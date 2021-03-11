"Большая стройка" обновляет больницы Запорожья: пациентов можно будет спасать быстрее. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Приемные отделения в опорных больницах Запорожья реконструируют в рамках президентской программы "Большая Стройка".
На официальной Facebook-странице "Большой стройки" обнародованы фото реконструкции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что новая медицинская инфраструктура и новая техника, которой будут оборудованы приемные отделения в рамках программы Президента Владимира Зеленского, позволят ускорить процесс помощи больным.
Так, на фото видно, что в областном центре полным ходом идет реконструкция приемного отделения больницы №9.
Также в активной фазе процесс реконструкции в областной клинической больнице.
В городе Васильевка реконструируют приемное отделение центральной районной больницы.
Напомним, программа "Большая стройка" предполагает капитальные инвестиции в инфраструктуру, в том числе – социальную. Реконструкция приемных отделений также входит в президентскую программу.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.
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там обещалось - 100 школ, 100 детсадов, 100 больниц, 100 бассейнов и 100 яхт )))
(хоть по яхтам-бассейнам выполнили? ))))
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Президент Владимир Зеленский обещает, что в 2020 году будет построено 4 тыс. км дорог, 100 школ, 100 детских садиков и будет проведена реконструкция 100 стадионов.
Об этом он сообщил в ходе второго "интервью" с неназванным интервьюером в автомобиле Tesla, передают Українськi Новини.
https://youtu.be/r7MUy2gowZ8
"У нас амбициозное сейчас предложение от Министерства инфраструктуры - построить около 4 тыс. км дорог в следующем году. Строительство увеличится процентов на 60. Это будет по всей стране. Люди увидят. Несколько мостов будет построено в следующем году. Дальше задача 100 школ и 100 автобусов к ним, потому что многие находятся как раз в сельской местности. Также будет строительство или реконструкция 100 стадионов. Еще более важно: будет построено 100 садиков по всей стране", - сказал он.