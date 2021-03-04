Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС. ФОТО

3 марта на временно оккупированную территорию Луганской области прибыл гуманитарный груз ООН, общий вес которого составляет 133 тонны.

Одиннадцать грузовиков доставили строительные материалы и древесину для ремонта объектов критической инфраструктуры и жилья жителей, медицинские средства и оборудование для противодействия распространению COVID-19 и другие товары для малообеспеченных слоев населения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани выразила благодарность украинской стороне за всестороннюю поддержку, гарантии безопасности и содействие в организации пересечения линии разграничения сторон и доставке гуманитарного груза.

По данным штаба, распределение товаров гуманитарного груза начнется уже в конце текущей недели и будет координироваться Луганским полевым офисом ООН.

По информации координатора ООН, в течение месяца планируется отправление еще одного гуманитарного груза ООН.







