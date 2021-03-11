Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия.
Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано, что на Луганщине прошли одни из самых масштабных оперативно-профилактических контрдиверсионных мероприятий.
"В итоге:
✔️ осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов).
✔️ проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ.
✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД.
В мероприятии участвовали военнослужащие подразделений спецназа Национальной гвардии, сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции, ВСП ВСУ, СБУ и ГФС.
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"Во время отработки была задействована новая бронетехника, служебные собаки и беспилотные летающие приборы", - добавили в МВД.
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- ✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД. Источник: https://censor.net/ru/p3252535 - Де пруф ?
"- с помощью служебных собак" - Все. Нема їх. Цуцикі голодні.... Були)))) Зараз - довольні, сплять. )
(Певно,той "посібник" з того боку в тутешні магазини по водку й ковбасу ходив).