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Крым (26022) МИД (6655) Турция (3238) Джапарова (167)

Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Карта РФ с оккупированным Крымом была изображена на созданном российской скульпторшей монументе в курортном городе Алания.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, скульптуру установили в Алании во время международного фестиваля искусства. Ее автор - скульпторша из России. Оккупированный Крым был обозначен на монументе как часть Российской Федерации.

"Узнав об этом, Министерство иностранных дел Украины немедленно приняло соответствующие меры. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов 3 марта посетил Аланию и обратился к мэру города Адему Муратю Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту. Благодарны турецким партнерам по мгновенную реакцию", - написала Джапарова.

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Замминистра отметила, что теперь искусство не является инструментом политического влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей Алании.

Карту с российским Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова 01
Карту с российским Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
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04.03.2021 22:49
+3
Це фігура з трьох пальців чи що ?
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04.03.2021 22:31
+3
а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
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04.03.2021 22:36
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Це фігура з трьох пальців чи що ?
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04.03.2021 22:31 Ответить
то, на что похоже, культура русо туристо.
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04.03.2021 22:36 Ответить
Здається то купка гіменця, може якут приїздив?
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04.03.2021 22:49 Ответить
То що він, ****, мав з"їсти щоб стільки навалити ??? Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2295
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04.03.2021 23:07 Ответить
Не похоже карта ,а сверху кто то насрал.
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05.03.2021 07:30 Ответить
Россия - говно похлеще того, что сверху.
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05.03.2021 07:38 Ответить
Карта вообще мягко говоря странная. Надпись "Севастополь" в районе Дагестана, Сахалин напоминает помесь дятла с пиявкой.
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04.03.2021 22:33 Ответить
действительно! )) и Крыма кстати там нет, только надпись Севастополь на месте Махачкалы )) руские такие рукожопы ))
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05.03.2021 15:18 Ответить
ой, тепрь руцким не чем будет гордиться в то время пока ихньмужщина.ую наташу будет обслуживать турецкии
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04.03.2021 22:35 Ответить
а что за скульптура? каменная *опа?))) так надо было только Крым спилить, а саму расею там и оставить...жопа и расея это ж абсолютно совместимые понятия))
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04.03.2021 22:36 Ответить
рузький памятник Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8066 Ну капец талантище .
Фиг знает что .я и то лучше ногами слеплю
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04.03.2021 22:44 Ответить
Народ , пишите на что похоже это ,как бы получше выразится Карту с "российским" Крымом убрали со скульптуры в Турции, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6657 говноизделие
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04.03.2021 22:45 Ответить
Фсьо ОК! Фестиваль закончился - карту убрали.
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04.03.2021 22:57 Ответить
Цікаво, на раша тв вже встигли заявити про визнання турцією анексії? Дибільна провокація на рівні запрошення депутатів європейских міськрад до Криму.
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05.03.2021 08:44 Ответить
Кацапи намалювали на скульптурі Крим, в результаті втратили всю Росію, яку просто стерли турки... Це віщує для росіян в реальності, що через Крим, Росія буде стерта з мапи історії...
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05.03.2021 08:48 Ответить
всі кацапи однакові рашисти.
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05.03.2021 11:00 Ответить
зНАЙШОВ !
Карту з "російським" Кримом прибрали зі скульптури в Туреччині, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2184
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05.03.2021 12:06 Ответить
Авторка сього "мистецтва"
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05.03.2021 12:32 Ответить
 
 