РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12514 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
5 841 19
наркотики (2105) СБУ (18714) борьба с наркотиками (124)

СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины в столице заблокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропных и прекурсоров. По оперативным данным, ежемесячная "прибыль" злоумышленников составляла почти 70 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе проведения 46-ти обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и в трех нарколабораториях, правоохранители изъяли:

- более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;
- 5 тонн сырья для изготовления психотропных веществ;
- оборудование для изготовления "товара";
- 300 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 20 тыс. гривен, полученных преступным путем.

Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1,5 млн долларов по ценам "черного рынка".

СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято товара на 1,5 млн долларов США 01

"По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интернет-магазин по сбыту наркотиков ликвидирован в Киеве: стоимость изъятого около 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки.

СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято товара на 1,5 млн долларов США 02

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано семь фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена"", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления местонахождения и задержанию других злоумышленников.

СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято товара на 1,5 млн долларов США 03

Сейчас задержанным сообщено о подозрении: по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),
ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г. Киеве за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято товара на 1,5 млн долларов США 04
СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято товара на 1,5 млн долларов США 05
Фото: сайт СБУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Вот это сила, сЭбЭу баклановское ловит наркоманов, а мУвЭдЭ авакинское ловит шпигунов, перераспределение понИМАшь полномочий! Это ж не три спецоперации просрать за один год в сфере безопасности страны, которые готовились совместно с иностранными партнерами, это ТОВАРА АЖ на 1,5 ляма пиндосских грн., вот будет что бубочке нюхнуть и всей слугоуродовской коМАНДЕ!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:00
+1
- эт вы поторопились ))))
СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США - Цензор.НЕТ 1591

(преЗЕ хоть догадывается о масштабах трагедии...личной))))
показать весь комментарий
11.03.2021 13:50
+1
вкусности какие))взял ложкой и за обе щоки)
показать весь комментарий
11.03.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- эт вы поторопились ))))
СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США - Цензор.НЕТ 1591

(преЗЕ хоть догадывается о масштабах трагедии...личной))))
показать весь комментарий
11.03.2021 13:50 Ответить
для наркобізнесу півтора ляма зелені - це мізер
годі розповідати про "потужні" успіхи бакановців
показать весь комментарий
11.03.2021 13:51 Ответить
откупятся
показать весь комментарий
11.03.2021 13:54 Ответить
Вот это сила, сЭбЭу баклановское ловит наркоманов, а мУвЭдЭ авакинское ловит шпигунов, перераспределение понИМАшь полномочий! Это ж не три спецоперации просрать за один год в сфере безопасности страны, которые готовились совместно с иностранными партнерами, это ТОВАРА АЖ на 1,5 ляма пиндосских грн., вот будет что бубочке нюхнуть и всей слугоуродовской коМАНДЕ!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:00 Ответить
А потужне наркоугруповання - це підрозділ БНОН?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:54 Ответить
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 8196
показать весь комментарий
12.03.2021 12:22 Ответить
Шукайте тих, хто продав їм хімічне скло, роторний випарювач, реактиви. Хімікам їхнім максимальні терміни щоб іншим не кортіло. А мінтовський департамент по боротьбі з наркотиками після ківиного керівництва настільки продажний, як і дозвільна система, що доводиться сбушників замість них на операцію брати?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:56 Ответить
Нужно как в Азии расстрел или пожизненное за продажу наркоты. Наркота убивает генофонд Украины.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:56 Ответить
Ойц. У меня тоже так было. Поставляли мы на Оболонь эхинацею пурпурную для "Живчика" сушёную. Приехала фура, под выгрузку на Оболонь не успела и пришлось ее на складе нашем выбросить. Утром в субботу сработка сигнализации приехал наряд службы охраны. Открыли всё проверили и уехали а через час приехали все. Все это менты, руководство Подольской ментовки, ОБНОН, УБЕП и какой то хер с камерой. Движуха, лица счастливые, одухотворённые, дают интервью - обнаружили 117 кубических метров..... высококачественной маковой соломки.... Всё опечатали нас увезли в райотдел, мурыжили до полуночи. О том что это эхинацея перпурная - никто даже слышать не хотел. Отобрали образцы.... через 5 дней, приехали сняли пломбы и испарились в воздухе и даже не извинились паскуды. За эти 5 дней по ТРК "Киев" вышел целый сюжет (хер с камерой) и в каких то газетах помойках также были репортажи с места событий. Обмундирование было у ментов подешевле но пафос был не меньший. Это было всё 23 года назад..... Уверен об этом происшествии мы больше ничего не услышим, так как выяснится через три дня что там к примеру фасуют удобрения. СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 4248
показать весь комментарий
11.03.2021 16:03 Ответить
я похожую историю слышал про агар-агар. тоже всё обошлось.
показать весь комментарий
12.03.2021 02:56 Ответить
вкусности какие))взял ложкой и за обе щоки)
показать весь комментарий
11.03.2021 16:03 Ответить
СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 5298 70 млн грн.--на кол СБУ заблокувала в Києві потужне наркоугруповання: вилучено "товару" на 1,5 млн доларів США - Цензор.НЕТ 440
показать весь комментарий
11.03.2021 16:04 Ответить
 
 