На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На 2021 год запланированы сразу несколько крупных проектов по обновлению социальной инфраструктуры Черниговской области, которые буду сделаны в рамках программы Президента "Большая стройка".
В частности, около 100 млн грн было выделено на создание и модернизацию приемно-диагностических отделений опорных больниц региона, говорится в отчете областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Работы пройдут на 9 объектах: Черниговской областной больнице, городской больнице Чернигова №2, Нежинской городской больнице, Прилуцкой центральной городской больнице, Бахмацкой районной больнице, Бобровицкой районной больнице, Козелецкой районной больнице, Новгород-Северской центральной районной больнице, а также Корюковской районной больнице.
Кроме этого, будет проведена реставрация национального историко-культурного заповедника "Качановка". Ряд объектов парка, таких как палац и Георгиевская церковь, будет отремонтирован, а фондохранилища и выставочные залы будут оснащены новейшим оборудованием.
Также пройдет капитальный ремонт автомобильной дороги М-01 (часть международной трассы Е-95) Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, на реализацию которого привлечена кредитная помощь Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Протяженность участка дороги, который будет капитально отремонтирован, составляет 80 км, из них 37 км - в Черниговской области. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд грн.
Как заявлял ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в планах на 2021 год - обновление 177 приемных отделений по всей Украине.
Пожалуйста, подождите...
Качановка (укр. Качанівка) - дворцово-парковый ансамбль, расположенный недалеко от одноимённого села Ичнянского района Черниговской области Украины. Начал формироваться в 1770-х годах, наибольшее развитие получил в середине и второй половине XIX века.
В 1981 году на основе ансамбля был создан историко-культурный заповедник «Качановка», которому в 2001 году присвоен статус национального. По состоянию на 2010 год являлся единственной среди усадеб северо-восточной Украины, которую удалось сохранить в комплексе.
и дороги ужасные..
качановка
если нет - рекомендую. Но гостиница там есть только в Прилуках..