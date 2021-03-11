РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12374 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия Взяточники
3 181 7
взятка (5946) Волынь (924) ОГА (2376) перевозки (511) Нацполиция (15750)

Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция. ФОТО

Противоправную деятельность чиновницы Волынской ОГА выявили оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным следствия, руководитель одного из управлений требовала неправомерную выгоду от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За 1500 долларов США она гарантировала предпринимателю победу в конкурсе на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном автобусном маршруте общего пользования.

"Вчера, 10 марта, в Луцке полицейские задержали правонарушительницу после того, как она получила деньги. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении руководительнице управления облгосадминистрации о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают правоохранители.

Читайте также: СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук. ФОТО

Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция 01
Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция 02
Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция 03

Отмечается также, что за вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования будет проверяться причастность других лиц к организации и функционированию данной коррупционной схемы.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
плядь піде на повишеніє
показать весь комментарий
11.03.2021 10:04 Ответить
Вкаміньоломні на 20 років тварюк у владі які беруть хабарі і т.п. В каміньоломні пожиттево тварюк які беруть хабарі в органах судівськиї і правозахисних...Згноїти гадів і цим спасти країну
показать весь комментарий
11.03.2021 10:06 Ответить
Что характерно, "принимают" в основном взяточников от 1500$ и ниже. Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1010
показать весь комментарий
11.03.2021 10:22 Ответить
...10 марта прошло заседание Кабмина Украины, в перечне решений которого значится согласование Владимира Ш... на должности первого заместителя главы Запорожской облгосадминистрации. Известно, что Ш... - бывший работник областной прокуратуры, где руководил отделом, отвечающим за процессуальное руководство досудебными расследованиями. До этого Ш... работал заместителем руководителя Токмакской районной прокуратуры. Супруга Ш... работает в Запорожской местной прокуратуре. В собственности семьи Ш... находиться пять квартир в Запорожье, а также земельный участок в пригороде. /akzent.zp.ua/
показать весь комментарий
11.03.2021 10:37 Ответить
вот же упыри- соски...(((= у ней зряплата выше, чем эта подачка...(((
показать весь комментарий
11.03.2021 11:20 Ответить
Это было только начало,после выйгрыша конкурса все равно нужно было бы регулярно платить за крышевание плюс конечно же авакяновцам.
показать весь комментарий
11.03.2021 12:21 Ответить
Усі пишуть, пишуть, а иі ніяк не навчаться - відповідальність не несеться за хабар від 100 тис уо
показать весь комментарий
11.03.2021 20:11 Ответить
 
 