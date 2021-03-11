Пятимесячный малыш умер в доме без света и отопления, - полиция Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятимесячный мальчик умер в доме без электроснабжения и отопления. По данному факту возбуждено уголовное производство. Другого ребенка двух лет изъяли из семьи и поместили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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10 марта около 5 часов утра в отделение полиции № 1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская.

"Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из г. Энергодар. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии", - комментирует начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

Женщина объяснила, что вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. При этом признается, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно сами без всякого присмотра. Потом она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. В настоящее время ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события.

Запорожские полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех известных фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми в территориальные отделения полиции или по спецлинии 102.





Фото: сайт полиции