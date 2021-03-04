СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов. По предварительной информации, злоумышленники так действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 000 долларов США", - сказано в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 000 фальшивых долларов США. Задержали их согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время проведения следственных действий также выявлені:
- пистолет иностранного производства,
- поддельные паспорта граждан Украины,
- платежные карточки, которые были задействованы в сделках,
- другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.
Сейчас злоумішленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
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Кого ви - СБУ - надурити думаєте ?
Вам просто невідомо , як виглядає клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры.Источник: https://censor.net/ru/p3251437
Логіка не підсказує , що воно має дзеркальне зображення
А показане вами - просто сувенір
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