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В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники полиции Киева провели спецоперацию по задержанию группы наркодельцов. В преступную группировку входили девять мужчин, среди которых организатор, поставщики и распространители наркотиков. В результате 13-ти санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Сотрудники Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Киевской прокуратуры № 10 и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 задержали группу лиц за сбыт особо опасных наркотиков и психотропных веществ.

По словам начальника отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александра Дыбова, сотрудники уголовного розыска полиции Киева провели спецоперацию и задержали 9 мужчин, среди которых организатор, поставщики и распространители наркотиков.

"После реализации оперативных закупок мы провели тринадцать санкционированных обысков и в ходе следственных действий по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тыс. гривен. Кроме этого, изъяли также электронные весы, упаковки для фасовки, принадлежности для курения и для измельчения конопли, мобильные телефоны и банковские карточки. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз", - уточнил он.

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Правоохранители также уточнили, что среди фигурантов - шесть жителей Киева в возрасте от 30 до 36 лет, 31, 32 и 26 -летние жители АР Крым, города Кропивницкий и житель Полтавской области. Все задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция 01
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция 02
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция 03
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция 04
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2012
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11.03.2021 11:06
+2
То все шелуха,когда Мертвечука арестуете?
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11.03.2021 11:27
+2
У одних горе - накрыли с товаром, а у других будет праздник - в ОПу подвезли дурь!
Теперь понятно почему министра полиции не меняют........
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11.03.2021 11:43
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В результате спецоперации задержана группа наркодельцов в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2012
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11.03.2021 11:06 Ответить
У результаті спецоперації затримано групу наркоділків у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7464
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11.03.2021 12:22 Ответить
То все шелуха,когда Мертвечука арестуете?
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11.03.2021 11:27 Ответить
тсс!
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11.03.2021 13:06 Ответить
У одних горе - накрыли с товаром, а у других будет праздник - в ОПу подвезли дурь!
Теперь понятно почему министра полиции не меняют........
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11.03.2021 11:43 Ответить
в ЕС щас поддельные вакцины по 500 евро в тренде ..полицаи Германии сбились с ног
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11.03.2021 11:44 Ответить
Ще б пак. Такой подрыв доверия к добрым глобализаторам.
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11.03.2021 12:19 Ответить
ювелирные весы что под запретом ? с таким успехом можно продавщицу ,которая в хозмаге топоры продает сразу на ПЖ
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11.03.2021 11:48 Ответить
А я все чаще замечаю, что по ул. Щусева торчки закладки расставляют. Видать контора прикрывает гешефт кошерный в интернете.
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11.03.2021 11:58 Ответить
...трава не наркотик...аваков-чорт...
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11.03.2021 12:51 Ответить
за принадлежности для курения и для измельчения конопли -сразу расстреливать
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11.03.2021 13:07 Ответить
Зеленський знову вислизнув?
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11.03.2021 14:28 Ответить
 
 