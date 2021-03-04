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Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Эстонии и Латвии начались учения "Яростный волк" (Furious Wolf), в которых участвуют авиационные корректировщики совместно с экипажами самолетов НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонского телерадиовещателя ERR.

Учения "Яростный волк", которые в странах Балтии проходят два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.

Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях Раквереского замка.

В четверг в Эстонии авиационные корректировщики работали совместно с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Литве. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются в Эстонии.

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Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 01
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 02
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 03
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 04
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 05
Учения НАТО Яростный волк стартовали в странах Балтии 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
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04.03.2021 20:35
+13
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
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04.03.2021 20:38
+12
Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
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04.03.2021 20:15
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Слышу топот оленей! Набегут и расскажут, как им это "все-равно". )
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04.03.2021 20:15 Ответить
парашные медведи досрочно вылезли из своих бункеров и легко облегчились после зимы. )
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04.03.2021 20:24 Ответить
а десь глибоко в бункєрі під мокшанськими болотами піськов нервово покусює нігті ніг *****...
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04.03.2021 20:25 Ответить
Llitve takoj proletel bombardirovcik B1BУчения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 4896
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04.03.2021 20:31 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 3492
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05.03.2021 02:13 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 778
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05.03.2021 02:15 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 9175
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05.03.2021 02:17 Ответить
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 2447
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04.03.2021 20:35 Ответить
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9516
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04.03.2021 20:37 Ответить
Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 5164Vot ne" jarosni volk "a avcarka mesto ego na manevrax Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии - Цензор.НЕТ 9782
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04.03.2021 20:38 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 4901Обули его даже.

А зачем очки / маска ?
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05.03.2021 02:13 Ответить
Profesionalni mino iskatel sobacka ,zacyta eto
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05.03.2021 07:34 Ответить
Ой, какой умничка.
Видасик, скажите, пожалуйста, а как Вам легче читать: на кирилице или на латинице ?
Esli na latinitse, to ya budu pisat' Vam vot tak. Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 387
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05.03.2021 08:51 Ответить
Интересно, как это нравится плешивой кремлёвской крысе.... Оно что-нибудь перданёт по этому поводу? Думаю, будет, как обычно, распускать сопли, что НАТО его обижает и запугивает....
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04.03.2021 20:39 Ответить
Теперь русне придётся проводить встречные учения - "Дерзкая свинособака".
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04.03.2021 20:41 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 4567
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05.03.2021 12:06 Ответить
Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 9199
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04.03.2021 21:53 Ответить
)))
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05.03.2021 02:08 Ответить
в Турции вертолет с военными разбился, погиб генерал, работавший по проекту с Байрактарами, друг создателя этих БПЛА.
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04.03.2021 22:08 Ответить
Лязгают гусеницами под беларусью .бацька обосрался наверное..
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04.03.2021 22:11 Ответить
Надеюсь, что когда-нибудб украина станет членом НАТО и мы будем проводить учения не хуже.
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04.03.2021 23:39 Ответить
Яростный волк... )))
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05.03.2021 02:09 Ответить
Гарно.
І назва навчань - розкішна ! Вишкіл НАТО "Розлючений вовк" стартував у країнах Балтії - Цензор.НЕТ 1161
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05.03.2021 02:11 Ответить
Включились тумблери , злітаємо , звучить Володя Висоцький .- "Я - ЯК , истребитель ,
мотор мой звенит , небо - моя обитель , а тот что во мне сидит считает , что он
истребитель ..." (с) я про фото 3 .имхо.
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05.03.2021 16:01 Ответить
На знімку Еврофайтер Тайфун?
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06.03.2021 09:49 Ответить
 
 