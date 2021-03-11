В детсаду Черновцов демонстративно унизили пятилетнюю девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарок к 8 марта. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
9 марта в социальной сети появилось фото девочки, сидящей отдельно от сверстников в одном из черновицких детсадов.
Как информирует Цензор.НЕТ, фотографию опубликовал отец девочки в Facebook и был сильно возмущен таким поступком, как родителей, так и воспитателей.
Житель Черновцов Игорь рассказал, что родители собирали деньги на подарки к 8 марта, но он не собирался "сдавать" деньги.
"В который раз не сдал деньги на "сборы" комитета, в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас как-то запрещены такие комитеты, сбор денег и т.д.", - написал отец девочки.
Подарок девочке не подарили и отстранили ее от других детей, а демонстративное фото прислали отцу.
"Это фото - обратное доказательство. Ребенка оставили без подарка, и демонстративно прислали мне фото с унижением его достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас "педагоги" оставит без работы", - сообщил отец ребенка.
Фото: Facebook отца девочки Игоря
В комментарии журналистам "Черновицкий проминь" отец девочки рассказал, что виновные уже получили наказание, но комитеты все же останутся и деньги с родителей будут "собирать".
"Всех виновных наказали, дали выговора и все такое. Но комитеты как были, так и останутся, деньги продолжат "собирать", но мою девочку больше обижать не будут", - рассказал он.
Позже стало известно, что маленькая чернивчанка Маргарита получила от Президента Украины Владимира Зеленского подарок к 8 марта. Соответствующие фото выложил в соцсети отец девочки и написал: "Никто не посмеет обидеть мою девочку".
"Когда из-за черствости взрослых пятилетней Маргарите в саду не досталось на праздник равноправия женщин подарка, это случай для оценки черновицких городских руководителей. А Маргарита получила сегодня подарок от Президента Украины и рассказала по секрету о своих мечтах. Пусть они сбудутся, а о равенстве прав мы будем заботиться не только в праздничный день", - написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
Пожалуйста, подождите...
Не папа, не воспитатели, не родители других детей, не политики упоротые...
Виноват Праздник!
матеріальне - вище духовного ...
а бажання "комітетів" лизнути вчителів, керівників - це взагалі треш, звідки це раболєпіє???
а "праздник" 8 марта (отрыжка совка) отменить
А мали бути звільнені всі обласні чинуші від освіти, та директор з усім персоналом.
Але на цьому не похайпуєш, то непопулярні дії. Особливо чіпаючи основний електоральний фонд.
Судячи з фото, батько дівчинки не виглядає таким аж надто бідним, що у нього не знайшлось грошей здати - не вихователю чи завідуючій, не на штори чи телевізор, а своїй дитині, на подарунок. Не думаю, що там вимагали здати по 1000 грн, максимум 100-200. Насправді тут все непросто. Звісно, що неправі педагоги, але що вони мали робити - за свої гроші купити дівчинці подарунок? У них для цього не дуже великі зарплати, а жадібні, вперті та безвідповідальні батьки завжди були і будуть. Питання також до батьківського комітету - такі речі треба обов"язково обговорювати з усіма батьками. Також неправий і батько. Він міг би трохи подумати своїми інфантильними мізками та передбачити ситуацію, що всі дівчатка в групі отримають подарунки на свято, а його донька - ні. Щоб не травмувати дитину (а це перш за все його обов"язок) він міг би просто не вести дитину того дня в садочок. До речі, коли моя донька ходила в садочок, я була проти подарунків вихователям та завідуючій, але на подарунки власній дитині здавала гроші завжди.
Сначала стоит вдуматься в суть и содержание этого 8мартовского праздника и какое отношение девочки из детского сада имеют отношение а борьбе женщин за равноправие. Всех мальчиков поздравляют с 23м феврале и готовят из них заранее новое пушечное мясо, а поздравляют всех подряд, даже тех кто никогда не служил и к военным не имеет никакого отношения. С девчатами та же беда, не может бороться за равноправие кобыла в казино в серьгах с брюшками, не может бороться за равноправие девочка в детском саду, получать выборное право, гендерные квоты и так далее.
Ошибка в головах тех у кого в одной голове смешались Сталин с Николаем 2, свобода слова и желание ужесточить цензуру, желание делать вид что работаешь но при этом получать большую ЗП.
Население массово необразованно и глубоко невежественно. И живёт по правилу "папа, такса, что там у тебя висит? писюн? хорошо от, будем поздравлять тебя как военного, готовься, а у тебя там что? агаа, бантик, будешь назначена на роль жертвы, будем поздравлять тебя как девочку, готовься"
В этих совковый праздникам уже заложено гендерное неравноправие.
То есть, девочка ещё ничего не знает о борьбе женщин за равноправие, но урок гендерной несправедливости уже получила.
Незважаючи на завивання борциц за рівність і гєндєр.
Вот, чтоб не просто ради красного словца сказануть, а вот конкретно в этой ситуации?
Эти серпентарии (родительские коммитеты) давно пора запретить под страхом уголовной ответственности. Их всегда возглавляют шизоидные мамаши.
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2. Інші батьки не будуть боятись, а послідують прикладу і т.д.
Не будут бояться чего? У лично у вас, похоже, какая-то персональная фобия "комитетов", и вы проецируете это на всех остальных родителей.
Ваше мнение, что родительские комитеты - это вселенское зло, которое нужно незамедлительно искоренить.
У меня - абсолютно противоположное. Если бы не родительские комитеты в школе и садике, куда ходят мои дети - то уровень комфорта в их классе и группе был бы гораздо ниже.
Родительский комитет в школе организовал быт в классе - поставили тот же кулер с нормальной водой, стаканчики одноразовые, бумажные полотенца.
Частые экскурсии, да вот даже эти пресловутые подарки.
Если бы все были, как вы и этот папаша - ждали манны небесной от государства за свои 3 копейки налогов, то всего этого дети не дождались бы.
На украинские школы финансирование выделяется достаточное, сейчас не 90-е, но из-за таких совков как вы, эти деньги не доходит куда надо, потому что одним проще поборы устроить, а другим молча со скрытым недовольством сдать, вместо того, чтобы добиться положенного порядка раз и навсегда.
И это мнение большинства родителей, просто, видимо ваша жена там крутится:
"Когда-то выдвинули, с тех пор никак не могут задвинуть обратно."
Одноразовые стаканчики, лол)))
Дядя, вот мне нравятся такие вот чуваки, как ты, которые из США будут рассказывать, про то, как должно быть в Украине. Я рад pf dfie Fvthbre, что в вашей украинской школе в США везде стоят питьевые стаканчики. Информирую тебя, что в украинских школах в Украине такого нет.
>"На экскурсии дети возили и возят карманные деньги"
Прикинь, в Украине дети тоже возят на эксурсии карманные деньги, чтоб покупать там по ходу всякий джанк-фуд и сувениры. Только вот одна заковыка - без того, чтоб родительский комитет не организовал саму экскурсию как таковую в принципе, стандартный класс в стандартной украинской школе в Украине никуда не ездит. С карманными деньгами или без них.
>"а подарки должны дарить те, кто их покупает."
Вот не могу не согласиться - поэтому мои дети начиная лет с 5 знают, что деда Мороза нет - и что подарки на новый год дарят мама с папой.
>"На украинские школы финансирование выделяется достаточное"
Действительно? Можете поделиться цифрами, какое финансирование украинских школ в Украине. Может вам в Америке больше известно, чем мне тут.
>"И это мнение большинства родителей, просто, видимо ваша жена там крутится"
Вот интересно, как ты, Андрюша Волос из далекой Америки, знаешь какой же мнение большинства родителей в Украине?
И нет, ни моя жена, ни я сам, ни каким родительским комитетам отношения не имею.
Единственное, что покупали родители каждый год - это учебники по английскому языку из Великобритании, потому что предусмотренные программой хуже.
Однако...
Никто, правда, не знает, откуда берется там вода - есть ли какая фильтрация, или это просто вода из крана.
Они для этого и создавались - защищать интересы детей и родителей, но по факту стали защитниками школ.
Нічого збирати на подарунки. Розвели сов'єччину.
То що я пропагандую ? Припинити свавілля і побори в честь сумнівного свята ?
ПС. А в честь "несумнівних" свят побори, виходить, хай залишаються? Ти себе чуєш взагалі?
Если он не празднует 8 марта, тогда вообще зачем поднимать этот вой. Нет праздника - нет подарка.
P.S. Я не люблю совковые праздники. Не люблю поборы в школах/садах. Но если я на что-то не сдаю деньги, я готова к тому что-то моему ребенку ничего и не подарят.
вторая торона - педкурятник, которьій не смог организовать все без того, чтоб возник вопрос, а есть ли у них педдипломьі вообще. и тут речь не идет о собирании по гривне подарка с других на небедного ребенка, а организация мероприятия без подарков.
Деньги собрали , купили детям фигню , остальное положили в карман .
и так в каждой группе . И заведующей перепало немного
При этом в смете садика затраты тоже не забыли списать
Эти деньги со своих зарплат должны отдавать сотрудники, например детских садов?
ЗДЕСЬ ДОЛЖНА РАЗБИРАТЬСЯ ПОЛИЦИЯ - это и есть коррупция
А вообще это практика совка - дурить родителей, пользуясь положением
На выпускные экзамены их уведомили, что нужно СОБРАТЬ С КАЖДОГО независимо от того сам будешь учить или решать вопрос за деньги. Был скандал, огромный скандал.
Лично разговаривая с директором я заострил внимание на том факте, что мою девочку интересуют знания, не оценки а знания, можете ей запороть выпускные экзамены, она глупее не станет. Зато вы ей дали отличный, бесплатный урок на всю жизнь что такое коррупция и взяточничество.
А дочке объяснил, что это они не с тобой разговаривают, это они общаются со мной, что бы через твои слезы выбить из меня деньги. Мы семья не бедная, но я никогда не дам денег на "решение вопроса", потому что это моя принципиальная позиция.
ПОБОРЫ ДЕНЕГ ЭТО ЗЛО. Можно себе вообразить хирурга который во время операции произнесет "а мы это не проходили, я тогда денег дал за экзамен".
Малая в детсаду получила хороший урок жизни с четким ояснением что такое хорошо и что такое плохо.
ПС. 1986 - 1990. При СОВКУ!
Во первых такое происходило и происходит очень часто - это совковое наследие, которое культивировало зоновские обычаи и лагерные понятия!
По моему конечно, это было сделано намеренно, что бы уколоть отца за строптивость. Это гадко, унижать ребенка, нужно было дать детсадовские игрушки или тортик, как то отвлечь.
Но, папаня! хотел что бы на подарок его дочери скинулись другие родители?!
Этот принципиальный папаня думал о своей дочери?
ожидания ребенка - нет...(подарка вместе с подружками не получила)
подарок от преЗЕдента вручили...- это польстило папашке, но не девочке... она запомнит только то, что сидела в стороне на общем празднике, косые взгляды горе-воспитателей... и потом - насильно, по приказу... ее любить уже не будут, ни дети ни эти как бы педагоги...(думаю все равно это она ощутит)
я не зная как бы поступил я !!! мои в садик ходили ее при сссре )))
Ну, если наш зеленый преЗедент не станет дарить по кукле каждой девочке в стране каждый год - так же, как он сделал для этой одной девочки в этом году.
Еще и от ОП прискакали дарить, а остальным детям подарки от ОП?
Дурдом однако! короче, целый цирк устроили!
А положен ли был быть в садике подарок за счет государства? если нет, то что это за самоуправство дарить подарки от имени садика и государства за счет родителей?
Комсомольсую и обычную характеристики подделывали в военкомате