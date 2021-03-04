РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4825 посетителей онлайн
Новости Фото Общество
19 035 45
консульство (448) Словакия (773) Харьков (6550)

"Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Общество

На здании почетного консульства Словакии в Харькове появилась надпись в ответ на "шутку" словацкого премьера Матовича.

Фото надписи опубликовано в Телеграм-канале "ХС|Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

"Такая надпись появилась сегодня возле Словацкого консульства на Чернышевской", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне премьер-министр Словакии Игорь Матович неудачно "пошутил", что пообещал России в обмен на вакцину "Спутник V" "Закарпатскую Украину". МИД Украины потребовал от него официальных извинений. 4 марта извинения принесли сначала МИД Словакии, а после и сам Матович.

Также на Цензор.НЕТ: "Словаччина - твій друг": премьер Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье

Меняем Словакию на Крым: консульство в Харькове украсили надписью 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
показать весь комментарий
04.03.2021 18:41
+17
Гут ! 1:0
показать весь комментарий
04.03.2021 18:37
+11
Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З ними так ніззя вона нам газ постачають по реверсу. Якщо не в них тоді тільки у параші купувати.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:36 Ответить
Вот именно, что покупаем за деньги. Бесплатно нам никто его не даёт и на нас нажились не слабо за последние годы. А вот перед тем, как публично пытаться шутить шутейки в отношении воюющего соседа, надо 5 раз подумать, если конечно есть чем
показать весь комментарий
04.03.2021 18:41 Ответить
щоб заплатити за газ по реверсу, баба передумала продавати свою собаку,
бо рішила йому згодувати словацького прем,єра...
шутка, канєшно
показать весь комментарий
04.03.2021 19:25 Ответить
Гут ! 1:0
показать весь комментарий
04.03.2021 18:37 Ответить
В Харькове никакой защиты на окнах кацапского гадюшника нет...
показать весь комментарий
04.03.2021 18:39 Ответить
На фото Словацьке консульство- ви про що взагалі, які кацапи?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:41 Ответить
Супер!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 18:40 Ответить
Один дурак ответил другому дураку. "Меняем Словакию на Крым": консульство в Харькове "украсили" надписью - Цензор.НЕТ 3573
показать весь комментарий
04.03.2021 18:41 Ответить
Люди мають право відповідати не дипломатично- до суті напису є претензії?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:42 Ответить
Вы идиота матовича умным считаете?
показать весь комментарий
04.03.2021 18:46 Ответить
Третій свою морду всунув куди не слід. Пішов на йух ватничок.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:52 Ответить
Правильно напино. Ответка по морде должна быть .
показать весь комментарий
04.03.2021 18:42 Ответить
У этого словацкого ватника один достойный выход остался из данной ситуации,уйти в отставку.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:43 Ответить
С учетом того,что это в Харькове и так запоздало,после извинений - похоже на кацапскую ватную провокацию.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:44 Ответить
Извинялся министр иностранных дел. Премьер, вроде бы, нет.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:49 Ответить
Вибачився. В соц.мережах.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:59 Ответить
Офіційно вибачився перед державою Україна?
показать весь комментарий
04.03.2021 19:01 Ответить
Ось так.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:13 Ответить
На перший раз піде.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:41 Ответить
Цей напис помітили сьогодні близько 9 години ранку. Це Цензор запізнився з викладенням.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:58 Ответить
100 пудово за цим так би мовити непорозумінням, без лаптєй не обійшлось.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:22 Ответить
Словакия не виновата из за высказываний одного придурка.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:57 Ответить
Та невже... то рашка, яка вкотре голосує за *****, не винна?
показать весь комментарий
04.03.2021 19:00 Ответить
Рашка то тяжелый случай. Я надеюсь словаки не разделяют его слов.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:03 Ответить
Про це мають казати самі словаки.
показать весь комментарий
04.03.2021 19:04 Ответить
он придурок лишь в том что имеет длинний язик
показать весь комментарий
04.03.2021 19:02 Ответить
Расеянці плещуть у долоні
показать весь комментарий
04.03.2021 18:58 Ответить
не думаю что ***** на руку публичная озвучка его тайних планов по легализации анексии Крима в обмен на Закарпатье и часть Западной Украини, хоторую он расчитивал провернуть используя свою агентуру внутри Украини
показать весь комментарий
04.03.2021 19:08 Ответить
Кубань = Украина станиц ......не меряно а за серій клин малиновій зеленій ....даже говорить не ....с кем
показать весь комментарий
04.03.2021 20:56 Ответить
"Міняємо Словаччину на Крим": консульство в Харкові "прикрасили" написом - Цензор.НЕТ 5591"
показать весь комментарий
04.03.2021 22:14 Ответить
На глупость одного, ответили глупостью многих.
показать весь комментарий
04.03.2021 22:28 Ответить
ну або віддамо Словаччину Чехії за... просто так! в честь дружньої дружби друзів з друзями. Ми ж усі друзі!
показать весь комментарий
04.03.2021 22:32 Ответить
Зважаючи на те як була написана буква "Я" - то писали скоріш за все з російського консульства
показать весь комментарий
05.03.2021 09:47 Ответить
Глупая выходка ....если не провокация! Ну ,брякнул дядька ,не подумавши,так осознал и извинился. Инцидент исчерпан ! Кому -то нужно продолжение??
показать весь комментарий
05.03.2021 14:24 Ответить
 
 