"ПсевдоОТГ" пытались сформировать на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТГ" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс.

По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, документацию новосозданных псевдоорганов местной власти, печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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