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Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 марта, на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном здании. Огонь перекинулся на соседние дома. По состоянию на 15.56 пожар ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 13:56. 

"По прибытии первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревянное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Пожарные уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и по ним довольно быстро распространяется огонь", - говорится в сообщении ГСЧС.

Площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работает 26 человек личного состава и 6 ед. техники.

По состоянию на 15:20, пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях в Днепровском районе локализирован на площади 300 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Продолжается тушение. По состоянию на 15.56 пожар ликвидирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС

Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено) 01
Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено) 02
Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено) 03
Пожар на Броварском проспекте в Киеве ликвидирован, - ГСЧС (обновлено) 04

Автор: Ірина Дашківська
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комусь заважали...на їх місці виростуть оновлені і охайні багатоповерхові красені-вежі зі скла, пластику та бетону..і ніякої деревини
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11.03.2021 16:02 Ответить
Фрегат горить
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11.03.2021 16:09 Ответить
Вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном здании на Броварском проспекте в Киеве, огонь перекинулся на соседние дома, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4902
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11.03.2021 16:13 Ответить
Баня на воде «Фрегат» судячі по фото уціліла

Вместимость: 6 чел.
Парная: РусскаяУслуги: Wi-Fi, аудио-видео, бар, еда с собой, мангал, спутниковое TV, чайная церемония, веники, банщикАква зона: водоем, естьМетро: ГидропаркРайон: Днепровский (Гидропарк)
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11.03.2021 16:15 Ответить
там не тільки баня, міні готель, яхт клуб, ресторан
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11.03.2021 16:23 Ответить
 
 