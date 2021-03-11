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больница (1383) заповедник (149) Черниговщина (1346) Большая стройка (720)

На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На 2021 год запланированы сразу несколько крупных проектов по обновлению социальной инфраструктуры Черниговской области, которые буду сделаны в рамках программы Президента "Большая стройка".

В частности, около 100 млн грн было выделено на создание и модернизацию приемно-диагностических отделений опорных больниц региона, говорится в отчете областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Работы пройдут на 9 объектах: Черниговской областной больнице, городской больнице Чернигова №2, Нежинской городской больнице, Прилуцкой центральной городской больнице, Бахмацкой районной больнице, Бобровицкой районной больнице, Козелецкой районной больнице, Новгород-Северской центральной районной больнице, а также Корюковской районной больнице.

На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 01
На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 02
На Черниговщине в рамках Большой стройки обновят медучреждения и заповедник Качановка 03

Также читайте: "Большая стройка": Основной мост на трассе в Днепр строят с опережением на 1 месяц. ФОТОрепортаж

Кроме этого, будет проведена реставрация национального историко-культурного заповедника "Качановка". Ряд объектов парка, таких как палац и Георгиевская церковь, будет отремонтирован, а фондохранилища и выставочные залы будут оснащены новейшим оборудованием.

Также пройдет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд грн.

Как заявлял ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в планах на 2021 год - обновление 177 приемных отделений по всей Украине.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
и дороги ужасные..

качановка
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
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11.03.2021 16:31
+2
На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
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11.03.2021 15:52
+2
тростянец
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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11.03.2021 16:32
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На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка" - Цензор.НЕТ 8702 "Качановка" - это не тот ли "заповедник" в котором звиздЮля "отдыхала"?
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11.03.2021 15:52 Ответить
Зелёные для себя подготавливают?
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11.03.2021 15:53 Ответить
то віп-камери там оновити конче необхідно...
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11.03.2021 15:57 Ответить
нет. Это ты для себя, кацап, приготовишь

Качановка (укр. Качанівка) - дворцово-парковый ансамбль, расположенный недалеко от одноимённого села Ичнянского района Черниговской области Украины. Начал формироваться в 1770-х годах, наибольшее развитие получил в середине и второй половине XIX века.
В 1981 году на основе ансамбля был создан историко-культурный заповедник «Качановка», которому в 2001 году присвоен статус национального. По состоянию на 2010 год являлся единственной среди усадеб северо-восточной Украины, которую удалось сохранить в комплексе.
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 2447
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11.03.2021 16:35 Ответить
современное фото. Только там залы фактически пустые..
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 2769
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11.03.2021 16:37 Ответить
"Качановка" це буцигарня з гідромасажем, де "сиділа" Оля? Вона стала державним заповідником?
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11.03.2021 15:54 Ответить
я так и думал что косатая в заповеднике сидела. кура редкая. под защитой государства
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11.03.2021 16:01 Ответить
о, отличный проект. Еще бы гостиницы построили или нормально организовали сдачу флигелей и квартир для туристов. Потому что хотя маршрут Прилуки-Тростянец-Качановка- отличный и оставляет массу прекрасных воспоминаний, но остановиться там совершенно негде.
и дороги ужасные..

качановка
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7756
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11.03.2021 16:31 Ответить
тростянец
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 3244
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11.03.2021 16:32 Ответить
кто-то из присутствующих ездил по этому маршруту? или только я один?

если нет - рекомендую. Но гостиница там есть только в Прилуках..
На Чернігівщині в рамках "Великого будівництва" оновлять медустанови і заповідник "Качанівка" - Цензор.НЕТ 7707
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11.03.2021 16:34 Ответить
Я был в Прилуках. Там есть здания 18 века в стиле украинского барокко 17-18 век. А так- райцентр куда можно заехать посмотреть. Еще запомнилось что местные девушки любят увешивать себя тоннами золотых украшений- после этого прилуцких сразу узнаю везде))
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11.03.2021 22:52 Ответить
 
 