Пособников террористов задержали на Луганщине во время контрдиверсионных мероприятий. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия.

Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что на Луганщине прошли одни из самых масштабных оперативно-профилактических контрдиверсионных мероприятий.

"В итоге:

✔️ осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов).

✔️ проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ.

✔️ выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД.

В мероприятии участвовали военнослужащие подразделений спецназа Национальной гвардии, сотрудники Госпогранслужбы, Нацполиции, ВСП ВСУ, СБУ и ГФС.

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"Во время отработки была задействована новая бронетехника, служебные собаки и беспилотные летающие приборы", - добавили в МВД.

















