На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ. ФОТО
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Служба безопасности Украины уличила заместителя руководителя одного из отделов Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы на систематическом получении взяток.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.
По предварительной версии следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег от граждан за несоздание искусственных препятствий в ходе перевозки товаров народного потребления по территории приграничного района.
Правоохранители задержали пограничника вблизи рабочего места после передачи очередной суммы взятки за беспрепятственное перемещение в контролируемой пограничной зоне пяти автомобилей с товарами народного потребления. Ранее было задокументирован еще один факт получения злоумышленником взятки.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.
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На границе был задержан грузовик с двумя ящиками контрабандной водки. Ушлые контрабандисты упрятали водку под мешками с коноплёй и сверху присыпали автоматами Калашникова.
Источник: https://stuki-druki.com/Pogranichniki.php Штуки-дрюки ©