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Луганщина (6250) МВД (9220)

Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что на Луганщине прошли одни из самых масштабных оперативно-профилактических контрдиверсионных мероприятий.

"В итоге:

✔️ осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов).

✔️ проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ.

✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД.

В мероприятии участвовали военнослужащие подразделений спецназа Национальной гвардии, сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции, ВСП ВСУ, СБУ и ГФС.

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"Во время отработки была задействована новая бронетехника, служебные собаки и беспилотные летающие приборы", - добавили в МВД.

Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 01
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 02
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 03
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 04
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 05
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 06
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 07
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 08
Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 09

Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
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11.03.2021 01:02
+13
Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
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11.03.2021 01:06
+9
Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
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11.03.2021 07:17
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Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж
- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД. Источник: https://censor.net/ru/p3252535 - Де пруф ? Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий - Цензор.НЕТ 9111
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11.03.2021 00:58 Ответить
- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО"
"- с помощью служебных собак" - Все. Нема їх. Цуцикі голодні.... Були)))) Зараз - довольні, сплять. )
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11.03.2021 02:54 Ответить
Катеринівка, доречі, проукраїнське містечко. У 2014 там самопроголосились дировці, то їх сцяним ганчір'ям погнали.
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11.03.2021 01:02 Ответить
Молодцы.В Сватово еще покруче было
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11.03.2021 06:34 Ответить
Бачу гарно вбрату,чудово оснащену,ситу аваківську гвардію.Посібників не бачу.
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).
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11.03.2021 01:06 Ответить
Ватній коллаборант-власовец,идешьнах пока. а потом будешь в Желтіх Водах руду добівать для первой украинской бимбі..
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11.03.2021 06:42 Ответить
У вас є родичі-мєнти ? Співчуваю.
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11.03.2021 07:21 Ответить
Шл@ка навакянская, иди борщу варить
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11.03.2021 07:49 Ответить
Ви не бачите посібників. І я їх не бачу. Але вони є, їх в Києві повно, як собак!
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11.03.2021 07:17 Ответить
на кол дамбасню.
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11.03.2021 01:38 Ответить
А чому при виявлені посібників терористів і сепарів не діють закони воєного часу? Виявлених ворогів за бруствер і в розход!
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11.03.2021 06:09 Ответить
Нема воєнного часу. АТО.
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11.03.2021 07:29 Ответить
Сегодня задержали, завтра выпустят, послезавтра будут новые кандидаты в депутаты.
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11.03.2021 07:28 Ответить
А на табличці "Обережно -- міни ! " російською писати не треба !!!
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11.03.2021 08:06 Ответить
Якраз посібники терористів з Харкова і Кривого рогу.
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11.03.2021 08:47 Ответить
Поки в Україні не почнуть масово розстрілювати і вішати всіх рузькомірцев, сепарiв і прямих агентів маскви - країна буде приреченою на знищення.
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11.03.2021 09:40 Ответить
Сралін народився?
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11.03.2021 09:54 Ответить
сралин - твой папа или сруль *********??
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11.03.2021 10:06 Ответить
 
 