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больница (1383) Запорожье (2341) ремонт (1152) Большая стройка (720)

"Большая стройка" обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Приемные отделения в опорных больницах Запорожья реконструируют в рамках президентской программы "Большая Стройка".

На официальной Facebook-странице "Большой стройки" обнародованы фото реконструкции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новая медицинская инфраструктура и новая техника, которой будут оборудованы приемные отделения в рамках программы Президента Владимира Зеленского, позволят ускорить процесс помощи больным. 

Так, на фото видно, что в областном центре полным ходом идет реконструкция приемного отделения больницы №9.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 01
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 02
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 03
Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 04

Также в активной фазе процесс реконструкции в областной клинической больнице.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 05

В городе Васильевка реконструируют приемное отделение центральной районной больницы.

Большая стройка обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее 06

Напомним, программа "Большая стройка" предполагает капитальные инвестиции в инфраструктуру, в том числе – социальную. Реконструкция приемных отделений также входит в президентскую программу.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Также читайте: "Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
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11.03.2021 14:17
+6
хотелось бы отчет за прошлый год
там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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11.03.2021 14:22
+3
Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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11.03.2021 14:17
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Правила форума Совет форумчан
Да и на кладбище не по грязюке ехать, тоже быстрее.
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11.03.2021 14:17 Ответить
Зима прошла, - настало лето. Спасибо Бубочке за это.
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11.03.2021 14:17 Ответить
Посвящение дегенератам: Google начнет взимать налоги с YouTube-блогеров, проживающих за пределами США с июня 2021
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11.03.2021 14:17 Ответить
наконец то.
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11.03.2021 14:18 Ответить
Переживешь, что бюджет США недополучает налоги?
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11.03.2021 14:36 Ответить
а врачей когда обновлять начнете. и привлекать к ответственности за не правильное лечение ???
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11.03.2021 14:17 Ответить
хотелось бы отчет за прошлый год
там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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11.03.2021 14:22 Ответить
Не занимайся дезинформацией, попадешь под санкции.
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11.03.2021 14:26 Ответить
хрен там !!! "Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше - Цензор.НЕТ 8535 не дождетесь!
///
Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.
Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.
https://youtu.be/r7MUy2gowZ8
"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет строительство или реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.
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11.03.2021 14:59 Ответить
Но тогда не было комиссии по дезинформации, так что, мог и дезинформировать своих избирателей и остальных, а вот теперь, только правду. Обращайся в РНБО, там тебе объяснят.
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11.03.2021 15:12 Ответить
та да... с сегодняшнего дня и дышать по другому начнут...(ибо брешут как дышут ...научились))
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11.03.2021 15:43 Ответить
Молодцы. Тут - не отнять.
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11.03.2021 14:27 Ответить
В любой нормальной стране - ремонт больниц это обыденное явление, но не у совковых дегенератов зеленского и ко, которые используют ремонт для личного пиара и обогащения
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11.03.2021 14:45 Ответить
А почему у совковых дегенератов зеленского? У нас,до сегодняшнего дня, все этим занимаются"Велике будівництво" оновлює лікарні Запоріжжя: пацієнтів можна буде рятувати швидше - Цензор.НЕТ 9913
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11.03.2021 15:36 Ответить
Чудово!!!
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11.03.2021 17:30 Ответить
Идиоты! Именно больницами, кислородом и вакцинами нужно было заниматься еще ГОД назад, а не закапывать в дороги с 50% откатами!
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11.03.2021 23:27 Ответить
 
 