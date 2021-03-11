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Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские нашли тело разыскиваемой девочки - Марии Борисовой, которая 7 марта пропала в с. Счастливое Херсонской области.
Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.
Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений тело пропавшего ребенка.
Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.
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+18 Нина Лабунская
показать весь комментарий11.03.2021 15:35
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+14 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий11.03.2021 15:48
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ребенок ко всем ластился. это может говорить о непорядках в семье
мама настаивала на том что девочку украли
село на отшибе и чужие заехать и убить вряд ли могли
надо трясти мать
бідне янголя...
Сами тварини загидили!!!