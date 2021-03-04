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СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм фальшивых долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили, что участники системно изготавливали и сбывали через личные связи поддельные банкноты номиналом 100 долларов. По предварительной информации, злоумышленники так действовали в течение года. Ежемесячный объем производства поддельных банкнот составлял до 100 000 долларов США", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками почти 20 000 фальшивых долларов США. Задержали их согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 01

Отмечается, что в рамках уголовного производства правоохранители изъяли клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры. Во время проведения следственных действий также выявлені:

- пистолет иностранного производства,
- поддельные паспорта граждан Украины,
- платежные карточки, которые были задействованы в сделках,
- другие доказательства, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас злоумішленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 (изготовление и сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное следствие. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 02
СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 03
СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 04
СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 05
СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр 06
Фото: сайт СБУ
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СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр - Цензор.НЕТ 6887
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04.03.2021 13:55 Ответить
премию получать - от Секретной Службы США ))
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04.03.2021 13:57 Ответить
Могли бы откупиться. Баксы ж есть
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04.03.2021 14:01 Ответить
Такие таланты пропадают....
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04.03.2021 14:05 Ответить
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 4199 СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 4199 СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 1273

Кого ви - СБУ - надурити думаєте ?
Вам просто невідомо , як виглядає клише, с помощью которого изготавливали фальшивые купюры.Источник: https://censor.net/ru/p3251437
Логіка не підсказує , що воно має дзеркальне зображення СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 5011
А показане вами - просто сувенір СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 1799
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04.03.2021 14:49 Ответить
Украинская банкнота 200 грн, копия валюты,

22,41 грн. 34,32 грн. -35%
СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 7697
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04.03.2021 14:53 Ответить
они герои..дайте пачечку.. лучше гривен
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04.03.2021 15:58 Ответить
клише, мнять...

СБУ затримала в Миколаєві банду фальшивомонетників, яка займалася підробкою 100-доларових купюр - Цензор.НЕТ 8871
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04.03.2021 16:10 Ответить
на Цензоре не грамотные журналисты работают, ну или те кто себя за них выдаёт. почему в названии статьи используется слово "БАНДА"? где вы тут банду видите?
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05.03.2021 11:47 Ответить
 
 