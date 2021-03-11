Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 марта, на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном здании. Огонь перекинулся на соседние дома. По состоянию на 15.56 пожар ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 13:56.

"По прибытии первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Пожарные уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и по ним довольно быстро распространяется огонь", - говорится в сообщении ГСЧС.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работает 26 человек личного состава и 6 ед. техники.

По состоянию на 15:20, пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях в Днепровском районе локализирован на площади 300 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Продолжается тушение. По состоянию на 15.56 пожар ликвидирован.

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