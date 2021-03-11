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взятка (5947) Одесская область (3106) пограничники (1467) СБУ (18714)

На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины уличила заместителя руководителя одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы на систематическом получении взяток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.

На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ 01

По предварительной версии следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег от граждан за несоздание искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления по территории приграничного района.

Правоохранители задержали пограничника вблизи рабочего места после передачи очередной суммы взятки за беспрепятственное перемещение в контролируемой пограничной зоне пяти автомобилей с товарами народного потребления. Ранее было задокументирован еще один факт получения злоумышленником взятки.

На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ 02

Также смотрите: На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.

Читайте: На Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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"несоздание искусственных препятствий", во как.
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11.03.2021 16:45 Ответить
Просто анекдот почти по теме.
На границе был задержан грузовик с двумя ящиками контрабандной водки. Ушлые контрабандисты упрятали водку под мешками с коноплёй и сверху присыпали автоматами Калашникова.
Источник: https://stuki-druki.com/Pogranichniki.php Штуки-дрюки ©
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11.03.2021 16:55 Ответить
таке ж дрібне чмо як і ЗЕ...
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11.03.2021 16:59 Ответить
Систематический ублюдок...
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11.03.2021 21:17 Ответить
А брав би не сістєматіческі-гуляв би й надалі.☺
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11.03.2021 22:14 Ответить
расстрелять собаку
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12.03.2021 15:17 Ответить
 
 