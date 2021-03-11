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В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС военными обнаружен вражеский беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора 01

"Во время инженерной разведки в зоне проведения ООС на территории Донецкой области военными обнаружено беспилотное воздушное судно, которое использовалось представителями незаконных вооруженных формирований РФ для сбора информации о Вооруженных Силах Украины.

В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора 02

В ходе осмотра беспилотного воздушного судна на поврежденной аккумуляторной батарее обнаружена голографическая наклейка с надписью "ФСБ РФ 704". По предварительным данным, обнаруженный аппарат изготовлен российским производителем "ZALA AERO", - говорится в сообщении.

В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора 03

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В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора 04

Изъятые предметы в качестве вещественного доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 147, ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 372, ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Справка: группа компаний "ZALA AERO" - российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов, которые способны углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Вывсёврёти - он просто уволился и заблудился В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5958
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11.03.2021 17:44
+10
ихтамнет ? и беспилотник - мираж? да???
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11.03.2021 17:40
+6
и вообще - фейк - не верьте глазам своим! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8499 специально ВСУ подкинула...
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11.03.2021 17:47
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ихтамнет ? и беспилотник - мираж? да???
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11.03.2021 17:40 Ответить
Вывсёврёти - он просто уволился и заблудился В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5958
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11.03.2021 17:44 Ответить
и вообще - фейк - не верьте глазам своим! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8499 специально ВСУ подкинула...
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11.03.2021 17:47 Ответить
Нанотехнології по-кацапськи...Приклеїти китайську мильницю з флешкою до літака. В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 438
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11.03.2021 18:53 Ответить
там вся електроника на липучках держалась вот он и упал
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12.03.2021 13:31 Ответить
Ні! Це талановиті шпілі вілі!
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11.03.2021 18:17 Ответить
Всё это неправильно:его угнали хулиганы. ФСБ уже заявление давно в полицию написала и его объявили в розыск..
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11.03.2021 19:42 Ответить
Окажется что его вчера списали и продали в интернете))
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11.03.2021 17:46 Ответить
Мелочь -а приятно! Мелочь-это в смысле,что маленький такой,а повторяет подвиги Протонов как взрослый! В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8487
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11.03.2021 17:50 Ответить
Нічого дивного. Ну не ЦРУ ж там повинно бути написано.

Давайте помріємо, що б було, будь ми у НАТО.
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11.03.2021 17:56 Ответить
Вроде было заявление Байдена,что Украина главный партнер США вне НАТО! Или штатовские самолеты зря летели вдоль восточных границ Украины?
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11.03.2021 18:15 Ответить
В фсб дебилы работают.
Ещё бы визитку приклеили. В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1553
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11.03.2021 18:02 Ответить
Адвокат ФСБ РФ на Цензоре?
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11.03.2021 18:19 Ответить
Беспилотника кацапов в Донбассе нет.. хм.. т.е. - уже нет... В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5163
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11.03.2021 18:04 Ответить
І вообще, то японці запустили БПЛ, на камері так і написано Canon, значить БПЛ японський... Його просто расіянці хотіли збити, але до рогатки камінців не підвезли, то пуляли чи не попадя... В тому числі б/у батареєю ФСБ))
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11.03.2021 18:09 Ответить
Удивительно шо нет шильдика "мэйд ин чайна"....
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11.03.2021 18:11 Ответить
ну,воздушное судно - это очень громко сказано В зоне ООС обнаружен беспилотник российского производства с наклейкой ФСБ РФ, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5641.там даже не корытце...так,блюдечко
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11.03.2021 18:25 Ответить
какие кассабы такой и ватолет. все из гавно и палок все гнилое и ржавое.
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11.03.2021 18:26 Ответить
Очень даже Интересно , - А что там русского и не имеющего аналога .Только бирка фсб .
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11.03.2021 19:21 Ответить
Ну потерял дерьмак самолётик, а чего так возмущаться?!
Папаша просто привет ему хотел передать!
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11.03.2021 20:40 Ответить
 
 