РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
35 398 34
дети (6026) Нацполиция (15752) пропажа (84) розыск (804) Херсонщина (3576)

Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские нашли тело разыскиваемой девочки - Марии Борисовой, которая 7 марта пропала в с. Счастливое Херсонской области.

Четвертые сутки подряд полицейские Херсонщины продолжали поиски 7-летней жительницы с. Счастливое Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

Сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений тело пропавшего ребенка.

Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Следственно-розыскные действия продолжаются.

Читайте также: С начала года в Украине исчезли более тысячи детей, - Офис Омбудсмена

Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция 01
Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция 02
Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция 03

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
А в этом селе власть есть и кто эту "срань" избирает? Как в таком мусоре можно жить и какое же это "домовладение"? Это свалка...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:35
+15
Охренеть, какая разруха...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:25
+14
дива не сталось...
бідне янголя...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охренеть, какая разруха...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:25 Ответить
Зато полиция на реношке
показать весь комментарий
11.03.2021 15:28 Ответить
и что, в деревнях под Минском зимой в одном из пяти домов вечером горит свет. Остальные дома заброшены или используются городскими как дачи.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:30 Ответить
но тут явно маргинальный кодлятник, и неудивительно что в этой клоаке появляются появляются извращенцы, из за которых к сожалению скорее всего пострадал ребенок
показать весь комментарий
11.03.2021 15:35 Ответить
на втором фото свалка с полуразрушенным домом. в нём наверно тоже мусор. гараж целый, свежевыкрашенный. всё чистенько.

Правоохоронці знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку четверту добу розшукували на Херсонщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
11.03.2021 15:50 Ответить
ну все равно общая атмосфера мрачноватая
показать весь комментарий
11.03.2021 15:53 Ответить
Ага. Явно не Діснейленд.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:55 Ответить
зачем нам Минск. Сумская область Глуховский район. в некоторых селах по одному дому осталось жилому.
показать весь комментарий
11.03.2021 18:10 Ответить
беднее, грязнее, и с таким же маргинальным населением и девочками-подростками-проститутками, на первом месте всё-таки Черниговская область, на втором - Херсонская
показать весь комментарий
11.03.2021 22:08 Ответить
Кинуте хазяйство. Нежиле.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:43 Ответить
не факт, тогда так бы и написали в заброшенных помещениях
показать весь комментарий
11.03.2021 15:45 Ответить
не факт, что так бы написали
показать весь комментарий
11.03.2021 17:56 Ответить
7летняя это вроде как не девушка, скорее девочка/ребёнок.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:25 Ответить
Очепятка.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:26 Ответить
Уже поправили.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:36 Ответить
там мама очень мутная
ребенок ко всем ластился. это может говорить о непорядках в семье
мама настаивала на том что девочку украли
село на отшибе и чужие заехать и убить вряд ли могли
надо трясти мать
показать весь комментарий
11.03.2021 15:30 Ответить
Там якась мутна ситуація. Вона нібито з братом 10-річним пішла гуляти, потім він повернувся сам і не міг толком пояснити, де поділася молодша сестра.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:33 Ответить
в таких случаях всегда мутная ситуация, особенно в таких декорациях, фильмы ужасов отдыхают
показать весь комментарий
11.03.2021 15:40 Ответить
А в этом селе власть есть и кто эту "срань" избирает? Как в таком мусоре можно жить и какое же это "домовладение"? Это свалка...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:35 Ответить
В свете новых законов, "срань" - старост на селе теперь никто не выбирает, их просто назначают главы ОТГ. Такая массовая сельская коррупционная кормушка- кто больше занёс главе ОТГ, того голова и назначает...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:42 Ответить
дива не сталось...
бідне янголя...
показать весь комментарий
11.03.2021 15:48 Ответить
Бібдне янголя, а могли б спасти. Хто понесе відповідальність за руйнування поліції? При отримані інформації про зникнення малої дитини в холодну пору року, начальник поліції мав організувати всіх підлеглих і громадскість села, прилеглих сіл, щоб негайно прочесати територію і спасти дитину. Чому цього не зробили? Де ті мислівці, яких купа їде стріляти качок, чому не організувалися і не пройшлися селом і прилеглими територіями? А що за допис "при повторному огляді території", виходить, що там ходили і не шукали, чи розмовляли, чи гралися в айфонах?
показать весь комментарий
11.03.2021 16:40 Ответить
У полиции, что собаки нет? с собаками там быстро нашли б
показать весь комментарий
11.03.2021 16:54 Ответить
По телику показывали пол Украины съехалось искать. Там все было и была мутная история с 10 летним братом.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:08 Ответить
По ходу тело скорее всего перепрятывали
показать весь комментарий
11.03.2021 17:29 Ответить
Видел сюжет, рассказывали что собака взяла след но он оборвался на дороге, возле остановки. Куда она якобы пошла встречать отца.
показать весь комментарий
11.03.2021 19:02 Ответить
Тварь которая это сделала будь ты проклята навсегда
показать весь комментарий
11.03.2021 17:14 Ответить
Оте звалище сміття, так ото падлюки із всього села зносять туди непотріб ,а потім хочуть щоб Зеленський приїхав і їм прибрав!
Сами тварини загидили!!!
показать весь комментарий
11.03.2021 18:34 Ответить
Зєля би, канєшна, прибрав, але йому між запоями і занюхами то в Оман треба з"їздити, то зброю у солдат забрати, то операціію з вагнерівцями провалити...
показать весь комментарий
11.03.2021 19:18 Ответить
при чем тут ЗЕ? или при Ющенко, Януковоще и потрохе там по другому было? вообще - это сами люди в ответе за это, в первую очередь местная власть!!!
показать весь комментарий
12.03.2021 09:45 Ответить
а ты кто такая? адвокат воров и убийц? в свою родословную смотри... если она у тебя есть, конечно
показать весь комментарий
14.03.2021 15:18 Ответить
только смертную казнь за такие злодеяния! и чтобы как в США... сидит в камере лет 8-10 и точно не знает, в какой день его кончат! там очень интересная система правосудия... моральный вынос мозга
показать весь комментарий
12.03.2021 09:43 Ответить
мне вот интересно, демократические США вроде такие человечные... а смертную казнь у себя не отменяют
показать весь комментарий
12.03.2021 09:45 Ответить
 
 