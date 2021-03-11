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"Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Мостовое строительство на автотрассе Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в рамках программы президента "Большая стройка" продолжается с опережением графика.

Речь идет об основном объекте мостового строительства на этой дороге - мост через канал "Днепр-Донбасс" на км 28+132, сообщается на Facebook-странице "Большой стройки", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта переправа является крайне важным звеном проекта строительства автодороги. Ее завершение позволит совместить части линейного участка новой дороги км 26+600 - км 28+600 и обеспечить беспрепятственную доставку материалов для строительства трассы до границы Днепропетровской области.

"Работы по сооружению моста продолжаются в режиме 24/7. Строительство без остановок в течение зимы позволило выполнить большинство запланированного с опережением графика на 1 месяц", - говорится в сообщении.

Сооружение моста началось в августе 2020 года. Там уже обустроено железобетонную монолитную плиту проезжей части, монолитные тротуары. Сейчас продолжаются работы по отсыпке земляного полотна на участках подходов к мосту, укрепление берегов канала.

Также читайте: Проект "Большая реставрация" уже стартовал, к культурным объектам будут вести качественные дороги и указатели, - замглавы ОП Тимошенко

Чтобы предотвратить попадание ливневых вод в канал, мост будет оборудован системой сбора воды с проезжей части и технологических тротуаров в вертикальный сепаратор, который будет обеспечивать механическую очистку воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ.

Общая длина нового моста составляет 99,8 м, ширина - 27 м. Для движения автотранспорта в двух направлениях отведено по две полосы шириной 3,75 м.

Кроме моста через канал, строители параллельно выполняют строительство двух путепроводов, которые являются неотъемлемой частью транспортных развязок на км 21+900 и км 27+970.

Уже в мае планируется завершить строительство мостовых сооружений, это позволит открыть полноценное движение для транспорта на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.

Напомним, ранее в Укравтодоре подтвердили, что достроить Дарницкий мост в Киеве, несмотря на заявления некоторых политиков, возможно за год.

Также читайте: На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

Большая стройка: Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц 01
Большая стройка: Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц 02
Большая стройка: Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц 03
Большая стройка: Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
главное воровство при порохе - мозги у 73% украл
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11.03.2021 09:13
+17
Через 10 дней Bellingcat покажет всему миру "великие достижения" миротворца и созидателя всех времен и народов.
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11.03.2021 09:16
+9
а кто-то 45 миллионов помогал бенциону воровать из привата и потом членом на ройяле играл
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11.03.2021 09:20
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Красавы,при потрохе все только разворовывали,даже клоун смог хоть что то организовать.
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11.03.2021 09:11 Ответить
главное воровство при порохе - мозги у 73% украл
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11.03.2021 09:13 Ответить
украл . съел . переварил . а потом то что получилось на выходе разложил в штаны зебилам "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7541
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11.03.2021 09:22 Ответить
да ладно бы в штаны, в голову вложил вместо мозга, причем, видеть, еще и добавил от себя, то у них та же субстанция и через рот идет
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11.03.2021 09:23 Ответить
як можно вкрасти те, чого не існує в природі?
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11.03.2021 09:39 Ответить
Через 10 дней Bellingcat покажет всему миру "великие достижения" миротворца и созидателя всех времен и народов.
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11.03.2021 09:16 Ответить
Мост уже достроят,кто то строит мосты в Украине,а кто то строил заводы в липецке.
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11.03.2021 09:18 Ответить
а кто-то 45 миллионов помогал бенциону воровать из привата и потом членом на ройяле играл
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11.03.2021 09:20 Ответить
Приват очистили при правлении потроха-гонтаревой,это знает вся страна.
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11.03.2021 09:22 Ответить
"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 6715
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11.03.2021 09:25 Ответить
Свята правда - дякуючи Гонтарєвій Приват і не тільки - очистили. До цього Приват оБчистив Коломойський і його "бізнес"-партнер Зеленський. "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 4278
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11.03.2021 09:28 Ответить
Гонтарева личный бухгалтер потроха,ничего, без его разрешения, делать она не имела права,"не заметить" перекачку сотен миллионов долларов из привата на Кипр она могла только с санкции петюньчика,кто бенин бизнеспартнёр тут очевидно.
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11.03.2021 09:34 Ответить
Ты правда глупый или это имидж?
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11.03.2021 09:40 Ответить
Это деньги. Зарпалата. И конечно большая доля врождённого идиотизма. "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 8713
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11.03.2021 09:43 Ответить
А як так сталось, що на Кіпр з привату качав Порошенко, а з Кіпру з тих же рахунків у Штати качав Коломойський. По цьому кейсу відкрито справи у 3-х штатах. Може Порох підкупив американську систему правосуддя?
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11.03.2021 10:12 Ответить
Зеля на шухере стоял? ... "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7427
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11.03.2021 11:08 Ответить
Скажите, не стесьняясь, вы кретин от рождения или это у вас на платной основе, как профзаболевание?
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11.03.2021 09:29 Ответить
Кацап чи зебіл?
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11.03.2021 10:45 Ответить
вот именно ПОМОГАЛ? как? тем, что на одной планете находился? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 9669
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11.03.2021 11:08 Ответить
Ну да, и кто то снимает кино в Рясее за её бюджетные деньги, деньги оккупантов, да и коммуналку кто то аккуратино в Крыму оккупантам платит.
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11.03.2021 09:21 Ответить
Отбирать бюджетные путинские деньги в обмен на идиотсткие кривляния - дайте этому человеку медаль.
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11.03.2021 09:24 Ответить
Так у тебя уже есть - с закруткой на спине
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11.03.2021 09:33 Ответить
Панове, хватит кормить троля с ЗЕлёной ботофермы.
Оно свои 30 сребренников отрабатывает, Бог это видит. А потом оно и такие как это оно удивляються, за, что их Господь наказал через их детей, когда те рождаються с разными рода отклонениями.
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11.03.2021 09:37 Ответить
Здорово да я вас,путинских шакалят,привёл в порядок,знайте своё место и не забывайте - путин педофил.
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11.03.2021 09:40 Ответить
Да вы реально кретин! "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3734
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11.03.2021 09:34 Ответить
клоун армию разворовал зато мост построил
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11.03.2021 09:18 Ответить
кацапы его похвалят за это
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11.03.2021 09:21 Ответить
Киев- Обухов, для примера зебилам.
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11.03.2021 09:20 Ответить
Точно! До Порошенко дороги Киев-Обухов не было. Ни новой, ни старой. А сам он в свой маеток добирался кабаньими тропами
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11.03.2021 09:39 Ответить
Для дебилов- он ездит другой дорогой. И там построили два моста по 60 метров. Где 4000 км новых дорог зе?
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11.03.2021 22:29 Ответить
"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 1329
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11.03.2021 13:53 Ответить
дожились, уже как на великой казламордии туалеты отрываем торжественно, отмечаем опережение графика и т.д.
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11.03.2021 09:12 Ответить
Недомірок комплексує через свій зріст і всі свої починання називає большімі, і росте сам над собою.
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11.03.2021 09:13 Ответить
Ис сибя
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11.03.2021 09:18 Ответить
а что по этому поводу говорит техническая документация? отож... уже пускали ракеты в воздух, настроили дорог, требующих ежеквартального ремонта (строители - герои, обпередили графики строительства)... друзья-строители, говоря об опережении графика строительства вы сами признаете технологические нарушения процесса строительства и результатом будет то, что через 1-2 года мост просто начнет разрушаться, потому что вам нужно было за этот месяц обпережения украсть как можно больше, залив глаза обывателей своей "скоростью строительства"... но выход есть - строителей стразу в тюрьму... пусть строят песочные замки, а к строительству привлечь тех, кто построит качественно и вовремя...
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11.03.2021 09:18 Ответить
Это та дорога, о строительстве которой, потужно отчитался Гройсман ещё 2 года назад? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 6628
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11.03.2021 09:19 Ответить
у того была большая дорога,
а это на новопостроенных 28 км трассы Н-31 в обход населенных пунктов Лобойковка и Петриковка.
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11.03.2021 09:23 Ответить
О! Так теперь там две трассы Днипро-Решитиловка? Большая и маленькая?
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11.03.2021 09:35 Ответить
Социсоревнование? Пятилетку за три года? Совок не истребим? У любого строительства есть график. Отсюда зависит качество строительства. Интересно, этот мост начнёт рушиться то же с опережением срока на 1 месяц или раньше?
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11.03.2021 09:19 Ответить
опережение графика строительства моста связано с нарушениями - масок не носят, открытые кожные покровы не обрабатывают антисептиком
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11.03.2021 09:19 Ответить
порах все крал и везде..за 5 лет ничего неремонтировал и нестроил
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11.03.2021 09:24 Ответить
интересно . рядом с мостом женский туалет построили или это будет следующим проектом " большой стройки" ? "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3420
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11.03.2021 09:25 Ответить
всё правильно делают
эта трасса по левому берегу напрашивалась уже давно...с мостом в кременчуге, что разгрузит транзит через днепр...
транзит через киев разгрузит мост не в черте города, а ниже по течению напротив белой церкви и дороге белая церковь-кременец
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11.03.2021 09:28 Ответить
Да, 3,14#дят так, шо аж гай шумит. Ехал давеча по прошлогодней трассе, уже яма на яме
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11.03.2021 09:36 Ответить
Хочется узнать когда начнутся работы по продолжению объездной от Кайдакского моста до криворожского шоссе в г. Днепр. С учетом интенсивности движения большегрузных автосоставов городские дороги очень быстро разрушаются, потому что не были расчитаны на такой вес. Трасса м-30 так же проходит по указанному участку.
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11.03.2021 09:42 Ответить
если это от днепра на умань-винницу и дальше на запад, то писали, что всё будет...
посмотрим, увидим, успеют ли
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11.03.2021 09:49 Ответить
""Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц." - этот мост тоже с опережением в один месяц обвалится?
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11.03.2021 09:49 Ответить
Кто б и что не говорил, а дороги и мосты строятса.....Я больше всего боялся когда Зеленского избрали Президентом что этого не будет...На все остальное мне если честно наплевать....
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11.03.2021 09:56 Ответить
на все ? элекро тяжмаш - 5т работающих 2/3 времени нах домой , завод малышева нах домой , экотон - переносит производство в польшу , станкострой закрылся , турбоатом 50% домой нах .....а чего то 2 года назад у всех этих предприятий все ок было
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11.03.2021 10:30 Ответить
Давненько я таких наивных не видел.Собственно как раз с тех клоунских выборов.Тогда было море таких свято верующих в клоуна,а сейчас кстати что то тихо стало,где то они делись,и все мои знакомые голосовавшие за клоуна вдруг стали открещиваться от него
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11.03.2021 13:30 Ответить
Нужно отдать должное, что таки строят. При Петях и Гросях только языками ворочали как и до них. Катаюсь по Украине постоянно и все вижу своими глазами.
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11.03.2021 09:58 Ответить
Як ви порохоботи не казіться, а літерний йде по розкладу і палива хватить на другий заїзд!!!
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11.03.2021 10:00 Ответить
Зато Дарницкий мост строится 17 лет, подольский 20 лет....
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11.03.2021 10:03 Ответить
Це велике досягнення великого будівництва - мост через через величезний канал (який можно спінінгом перекинути при необережному забросі).
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11.03.2021 10:04 Ответить
С учетом того что до этого 30 лет ничего не строилось это таки достижение.
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11.03.2021 10:05 Ответить
Точно! Зробили зелену ботоферму шоб тобі було де на мівіну заробляти.
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11.03.2021 10:16 Ответить
Нам бы аэропорт в Днепре и надобности в мосте особо не будет .
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11.03.2021 10:22 Ответить
Ага. У моего товарища бабушка в том районе живет. Он там пару раз в месяц ездит. Говорит работают 3 калеки и то не каждый день. А фоточки - да, знатные! В Китае такие мосты за месяц делают. Посмотрите на ю-тубе сколько там техники и рабочих.
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11.03.2021 10:24 Ответить
В итоге, например в сравнении с Китаем, построят в три раза дороже и в 5 раз дольше !
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11.03.2021 10:24 Ответить
Когда-то один пожилой человек сказал молодому руководителю: "Чем больше ты будешь делать добра для этих людей, тем больше они будут тебя не любить! А вот тех бездельников и злодеев, которые были до тебя начнут боготворить! Во всем что до тебя разворовано, обещано, но НЕ сделано, будет предъявлено тебе как виновному!"
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11.03.2021 10:27 Ответить
В сравнении с мостами в Китае отставание лет на сто...
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11.03.2021 10:35 Ответить
на 100500
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11.03.2021 12:01 Ответить
Это не мост!
Это - МОСТИЩЕ!
Оркестр, туш!

"Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 3261
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11.03.2021 10:48 Ответить
Технологии на уровне - "аля совок-1974 год"...... "Велике будівництво": Основний міст на трасі в Дніпро будують із випередженням на 1 місяць - Цензор.НЕТ 7780
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11.03.2021 11:30 Ответить
===Сооружение моста началось в августе 2020 года.===
Фу-х, а то уже думал, что Порошенко скажет, что 99% сделали при нем, а он просто не втиг. Главный невстигунИсточник: https://censor.net/ru/p32525
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11.03.2021 12:52 Ответить
Задрали они уже этим пиаром.А может стоит показать дырявую и горбатую трассу между Орликом и Шевченками (полтавская обл.),которую в прошлом году с "нуля" типа построили за 12 млрд (!!!!) грн. и которая рассыпалась этой весной?Это и есть уровень зеленых уродов,а не те басни про новую дорогу,которые уже 3 года втирают.В нормальной стране построили бы уже с десяток таких трас без всяких клоунских фоток через день.
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11.03.2021 13:25 Ответить
 
 