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Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пятимесячный мальчик умер в доме без электроснабжения и отопления. По данному факту возбуждено уголовное производство. Другого ребенка двух лет изъяли из семьи и поместили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат отдел коммуникации полиции Запорожской области.

10 марта около 5 часов утра в отделение полиции № 1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская.

"Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из г. Энергодар. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии", - комментирует начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

Женщина объяснила, что вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. При этом признается, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно сами без всякого присмотра. Потом она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области 01

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. В настоящее время ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события.

Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области 02

Запорожские полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех известных фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми в территориальные отделения полиции или по спецлинии 102.

Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области 03
Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+13
Просто жах!!! Проте пляшка з вином на плиті стоїть для сугрєву мамаші. І навіщо те опалення.(((
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11.03.2021 13:35
+10
Самое печальное что именно такое быдло и размножаеца на ура, передавая дальше свою лишнюю хромосому..
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11.03.2021 13:39
+5
Как можно комментировать этот лютый п..ц
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11.03.2021 13:29
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Как можно комментировать этот лютый п..ц
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11.03.2021 13:29 Ответить
Куда смотрели соц службьі?
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11.03.2021 13:41 Ответить
соц служби обично в карман смотрят
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11.03.2021 13:53 Ответить
Просто жах!!! Проте пляшка з вином на плиті стоїть для сугрєву мамаші. І навіщо те опалення.(((
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11.03.2021 13:35 Ответить
Я также живу...
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11.03.2021 13:37 Ответить
для начала, сходи к местным журналистам(разным) в церковь(разные)
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11.03.2021 16:02 Ответить
бухала за "детские"...на ребенка ведь что-то платят?
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11.03.2021 13:38 Ответить
Самое печальное что именно такое быдло и размножаеца на ура, передавая дальше свою лишнюю хромосому..
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11.03.2021 13:39 Ответить
Дето щас улыбается один фирташ
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11.03.2021 13:47 Ответить
И где соц работники?
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11.03.2021 13:53 Ответить
Жах.
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11.03.2021 13:56 Ответить
21й век ! Скоро на Марс летим!
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11.03.2021 14:10 Ответить
Отключить детям свет конечно мощное экономическое решение...
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11.03.2021 14:36 Ответить
А місцева фельдшерка, як завжди, відвідувала новонародженого тільки на папері?
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11.03.2021 15:50 Ответить
Всем оно так надо, только когда уже поздно. Лицемеры.
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11.03.2021 17:05 Ответить
Земляки! Доки ми будемо казати, що це не наш клопіт, таке й навіть ще гірше траплятиметься! Ви знаєте, як близько від вас живе отака ж сама жіночка, в якої немає ніякої надії, що топить горе в пляшці? Думайте пазітівно, і все лихе вас омине! У вас все гаразд (добре - не все, хотілося б ще краще), але ви заплющили очі на чужі злидні, і тільки галасуєте "соцслужба!". Нас дуже добре розділили, залишилося тільки володарювати. Єднайтеся, допомагайте один одному, і про таке лихо почуєте лише з за кордону.
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11.03.2021 22:01 Ответить
 
 