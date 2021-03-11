Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские нашли тело разыскиваемой девочки - Марии Борисовой, которая 7 марта пропала в с. Счастливое Херсонской области.

Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений тело пропавшего ребенка.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.

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