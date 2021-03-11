СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в столице заблокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропных и прекурсоров. По оперативным данным, ежемесячная "прибыль" злоумышленников составляла почти 70 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе проведения 46-ти обысков по местам проживания участников группы, в их транспортных средствах и в трех нарколабораториях, правоохранители изъяли:

- более 100 кг подготовленного к продаже амфетамина, MDMA PVP и метадона;

- 5 тонн сырья для изготовления психотропных веществ;

- оборудование для изготовления "товара";

- 300 тыс. долларов, 30 тыс. евро и 20 тыс. гривен, полученных преступным путем.

Общая сумма изъятых запрещенных веществ составляет более 1,5 млн долларов по ценам "черного рынка".

"По предварительной версии досудебного расследования, в состав группы входило 14 жителей столичного региона. Нарколаборатории они обустроили в трех собственных домовладениях на территории Киевской области. По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники производили более 150 кг психотропных.

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Для продажи готового товара дельцы создали три интернет-магазина. Авторизацию виртуальных услуг клиенты получали по предварительной договоренности через колл-центр участников группировки.

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано семь фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена"", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали 9 организаторов и активных участников группы в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления местонахождения и задержанию других злоумышленников.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении: по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия будет рассмотрен вопрос о квалификации действий организаторов группировки по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г. Киеве за процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.





Фото: сайт СБУ