться провести навіть перепис населення бо її дії будуть співставні з діями сталінських голодоморів. Тому Аваков проти того щоб громадяни мали зброю як в США. Це буде закон де влада панів буде контролювати всю зброю в рабів навіть вихолощену. для чого їм тотальний контроль, а для того щоб в час новго голодомору, чи розкуркулення відібрати зброю створити зло а потім з неї бахнуть салют на вкраденій землі з могилами рабів. Як колись більшовики зробили це в Холодному Ярі і по всій Україні в 1933 році.
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04.03.2021 09:27 Ответить
******* и наркоманам не так легко?но это ничего страшного сейчас законы нужные примут
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04.03.2021 14:51 Ответить
Навіть сама демократична країна ледь не втратила саме головне своє досягнення за всю історію, коли рудий додік намагався узурпувати владу. Уявляю, як він заздрив своєму другу «хорошему парню» та його безмежній владі. Додіка зкинули, залишилось лише кремлівського карлика знищити, бо він своїм тоталітарним прикладом провокує різний непотріб робити те ж саме.
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04.03.2021 15:06 Ответить
Наскільки адекватні оцінки Freedom House, можна судити хоча б з того, що ця організація назвала Зеленського реформатором. За 2020 рік рекордно зросла кількість "невільних" країн, - Freedom House - Цензор.НЕТ 6447
Про ситуацію в Україні у них на сайті однією фразою:

In Ukraine, President Volodymyr Zelenskyy's reform campaign faltered in the face of the pandemic and political corruption, culminating in a constitutional crisis.
В Україні реформаторська кампанія президента Володимира Зеленського похитнулася перед лицем пандемії та політичної корупції, що призвело до конституційної кризи.
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04.03.2021 16:56 Ответить
 
 