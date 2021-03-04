"Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Общество
На здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись в ответ на "шутку" словацкого премьера Матовича.
Фото надписи опубликовано в Телеграм-канале "ХС|Харьков", информирует Цензор.НЕТ.
"Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства на Чернышевской", - сказано в сообщении.
Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович.
Также на Цензор.НЕТ: "Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье
Топ комментарии
+42 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий04.03.2021 18:41
+17 Igor Lemke dd5e2437
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+11 Біле Пальто
показать весь комментарий04.03.2021 18:42
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бо рішила йому згодувати словацького прем,єра...
шутка, канєшно