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Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

При помощью психологического и физического воздействия работники привлекались к строительным и различным хозяйственным работам, а также к незаконной вырубке леса на территории Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины следователи установили, что мужчина арендовал дом в селе Чернеччина Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в домовладении и эксплуатировал на территории Харьковской области.

С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения. Также он проводил с завербованными лицами воспитательную работу, нацеленную на убеждение работников в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области.

3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

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Полицейские вместе с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области осуществили выезд на место незаконной вырубки леса в село Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба - обнаружили 192 ствола срубленных деревьев.

Также правоохранители провели обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной вырубке леса. Следователи изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию лиц, черновые записи выхода лиц на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личность.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных. Следователи устанавливают их полные анкетные данные. В настоящее время решается вопрос об уведомлении 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

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Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине 01
Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине 02
Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине 03
Бил и заставлял валить лес: 62-летний мужчина удерживал семь человек в трудовом рабстве на Харьковщине 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
я не по6нимаю дебилов РАБОВ лес валить чай не руками топоры бензопилы давались и что ублюдка 62 летнего не могли тюк по голове топором??? неее я не понял РАБЫ хотят быть рабами...
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04.03.2021 14:39
+2
А нам рассказывают как рискуют и бедствуют наши заробитчане в Польше.
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04.03.2021 15:13
+2
в Польше случаев "трудового рабства" не всплывало. по деньгам могут кинуть, и то в основном "наши", работающие у поляков управляющими. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8725
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04.03.2021 15:40
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Хижина дяди Тома.
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04.03.2021 14:21 Ответить
а в нього шо було ружжо чи ще яка пукалка, що вони не могли втекти?
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04.03.2021 14:24 Ответить
10 посидить, подумає.
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04.03.2021 14:26 Ответить
Навскидку 18 трудовых...может бланки...а может заполненные....
по идеи много людей перешло...может и закопанные есть...ничему не удивлюсь Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8780
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04.03.2021 14:31 Ответить
я не по6нимаю дебилов РАБОВ лес валить чай не руками топоры бензопилы давались и что ублюдка 62 летнего не могли тюк по голове топором??? неее я не понял РАБЫ хотят быть рабами...
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04.03.2021 14:39 Ответить
я каждый раз поражаюсь - как вы с такой риторикой и лексиконом служили в очистке в правоохранительной и судебной системах? Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 3023
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04.03.2021 15:39 Ответить
Почитай і зрозумій зміст статті. Не виправдовую цього чувака, але для тих 7 людей, можливо, на зимовий період це був варіант вижити, а інакше загнулися б десь в на звалища, випивши шмурдяка лівого.
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04.03.2021 18:43 Ответить
Джамал, ти тут?
Пам'ятай, мєнтовська ксива від закону не завжди рятує.
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04.03.2021 14:48 Ответить
МОЛОДЦЫ!!!теперь по помойкам будут отходы жрать ....
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04.03.2021 14:51 Ответить
А нам рассказывают как рискуют и бедствуют наши заробитчане в Польше.
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04.03.2021 15:13 Ответить
в Польше случаев "трудового рабства" не всплывало. по деньгам могут кинуть, и то в основном "наши", работающие у поляков управляющими. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 8725
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04.03.2021 15:40 Ответить
Так это же не я утверждаю. Это тут на Цензоре от власть имущих наших инфа пробегала. Бив і змушував валити ліс: 62-річний чоловік утримував сімох осіб у трудовому рабстві на Харківщині - Цензор.НЕТ 7462
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04.03.2021 16:56 Ответить
Семеро не могли завалити одного? Це якийсь північний лис...
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04.03.2021 17:02 Ответить
назар , в нашей стране не могут завалить хотяб одного вора - потерпевших-то много , а почему ? а потому , че воры у нас под защитой закона , так-же и данном случае , завалят изверга , и присядут
наши власти очень любят преступников - пускай грабят и убивают , лишь - бы холопов в повиновении держали
данному сученку не будет ни какого наказания ( максимум штраф )
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04.03.2021 19:38 Ответить
 
 