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Луганщина (6249) ООН (3936) гуманитарная помощь (1202)

Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС. ФОТО

3 марта на временно оккупированную территорию Луганской области прибыл гуманитарный груз ООН, общий вес которого составляет 133 тонны.

Одиннадцать грузовиков доставили строительные материалы и древесину для ремонта объектов критической инфраструктуры и жилья жителей, медицинские средства и оборудование для противодействия распространению COVID-19 и другие товары для малообеспеченных слоев населения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани выразила благодарность украинской стороне за всестороннюю поддержку, гарантии безопасности и содействие в организации пересечения линии разграничения сторон и доставке гуманитарного груза.

По данным штаба, распределение товаров гуманитарного груза начнется уже в конце текущей недели и будет координироваться Луганским полевым офисом ООН.

По информации координатора ООН, в течение месяца планируется отправление еще одного гуманитарного груза ООН.

Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС 01
Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
ООН посібник бандформувань Домбаса.
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04.03.2021 12:06
+5
помощь "кормильцам"...
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04.03.2021 12:09
+2
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
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04.03.2021 12:39
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Правила форума Совет форумчан
ООН посібник бандформувань Домбаса.
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04.03.2021 12:06 Ответить
помощь "кормильцам"...
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04.03.2021 12:09 Ответить
Гордому нароту Лоханщини не потрібні подачки від геїв.
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04.03.2021 12:11 Ответить
Луганские бабушки вышли нарядные встречать гуманитарочку от ООН..
Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 4005
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04.03.2021 12:15 Ответить
Лизавета, ты ли это?!
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04.03.2021 12:44 Ответить
Зачем оно дамбасне? Им нужна путинская "гуманитарка" - оружие, снаряды, наркота, включая ветеринарный спутник-в...
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04.03.2021 12:18 Ответить
"Годувальники" - горді та подачки від НАТО не приймають.Гуманитарный груз ООН прибыл на временно оккупированную Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 2893
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04.03.2021 12:20 Ответить
НАТО и ООН это разные организации.
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04.03.2021 12:23 Ответить
Гуманітарний вантаж ООН прибув на тимчасово окуповану Луганщину, - ООС - Цензор.НЕТ 1120 Ex Donchanin для исконноруССкого человека (извините за тавтологию) это все богопротивные организации, единственная цель которых - раздувание пещерной руССофобии и унижение роССии-матушки
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04.03.2021 12:39 Ответить
для дирляндев - це все "Омерикоси" та "гейропейці"
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04.03.2021 13:46 Ответить
Что действительно нужно поставлять в лугандон, так это контрацептивы. Хватит тех коллаборантов, что уже есть.
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04.03.2021 13:10 Ответить
Обезьяна должна быть здоровой, сытой и одетой. Дрессировщик не должен тратить на нее денег. В этом случае обезьяна сможет звать Путина и стрелять в граждан Украины. А теперь поищем спонсоров терроризма!
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04.03.2021 16:00 Ответить
возят, возят, а кто из жителей хоть что-то из привезенного видел?
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04.03.2021 17:47 Ответить
 
 