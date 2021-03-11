РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12451 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
4 618 18
Госпогранслужба (5422) контрабанда (2375) птицы (52) россия (91348) Сумская область (1871)

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Вчера пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу с РФ в Украину с двумя десятками голубей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"По данным ведомства, информацию о нахождении неизвестного вблизи государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середина-Будском районе пограничники получили от местного жителя.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, немедленно отправился в указанное место и задержал правонарушителя. Им оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья. Мужчина нес две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных голубей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при осмотре пернатых, пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка "RUS SRSG 2020", котора свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубеводов".

"Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел.

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 01

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокирующая история, весь МИД гудит и обсуждает. Пойманных на контрабанде сотрудников посольства Украины в Польше уже уволили, - Кулеба

Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше", - сообщили в ведомстве.

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 02

Мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Из-за незаконного пересечения государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас правоохранители решают вопрос кому передать спасенных "крылатых спортсменов".

Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел 03
Фото: Госпогранслужба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
показать весь комментарий
11.03.2021 10:02
+3
Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
показать весь комментарий
11.03.2021 10:36
+2
Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
показать весь комментарий
11.03.2021 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот, а вы говорите погранцы не работают. Какой там, нах, контрабас сигарет, топлива, леса и пр/ на десятки миллионов $ .... Голуби! Вот это тема! Медали всем!
показать весь комментарий
11.03.2021 10:02 Ответить
Да тема..может это почтовые..врагу сведения переносить будут
показать весь комментарий
11.03.2021 10:36 Ответить
А может даже и боевые! Подкачать голубей и навесить ВОГ какой-нибудь легкий Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 6809
показать весь комментарий
11.03.2021 10:54 Ответить
Голубей выгуливать надо.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:07 Ответить
Можливо голуби поштові. Можна їх запустити на військовими об'єктами як в фільмі "Человек без паспорта".
показать весь комментарий
11.03.2021 10:28 Ответить
Заблуділся..... козломордий йшов додому в рюсській мір, тут бендеровці кляті. От тільки часи нажаль зараз дуже ліберельні. так допити проводити це просто сміх. Коли йому задають питання, а він робить з прикордонників дурнів. Не так допити проводити потрібно. Ой не так. А голуби дійсно можуть бути використані в деверсійній діяльності.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:33 Ответить
От тільки цікаво..де розтяжки..міни ловушки...сігнальні міни..щоб всрався коли наступив
показать весь комментарий
11.03.2021 10:37 Ответить
Чебурнет в действии. Месседжер по-кацапски.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:35 Ответить
разносчиков заразы хотел в Украину притянуть. кстати запрет на их кормление штраф.
показать весь комментарий
11.03.2021 10:35 Ответить
Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 8942
показать весь комментарий
11.03.2021 10:42 Ответить
Какой какой войны?
показать весь комментарий
11.03.2021 12:28 Ответить
Українські прикордонники затримали контрабандиста, який ніс із РФ два ящики зі спортивними голубами. Каже, що птахів знайшов - Цензор.НЕТ 8549
показать весь комментарий
11.03.2021 10:43 Ответить
Да не, это Медведчуку голубей нес, он теперь под "жесткими" санкциями... только так теперь с кумом общаться... да и не взломают почту...
показать весь комментарий
11.03.2021 10:50 Ответить
Оце так перемога!
показать весь комментарий
11.03.2021 10:57 Ответить
якщо через кордон, то можливо наркоту чи ювелірку мали голуби перевезти.
не вірю що то власник хотів потренувати своїх голубів.
показать весь комментарий
11.03.2021 11:01 Ответить
Голуби были в спортивной форме?
показать весь комментарий
11.03.2021 11:21 Ответить
это почтари, они не перевоспитуются - только в суп
показать весь комментарий
11.03.2021 11:32 Ответить
 
 