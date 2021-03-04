Учения НАТО "Яростный волк" стартовали в странах Балтии. ФОТОрепортаж

В Эстонии и Латвии начались учения "Яростный волк" (Furious Wolf), в которых участвуют авиационные корректировщики совместно с экипажами самолетов НАТО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонского телерадиовещателя ERR.

Учения "Яростный волк", которые в странах Балтии проходят два раза в год, специально разработаны для интеграции воздушных и наземных операций.

Учения проходят как в Литве, на авиабазе в Шауляе, так и в Эстонии, в военном городке Тапа и окрестностях Раквереского замка.

В четверг в Эстонии авиационные корректировщики работали совместно с экипажами истребителей ВВС Италии, которые взлетали с авиабазы в Литве. На следующей неделе в учениях примут участие истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, которые базируются в Эстонии.

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