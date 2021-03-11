Задержана руководитель управления Волынской ОГА, требовавшая от предпринимателя $1,5 тыс. за победу в конкурсе на перевозку пассажиров, - Нацполиция. ФОТО

Противоправную деятельность чиновницы Волынской ОГА выявили оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным следствия, руководитель одного из управлений требовала неправомерную выгоду от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За 1500 долларов США она гарантировала предпринимателю победу в конкурсе на перевозку пассажиров на пригородном внутриобластном автобусном маршруте общего пользования.

"Вчера, 10 марта, в Луцке полицейские задержали правонарушительницу после того, как она получила деньги. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении руководительнице управления облгосадминистрации о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают правоохранители.

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Отмечается также, что за вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Во время досудебного расследования будет проверяться причастность других лиц к организации и функционированию данной коррупционной схемы.