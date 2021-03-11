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Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым продолжается операция группировки войск, которая подчинена Командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

Для успешного выполнения задач подразделения, которые удерживают позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений.

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- Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры, - отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, тренировки проходят в условиях приближенных к боевым как днем, так и ночью.

- Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению, - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 01
Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 02
Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 03

Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев 04
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Топ комментарии
+3
Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
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11.03.2021 08:35
+2
цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
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11.03.2021 08:54
+2
армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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11.03.2021 08:58
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Генералы Наев и Забродский там?Это Супер Воины ОС на админгранице с оккупированным Крымом тренируются искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы врага, - Наев - Цензор.НЕТ 40
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11.03.2021 08:35 Ответить
У меня по соседству живет родной брат крымского диверсанта. Каждый месяц с оккупированного полуострова на материк шляется. По каким документам и что он тут забыл непонятно
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11.03.2021 08:47 Ответить
По українських ...
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11.03.2021 18:50 Ответить
Простым крымчанам не разрешено иметь украинские паспорта.
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11.03.2021 18:55 Ответить
цікаво коли це на короні з Кримом такий сосновий ліс виріс)))
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11.03.2021 08:54 Ответить
армия сильная, но когда на верху в командование сепары и зрадокомандувач, толку от такой армии не будет
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11.03.2021 08:58 Ответить
уже 6 лет ищут... а может быть начали бы лучше убивать кацапоидных снайперов? ГА?
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11.03.2021 09:27 Ответить
Очередные побегушки-покатушки. Ни единого выстрела! Удивлен, что дымовую завесу разрешили использовать реальную. Думал будет как обычно: "Киньте коробочку и представьте, что это дымовая завеса". Это не учения! Это очередное создание видимости работы для прикрытия генеральских задниц.
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11.03.2021 10:19 Ответить
а сколько платят за комменты на цензоре?))
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11.03.2021 11:35 Ответить
Показуха. Ну провели они учения - и что? Нужно обязательно клипы снимать? Типа, вот, посмотрите какие мы крутые? У нас крутой камуфляж, гламурные винтовки и новый броневик.
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11.03.2021 12:02 Ответить
гламурные винтовки - насмішили ...
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11.03.2021 18:51 Ответить
 
 