В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники полиции Киева провели спецоперацию по задержанию группы наркодельцов. В преступную группировку входили девять мужчин, среди которых организатор, поставщики и распространители наркотиков. В результате 13-ти санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Сотрудники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Киевской прокуратуры № 10 и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 задержали группу лиц за сбыт особо опасных наркотиков и психотропных веществ.

По словам начальника отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александра Дыбова, сотрудники уголовного розыска полиции Киева провели спецоперацию и задержали 9 мужчин, среди которых организатор, поставщики и распространители наркотиков.

"После реализации оперативных закупок мы провели тринадцать санкционированных обысков и в ходе следственных действий по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тыс. гривен. Кроме этого, изъяли также электронные весы, упаковки для фасовки, принадлежности для курения и для измельчения конопли, мобильные телефоны и банковские карточки. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз", - уточнил он.

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Правоохранители также уточнили, что среди фигурантов - шесть жителей Киева в возрасте от 30 до 36 лет, 31, 32 и 26 -летние жители АР Крым, города Кропивницкий и житель Полтавской области. Все задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.









