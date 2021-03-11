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На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Волыни задержан инспектор Луцкого погранотряда, связанный с контрабандой из Беларуси в Украину сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ 01

Пограничник требовал и получил взятку в размере 42 тыс. грн за содействие в незаконном перемещении табачных изделий из Беларуси в Украину вне пунктов пропуска.

Военнослужащего задержали в в пгт Заболотье Ратнивского района Волынской области.

На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ 02

Также смотрите: На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни на взятке 42 тыс. грн за содействие контрабанде сигарет из Беларуси задержан пограничник, - ГПСУ 03

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите: На Одесчине за систематическое взяточничество задержан военнослужащий Подольского погранотряда, - СБУ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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всю службу брал взятки. уйдет на пенсию в 45 и будет получать 7000 гривен пенсии. еще и влезет куда нибудь в охрану и будет занимать чье нибудь рабочее место.
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11.03.2021 21:02 Ответить
"за содействие контрабанде сигарет их Беларуси"
Так ЇХ, чи не ЇХ???
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11.03.2021 21:18 Ответить
Недавно погранцы писали ,что на кордоне с рашкой им предлагали смехотворные взятки,мне даже их стало жалко. Вот их коллеги на западной границе не бедуют ,судя из статьи.
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11.03.2021 22:11 Ответить
воруют газ, руду, поочие ништяки, а тут мелочи - сигареты
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12.03.2021 08:08 Ответить
Це все москалі генофонд спаскудили
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12.03.2021 11:54 Ответить
 
 