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Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Детали мужчины собирались везти на машине через оккупированный Крым. На пункте пропуска "Каланчак" их остановили для досмотра.

Об этом сообщает Управление СБУ в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники ведомства получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ.

"К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников как курьеров для нелегального перемещения продукции. При осмотре транспортного средства злоумышленников на контрольном пункте "Каланчак" правоохранители обнаружили товары двойного назначения, которые дельцы скрыли среди личных вещей", - сказано в сообщении.

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В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях были обнаружены корабельные агрегаты различного назначения.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст.333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

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"Проверяется информация относительно возможного похищения обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области", - добавили в СБУ.

Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование 01
Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование 02
Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование 03
Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование 04
Двое жителей Николаева пытались тайком вывезти в РФ корабельное оборудование 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Вот они - свинарчуки зеленского, вывозят оборудование из Украины. А Свинарчуки Порошенка крали в армию!!!
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04.03.2021 16:24
+7
А може дешевше їх втопити якщо розстріл заборонений? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 5240
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04.03.2021 16:52
+4
за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси - і віддасте
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04.03.2021 16:26
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Вот они - свинарчуки зеленского, вывозят оборудование из Украины. А Свинарчуки Порошенка крали в армию!!!
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04.03.2021 16:24 Ответить
До чого ж ти дебільне і яке відношення до попрошенкових свинарчуків має зеленський. Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 9862
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04.03.2021 16:50 Ответить
Вывезите их тайком в рф . Большинство спасибо скажет . Иначе , будем содержать и кормить очередных уродов .
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04.03.2021 16:25 Ответить
А може дешевше їх втопити якщо розстріл заборонений? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 5240
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04.03.2021 16:52 Ответить
за шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси - і віддасте
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04.03.2021 16:26 Ответить
Унитазы?
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04.03.2021 16:29 Ответить
Антиквариат
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04.03.2021 16:38 Ответить
Вентиляторы какие то ,или воздуходувки.
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04.03.2021 16:55 Ответить
на последнем вентиляторы центробежные , и одна дуйка ( нагнетатель ) , на первом фото , распредкоробки ( но это не точно , разрешение фото не очень ) , в них кроме клемников и предохранителей ( с 50 - 60 годов ) больше ниче нет
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04.03.2021 19:28 Ответить
Если это хлам, то для чего его тащить через посты на крысм? Мазохисты?
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04.03.2021 20:24 Ответить
зачем тащили за кордон , не знаю , такого барахла в любом пору валом , движки правда уже посдавали , ( если они на 220-380 ) , коробки: есть железо , а есть и люминий ( сплавы ) , последние сдают в цветмет
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04.03.2021 20:46 Ответить
Сдать на цветмет гораздо проще в стране, чем прятать в бусе, жечь луц и трястись на блок-посте. Значит не всё так просто с хламом.
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05.03.2021 09:54 Ответить
Несуны , что ле ?)
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04.03.2021 17:01 Ответить
Розстріляти на місці тварюк !!
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04.03.2021 17:04 Ответить
И комплект рашкинских номеров? Да, да, верим что эти "граждане" действовали по личной инициативе...
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04.03.2021 17:39 Ответить
Невже хотіли вивезти корабельні сосни?
А хто ж буде сосать Слугам народу? Двоє жителів Миколаєва намагалися потайки вивезти в РФ корабельне обладнання - Цензор.НЕТ 7608
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04.03.2021 18:15 Ответить
..походу, "великая" Московия кроме говна и палок (т.е. трубок) ничего своего не производит, единственное что у них получается - это работа языком, вот они и лепят им, могучим, слюнявые ярлыки на весь импортный Китай "сделано в Засраше"..
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04.03.2021 18:54 Ответить
Наскільки я побачив то там сельсіни та вентилятори. Сподіваюсь що выяснять продавця і повідомлять про підозру зради Україні
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04.03.2021 20:40 Ответить
Мы 7 лет в состоянии войны с россией . . .
ЗАКРОЙТЕ НАФИГ ГРАНИЦУ !!!! НАГЛУХО !!!!
украинско-белорусскую, украинско-русскую, приднестровский участок украинско-молдавской и линию фронта (админграницу с Крымом и линию боёв в ОРДиЛО).
НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ И НЕ ЗАПУСКАТЬ !!!!
Границу вправе проходить только спецназ и танки (в направлении атаки).
И ВСЁ !!! ПРЕКРАТИТЕ ЭТОТ МАЗОХИЗМ !!!!

Из сухопутных границ открытой должна быть только граница с Евросоюзом + неприднестровский участок границы с молдаванами.
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04.03.2021 22:10 Ответить
 
 