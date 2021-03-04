"Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью. ФОТОфакт

На здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись в ответ на "шутку" словацкого премьера Матовича.

Фото надписи опубликовано в Телеграм-канале "ХС|Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

"Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства на Чернышевской", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович.

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