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Кировоградщина (556) СБУ (18702) сепаратизм (11317)

"ПсевдоОТГ" пытались сформировать на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТГ" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс.

По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, документацию новосозданных псевдоорганов местной власти, печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Также читайте: Выявлены коррупционные схемы в лесхозах на десятки миллионов гривен, - СБУ. ФОТО

ПсевдоОТГ пытались сформировать на Кировоградщине, - СБУ 01
ПсевдоОТГ пытались сформировать на Кировоградщине, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Весна только началась, а русскомировских дураков обострение в самом разгаре!
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04.03.2021 10:41
+2
ответственность слабенькая.. нужно давать реальный срок наказания 5 лет и без компромиссов + конфискация всего имущества.. тогда, желание заниматься сепаратизмом отпадет в самом начале..
"наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет"..
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04.03.2021 10:43
+2
Дайте им тюремный псевдосрок, только по настоящему.
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04.03.2021 10:45
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Весна только началась, а русскомировских дураков обострение в самом разгаре!
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04.03.2021 10:41 Ответить
ответственность слабенькая.. нужно давать реальный срок наказания 5 лет и без компромиссов + конфискация всего имущества.. тогда, желание заниматься сепаратизмом отпадет в самом начале..
"наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет"..
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04.03.2021 10:43 Ответить
На эти роли спецом бомжей каких-то пихают.. уже было недавно на цензоре, в другом регионе. Такой же бомж сарай и персонажи соответствующей наружности.. Наверное много ещё такого говна за недорого вскроется. Далі буде..
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04.03.2021 10:56 Ответить
Дайте им тюремный псевдосрок, только по настоящему.
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04.03.2021 10:45 Ответить
в Николаевской области местный царек Корнацкий такую же куйню замутил...ждем что тоже за *опу его возьмут!
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04.03.2021 10:45 Ответить
По хате видно,что быдло, ниже среднего уровня благосотояния. И раха ,теперь только и может на таких расчитывать. Дурачки согласятся во вред себе. Не понимая последствий. Умный,рисковать не станет. А на умных у расеи денег уже нет. Вывод - благосостояние страны и ее граждан - является главным гарантом ее безопасности.
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04.03.2021 10:47 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/258738-kornatskij_arkadij_kak_rossijskij_shpion_i_ubijtsa_stal_ukrainskim_feodalom_i_deputatom_ot_bpp._chas
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04.03.2021 10:47 Ответить
Конституцию читать не пытались ст142,143, про загальни зборы отг и их права. Но мы маемо шо маемо туземцев и сбу,а не громодян
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04.03.2021 10:52 Ответить
в конституції немає отг.
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04.03.2021 11:09 Ответить
Правда ваша. Есть громады одменистративных одиниц селещ,мист,сел. И их установчи зборы яки и е влада. А не наши миськрады которые не конституционные. Смотрите хартию самоупрааления
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04.03.2021 11:35 Ответить
я знайомий із 11 розділом і ЄХМС, і те що в ЄДРПОУ немає відомостей про засновників відповідних рад. Але якщо 10-20 людей збираються і проголошують загальні збори то це так само злочин, так зазвичай суверени ведмедчуківські роблять. І ще, якщо вони утворювали так звані ОТГ(а саме про це мова в звіті), то це так само злочин.
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04.03.2021 12:49 Ответить
только всеукраинские облавы по стране и инету делать срочно и постоянно отслеживать и ловить этих сепаров и только посадки и наказания их испугают...иначе война и террор будут вечно!(( пора заканчивать и жестко подавлять этих гнид в зародыше .пора заканчивать с сепаратизмом и этими животными порой игнорируя даже закон ....важна страна и человеческие жизни людей и военных а не там (демократия. права на свободу вещания.... свободу слова)у нас не просто там щимят кого то просто так....у нас война и потеря територий((
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04.03.2021 11:01 Ответить
Солидная штаб-квартира у псевдо ОТГ))))
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04.03.2021 12:32 Ответить
 
 